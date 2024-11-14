Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

Полёт "диких гусей" Незалежной на Ближний Восток: работа на Францию и США

Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом
8:54
Мир

За последние несколько лет в Африке произошло около десяти военных переворотов. К сожалению, военные перевороты стали обычным явлением в некоторых регионах Африки в течение десятилетий после обретения независимости.

Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Согласно исследованиям двух американских учёных, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна, было выявлено более 200 таких попыток в Африке, начиная с 1950-х годов. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас их число вновь растет. И как заявляли Африканского союза их очень беспокоит период "возрождение неконституционной смены правительства".

Переворот можно определить как незаконную и открытую попытку военных или гражданских чиновников сместить действующих лидеров. В то же время, как определить, что произошёл переворот, или произошла революция, и народ сверг неугодную ему власть и теперь освободится от колониального прошлого? Как ни странно, но главным судьей в этом споре последние несколько десятилетия выступает американский госдеп, который самолично определяет, был ли это переворот, или произошла народная революция.

И критерий определения был лишь один — как новая власть относится к гегемонии США? Если пришедшее к власти новое руководство готово лечь под США и проводить его как минимум экономическую политику в регионе, значит, это была "народная" революция. В противном случаи это переворот, и США, как главный полицейский мира, пытаются сделать всё, чтобы вернуть во власть свергнутое, но обычно подчинённое ему старое руководство страны.

В то же время как для американского варианта "революции", так и борьбы с с её виденьем "контрреволюции", как правило, нужны солдаты удачи — наемники. Потому что никакая американская администрацию не любит отсчитываться перед Конгрессом, а что делает ее войска в очередной горячей точке.

И хотя в США достаточно своих ВЧК, но события на Украине явно расширили эти возможности, приведя в эти структуры новых бойцов из украинских спецподразделений. Да и украинские военные, особенно из бывших националистических батальонов, уже дано ищут для себя заработки на стороне. И, как ни странно, именно Африка оказалось центром приложения новых "солдат удачи" с Украины.

Попытки Киева нарастить влияние в Африке

Украина, для которой отношения со странами Африки никогда не были приоритетом, после начала СВО в феврале 2022 года активно включилась в борьбу за симпатии африканских стран. Правда, попытки нарастить влияние на континенте проходили с переменным успехом. И тогда Киев решил пойти с "козырей", послав "разруливать" ситуацию в ряде регионов своих "диких гусей". Но те явно перегнули палку, и середина лета знаменовались громким скандалом в отношениях Украины и ряда стран Тропической Африки.

"Мы считаем, что Украина ведёт неправильную борьбу, потому что Мали никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине.

Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками", - в своё время заявил глава МИДа Мали Абдулай Диоп.

Диоп также добавил, что в стране продолжается расследование участия Украины в поддержке террористов. При этом, по его словам, нет никаких сомнений в причастности Киева.

Если вспомнить, то в тот момент официальные лица Украины — пресс-секретарь ГУР министерства обороны А. Юсов и посол Украины в Сенегале Ю. Пивоваров — прямо заявили об оказании поддержки в организации атаки боевиков на колонну правительственных войск на севере Мали в конце июля текущего года.

Хаб в Сирии

В турецкой и сирийской прессе широко освещалась информация о переговорах представителей ГУР минобороны Украины, включая лично его руководителя Буданова*, с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* относительно вербовки боевиков для подготовки и осуществления совместных атак. Сообщалось о прибытии в африканский регион порядка 250 украинских военных специалистов по беспилотным системам с целью обучения террористов управлению БПЛА.

В итоге активность украинских "диких гусей" при явной поддержке со стороны их же ГУР привели к тому, что Мали и Нигер решили разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Не стоит и забывать, что Мали и Нигер, а также Буркина-Фасо — бывшие французские колонии, и какое-то время сохраняли тесные отношения с Францией, и только после последних переворотов Мали, Нигер и Буркина-Фасо отвернулись от Парижа в сторону Москвы. Военные хунты заставили французскую армию выйти из стран, в то же время обратились за помощью к России.

А теперь давайте вспомним заявления президента Франции Макрона за последние полгода и его непомерное активное заигрывание и поддержку Украине. Сначала он заявил, что готов отправить своих солдат в составе войске НАТО на Украину. Потом он заявил, что не будет ждать, пока произойдут поставки устаревших Ф-16 на Украину, а готов поставить свои "Миражи".

