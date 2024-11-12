Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане

На протяжении последних трёх месяцев Израиль ведёт интенсивные боевые действия против организации "Хезболла" на территории Ливана. Несмотря на ликвидацию большинства лидеров как военного, так и политического руководства организации, ракетные обстрелы северных городов Израиля продолжаются практически ежедневно, а накал боевых действий не снижается.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Израиль активно отвечает на обстрелы со стороны "Хезболлы". ВВС и наземные силы ЦАХАЛа наносят мощные удары по инфраструктуре и командным пунктам организации в Ливане, а порой и в Сирии.

В Израиле изначально понимали, что, несмотря на все активные действия ЦАХАЛа, без политического решения вопроса боевые действия с террористами, как это уже не раз было продемонстрировано в ближневосточном регионе, могут продолжаться бесконечно долго. Тем более, если бойцы "Хезболлы" будут иметь как постоянного спонсора в лице Ирана, так и каналы поставок вооружения и денег.

В этой связи в Израиле практически всегда поддерживали все усилия как американских, так и французский посредников желающих согласовать с помощью ливанского правительства различные варианты мирного, а главное безопасного сосуществования с "Хезболлой".

Но несмотря на все усилия посредников, продолжающейся более полугода процесс переговоров особых успехов не принес. Хотя после выборов в США и возвращения в активную политику Дональда Трампа стало ясно, что позиция США в регионе может кардинально измениться и в лучшую для Израиля сторону.

Игра на опережение

Однако в Израиле видимо решили сыграть на опережение и привлечь еще одного игрока в регионе на свою сторону. Как было заявлено в это воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность привлечения президента России Владимира Путина в качестве гаранта прекращения поставок оружия "Хезболле" через сирийско-ливанскую границу.

Согласно сообщениям "Хадашот 12” и Ynet, Нетаньяху принял как руководство к действию пожелание Трампа закончить войну в Ливане до его инаугурации и уже придумал план исполнения: сначала Израиль заключит двустороннее соглашение с администрацией Джо Байдена о прекращении огня в Ливане без вывода войск из приграничных деревень южного Ливана, а через 60 дней ЦАХАЛ выйдет из Ливана после подписания общего соглашения с Ливаном об окончании войны. За эти 60 дней ливанская армия должна уничтожить военную инфраструктуру "Хезбаллы" на всей территории к югу от Литани.

Однако "основой" представленного публике плана Нетаньяху является включение России в число гарантов исполнения нового соглашения с Ливаном на основе резолюции 1701 СБ ООН. Сообщалось, что конфидент Нетаньяху Рон Дермер провёл в Москве четыре дня (!), обсуждая детали плана с кремлевской администрацией.

По плану Нетаньяху в обмен на гарантии пресечения оружейной контрабанды через территорию Сирии Путин может получить выход из международной изоляции и снятие санкций с российских компаний, работающих в Сирии. Этот многосторонний план, по мнению израильских аналитиков, будет выгоден всем сторонам, включая Россию, Иран, США и Израиль.

Правда, по мнению ряда источников, израильские военные против привлечения России в качестве участника соглашения с Ливаном. Они говорят, что у Израиля есть один стратегический союзник — США, и Россия тут ни к чему. Но это лишь мнение, ведь в Израиле всё, как правило, решают не военное, а политическое руководство.

От Америки хотят твёрдое обязательство

Отмечается, что хотя ряд пунктов соглашения уже подготовлен, но они ещё нуждаются в доработке. И, в частности, главный вопрос: Израиль хочет получить от США чёткое обязательство о свободе действий в Ливане после заключения соглашения. Это означает, что он сможет действовать против нарушений со стороны "Хезболлы".

Цель состоит в том, чтобы не допустить ситуации, подобной той, которая сложилась после соглашения 2006 года, когда ЦАХАЛ вывел свои войска из Ливана, а "Хезболла" практически тут же восстановила свои силы и инфраструктуру вблизи израильской границы. При этом восстановление военной инфраструктуры "Хезболлы" шло при полном попустительстве со стороны UNIFIL — международных сил "миротворцев ООН" — введённых в этот регион ради выполнения соглашения.

По сведеньям саудовского телеканала "Аль-Хадат”, "Хезболла” готова отойти за реку Литани и отказаться от перевооружения, но категорически не приемлет израильское требование "свободы рук” в случае нарушения условий соглашения и сохранения за Израилем права на присутствие в воздушном пространстве Ливана.

Тем не менее, Израиль пытается добиться от США "дополнительного письма" к договору, которое позволит Израилю атаковать в ситуации, когда "Хезболла" нарушит соглашение. При этом существует израильско-американский консенсус в отношении того, что деятельность ЦАХАЛа на севере достигла своих целей, и это должно быть воплощено в политическое достижение уже сейчас.

Стоит отметить ещё один важный политический аспект. Соглашение будет подписывать уходящий президент США Джо Байден, что позволит ему говорить, что именно его политика привела к миру на Ближнем Востоке. С другой стороны, в Иерусалиме понимают, что Трамп хочет достичь договоренности до того, как вступит в должность в январе, и это ещё один фактор мотивации Израиля.

Но возникает вопрос, удовлетворит ли Израиль только соглашение с США, то есть одностороннее прекращение огня без достижения договорённостей с "Хезболлой", или всеобъемлющее соглашение. И главное, какие действия может предпринять Трамп, если после этого "Хезболла" не остановится?

Предложенный график договора совпадает с графиком смены правительства в США. Силы ЦАХАЛа останутся на 60 дней на юге Ливана в деревнях, прилегающих к границе, а на втором этапе эту работу выполнит ливанская армия, после чего ЦАХАЛ будет выведен. В ответ администрация Джо Байдена позволит российским компаниям, работающим в Сирии, быть освобождёнными от санкций США, что даст каждой стороне преимущество.

Ещё одним соображением, подталкивающим к достижению соглашения, является страх перед резолюцией Совета Безопасности, которая обязала бы Израиль в любом случае воздержаться от огня. Между тем, во вторник на этой неделе президент Герцог посетит Соединённые Штаты и, как ожидается, встретится с президентом Байденом.

Хотя на прошлой неделе сообщалось, что если соглашение не будет достигнуто, то у ЦАХАЛа есть оперативные планы по расширению военных маневров в Ливане. Планы включают в себя расширение авиаударов, а также маневрирование в деревнях в глубине южного Ливана, до которых ещё не добрались, с целью уничтожения возможностей "Хезболлы" в регионе.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

