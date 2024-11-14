Полёт "диких гусей" Незалежной на Ближний Восток: работа на Францию и США

Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом

8:54 Your browser does not support the audio element. Мир

За последние несколько лет в Африке произошло около десяти военных переворотов. К сожалению, военные перевороты стали обычным явлением в некоторых регионах Африки в течение десятилетий после обретения независимости.

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Согласно исследованиям двух американских учёных, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна, было выявлено более 200 таких попыток в Африке, начиная с 1950-х годов. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас их число вновь растет. И как заявляли Африканского союза их очень беспокоит период "возрождение неконституционной смены правительства".

Переворот можно определить как незаконную и открытую попытку военных или гражданских чиновников сместить действующих лидеров. В то же время, как определить, что произошёл переворот, или произошла революция, и народ сверг неугодную ему власть и теперь освободится от колониального прошлого? Как ни странно, но главным судьей в этом споре последние несколько десятилетия выступает американский госдеп, который самолично определяет, был ли это переворот, или произошла народная революция.

И критерий определения был лишь один — как новая власть относится к гегемонии США? Если пришедшее к власти новое руководство готово лечь под США и проводить его как минимум экономическую политику в регионе, значит, это была "народная" революция. В противном случаи это переворот, и США, как главный полицейский мира, пытаются сделать всё, чтобы вернуть во власть свергнутое, но обычно подчинённое ему старое руководство страны.

В то же время как для американского варианта "революции", так и борьбы с с её виденьем "контрреволюции", как правило, нужны солдаты удачи — наемники. Потому что никакая американская администрацию не любит отсчитываться перед Конгрессом, а что делает ее войска в очередной горячей точке.

И хотя в США достаточно своих ВЧК, но события на Украине явно расширили эти возможности, приведя в эти структуры новых бойцов из украинских спецподразделений. Да и украинские военные, особенно из бывших националистических батальонов, уже дано ищут для себя заработки на стороне. И, как ни странно, именно Африка оказалось центром приложения новых "солдат удачи" с Украины.

Попытки Киева нарастить влияние в Африке

Украина, для которой отношения со странами Африки никогда не были приоритетом, после начала СВО в феврале 2022 года активно включилась в борьбу за симпатии африканских стран. Правда, попытки нарастить влияние на континенте проходили с переменным успехом. И тогда Киев решил пойти с "козырей", послав "разруливать" ситуацию в ряде регионов своих "диких гусей". Но те явно перегнули палку, и середина лета знаменовались громким скандалом в отношениях Украины и ряда стран Тропической Африки.

"Мы считаем, что Украина ведёт неправильную борьбу, потому что Мали никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине.

Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками", - в своё время заявил глава МИДа Мали Абдулай Диоп.

Диоп также добавил, что в стране продолжается расследование участия Украины в поддержке террористов. При этом, по его словам, нет никаких сомнений в причастности Киева.

Если вспомнить, то в тот момент официальные лица Украины — пресс-секретарь ГУР министерства обороны А. Юсов и посол Украины в Сенегале Ю. Пивоваров — прямо заявили об оказании поддержки в организации атаки боевиков на колонну правительственных войск на севере Мали в конце июля текущего года.

Хаб в Сирии

В турецкой и сирийской прессе широко освещалась информация о переговорах представителей ГУР минобороны Украины, включая лично его руководителя Буданова*, с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* относительно вербовки боевиков для подготовки и осуществления совместных атак. Сообщалось о прибытии в африканский регион порядка 250 украинских военных специалистов по беспилотным системам с целью обучения террористов управлению БПЛА.

В итоге активность украинских "диких гусей" при явной поддержке со стороны их же ГУР привели к тому, что Мали и Нигер решили разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Не стоит и забывать, что Мали и Нигер, а также Буркина-Фасо — бывшие французские колонии, и какое-то время сохраняли тесные отношения с Францией, и только после последних переворотов Мали, Нигер и Буркина-Фасо отвернулись от Парижа в сторону Москвы. Военные хунты заставили французскую армию выйти из стран, в то же время обратились за помощью к России.

А теперь давайте вспомним заявления президента Франции Макрона за последние полгода и его непомерное активное заигрывание и поддержку Украине. Сначала он заявил, что готов отправить своих солдат в составе войске НАТО на Украину. Потом он заявил, что не будет ждать, пока произойдут поставки устаревших Ф-16 на Украину, а готов поставить свои "Миражи".

А так как украинские летчики обучались летать лишь на Ф-16, то он готов был посадить за штурвал своих "Миражей" западных лётчиков, при этом для обеспечения их военно-технического содержания он готов отправить на Украину свой техперсонал. И теперь возникает вопрос, а с чего вдруг такие щедрость и инициатива, которые пугают практически всех в ЕС?

А всё, возможно, очень просто. В это время украинские "дикие гуси" должны были навести порядок в бывших французских колониях. И те (колонии) вновь "попросились" бы под крыло альма-матер якобы совершенно "добровольно", ведь французских солдат там уже нет.

Но явно что-то пошло не так. Видимо, у стратегов из Киева пока мало опыта в организации переворотов в "банановых республиках". Вот они и решили подучиться у главарей террора. Не секрет, что киевский режим длительное время сотрудничает с исламистскими радикалами и использует их в своих целях, не скрывая связи с террористическими группировками по всему миру, в частности, на территории африканского континента.

В состав "Интернационального легиона обороны Украины", созданного по указу Зеленского, входят не только наемники, приверженцы националистических идей со всего мира, но и радикальные исламисты — члены международных террористических организации, в том числе ИГИЛ***, "Аль-Каиды" и "Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират")****, имеющие опыт боевых действий против правительственных войск в Африке.

А что тут удивительного? Ведь все они исповедуют одну и ту же идеологию: кто не с нами, тот враг, а ради убийства врага можно и с иноверцами повоевать. Хотя в основном воюют ради хорошей зарплаты и права пограбить потом побеждённых.

По данным турецких СМИ, американская военная база "Эт-Танф", расположенная в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, и её окрестности давно превратились в террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону боевиков ИГИЛ*. Приоритет отдаётся выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций, в том числе на территории африканских государств.

Под крики о "демократических ценностях"

Данные факты являются очередным доказательством террористической сущности режима Зеленского, которые позволяют мировому сообществу увидеть истинное лицо нынешних властей Украины и тех, кто стоит за ними на Западе.

Ну а пока "мировое сообщество" делает большие глаза и говорит о защите демократических ценностей Запада от России, можно у него за спиной "навести порядок" в Африке и вернуть парочку бывших колоний французам, а заодно и списать хотя бы часть военных долгов, за, так сказать, братскую услугу.

* внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

** признано террористической организацией и запрещено на территории РФ

*** признано террористической организацией и запрещено на территории РФ

**** признан террористической организацией и запрещено на территории РФ

Уточнения

Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



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