А так как украинские летчики обучались летать лишь на Ф-16, то он готов был посадить за штурвал своих "Миражей" западных лётчиков, при этом для обеспечения их военно-технического содержания он готов отправить на Украину свой техперсонал. И теперь возникает вопрос, а с чего вдруг такие щедрость и инициатива, которые пугают практически всех в ЕС?

А всё, возможно, очень просто. В это время украинские "дикие гуси" должны были навести порядок в бывших французских колониях. И те (колонии) вновь "попросились" бы под крыло альма-матер якобы совершенно "добровольно", ведь французских солдат там уже нет.

Но явно что-то пошло не так. Видимо, у стратегов из Киева пока мало опыта в организации переворотов в "банановых республиках". Вот они и решили подучиться у главарей террора. Не секрет, что киевский режим длительное время сотрудничает с исламистскими радикалами и использует их в своих целях, не скрывая связи с террористическими группировками по всему миру, в частности, на территории африканского континента.

В состав "Интернационального легиона обороны Украины", созданного по указу Зеленского, входят не только наемники, приверженцы националистических идей со всего мира, но и радикальные исламисты — члены международных террористических организации, в том числе ИГИЛ***, "Аль-Каиды" и "Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират")****, имеющие опыт боевых действий против правительственных войск в Африке.

А что тут удивительного? Ведь все они исповедуют одну и ту же идеологию: кто не с нами, тот враг, а ради убийства врага можно и с иноверцами повоевать. Хотя в основном воюют ради хорошей зарплаты и права пограбить потом побеждённых.

По данным турецких СМИ, американская военная база "Эт-Танф", расположенная в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, и её окрестности давно превратились в террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону боевиков ИГИЛ*. Приоритет отдаётся выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций, в том числе на территории африканских государств.

Под крики о "демократических ценностях"

Данные факты являются очередным доказательством террористической сущности режима Зеленского, которые позволяют мировому сообществу увидеть истинное лицо нынешних властей Украины и тех, кто стоит за ними на Западе.

Ну а пока "мировое сообщество" делает большие глаза и говорит о защите демократических ценностей Запада от России, можно у него за спиной "навести порядок" в Африке и вернуть парочку бывших колоний французам, а заодно и списать хотя бы часть военных долгов, за, так сказать, братскую услугу.

* внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

** признано террористической организацией и запрещено на территории РФ 

*** признано террористической организацией и запрещено на территории РФ 

**** признан террористической организацией и запрещено на территории РФ

Уточнения

Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Фото украинских наёмников, работающих на туарегов в Африке
Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы западная африка владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Проверка на дороге: что в вашем авто вызывает интерес у ГАИ
Какие комнатные растения являются самыми неприхотливыми
NYT: Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку боёв
Подготовка теплицы к зимовке: всё, что нужно сделать осенью
Малина, которая плодоносит до самых заморозков
Выращивание кедра на дачном участке: секреты и советы
Антонио Бандерас специально для зрителей РФ рассказал о съемках Приключений Паддингтона
Не перегружаемся, не нервничаем и всё успеваем — как справиться с предновогодним выгоранием?
На сцене Нового Театра состоится премьера спектакля Хорошие фото с поминок
Лукашенко назвал условия, при котором президентом Белоруссии станет женщина
Сейчас читают
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Еда и рецепты
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом Юрий Бочаров ВС РФ закрепляются в Купянске после прорыва. Харьковская область будет российской Любовь Степушова Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Специалист объяснил, почему китайские авто требуют дополнительного ТО
Международная федерация усилила контроль за процедурой изменения гражданства среди борцов
Почему фейхоа так полезна для вашего организма
Открыт способ предсказания извержения вулканов по движению ледников
Что, кроме долгой работы за компьютером, может привести к сухости глаз?
Эксперт предупреждает о рисках депозитного пузыря в России
В Тихом океане нашли светящегося моллюска
Новая гробница в Гизе: археологи раскрыли тайны, спрятанные 4 тысячи лет
Важные советы по стыковке полов при ремонте квартир и офисов
На похоронах пресс-секретаря певца Шамана назвали новую причину его внезапной смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.