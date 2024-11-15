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Дмитрий Плотников

Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию

4:16
Мир

Итак, власть в Соединённых Штатах скоро поменяется.

Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Поменяется и отношения Белого дома к украинскому конфликту. Поэтому администрации президента Украины надо как-то рефлексировать.

Многие российские эксперты предсказывают, что Владимир Зеленский непременно сбежит с Украины, которую он "успешно" разворовал и разрушил. Кто-то даже называет точные адреса, в Лондоне или Майами. А кто-то даже посчитал примерный капитал, с которым он убежит на заранее заготовленные позиции.

А сможет ли убежать бывший комик и бывший президент Украины?

Гарун бежал быстрее лани?

А неужели и впрямь кто-то верит, что Зеленский, наворовав миллиарды долларов, сможет с ними куда-то скрыться? Неужели при нынешних технологиях он может спрятаться на планете Земля?

Сегодня это невозможно. Его найдут, и отберут всё до копейки! На его месте я бы больше думал о собственной шкуре. Ему не столько сегодня страшно потерять всё своё состояние, ему надо всерьёз опасаться за свою жизнь. Как только американцы заявят, что Зеленский им не нужен и охранный зонтик с него снят, его тут же уберут или англичане, или те же американцы.

Тем более, что его убийство так заманчиво свалить на Россию. Дескать, посмотрите, как только мы перестали его охранять, коварные русские его убили. Вариант беспроигрышный — и свои спецслужбы возвысить до небес, и очередной шанс очернить Кремль. А если они замешкаются, то и среди украинцев немало таких, кто жаждет отомстить человеку, погубившему сотни тысяч собственных граждан.

Где спасение?

Лично я в спасении шкуры Зеленского вижу один вариант. Всеми правдами и неправдами ему нужно бежать либо в Белоруссию, либо в Россию. Заявляю это на полном серьёзе. Только в этих двух странах (может, еще в КНДР) он может по-настоящему чувствовать себя в безопасности.

К бабке не ходи, что здесь он расскажет все схемы своего предательства. Как говорится, "кто, куды, чаво и как". Также понятно, что это будет катастрофическим вариантом провала для англосаксов. Поэтому никогда они не допустят, чтобы Володимир Олександрович ускользнул в руки Кремля. Ведь Зеленский знает так много, что с ним можно беседовать годами, раскрывая все схемы и "мутки" вашингтоно-лондонского обкома.

Иудины терзания

Исход своей незавидной судьбы нелегитимный президент Украины прекрасно понимает. Понимает осознанно или невольно. Поэтому и сидит по-полной Зеленский, пардон, на всяких психоактивных препаратах. Отсюда и выглядит он весьма потрёпанным для своего возраста. Ведь посмотрите — внешняя деградация, произошедшая с ним за 5 лет, поражает. Каким живчиком он начинал предвыборную кампанию на Украине, и каким злобным, постаревшим, подряхлевшим стариком (это в 44 года!) он выглядит сегодня.

Ясно, что нервная система его износилась окончательно, и поддерживает он её лишь синтетическими химическими средствами.

Вызывает ли он сегодня злобу? Наверное, не у всех. Поскольку всем понятно, что это говорящая голова была вынуждена вещать тезисы Британии и администрации Байдена.

Наверное, он больше вызывает брезгливость и омерзение.

А может быть, во мне заговорило сентиментальное русское всепрощение. Ведь именно на него так часто в последнее время стали уповать националисты с Украины. Кстати, именно так хвастался один неонацист из ВСУ, который прямо заявил, что "русские, мол, опять наступят на свои грабли — их и хлебом не корми — только дай кого-нибудь простить". Вот и мы, говорит, покаемся, они нас простят, а мы отсидимся, накопим оружие и силу, и вновь в смертельный бой.

А чтобы не было этого, долой гнилой либерализм и излишнюю жалость. Надо додавить гниду до конца…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина джо байден владимир зеленский
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