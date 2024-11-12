Надо ли РФ брать Абхазию под контроль? Мнение эксперта Андрея Суздальцева

В Абхазии идут протесты против ратификации парламентом соглашения с РФ об инвестициях в инфраструктуру страны. Кто финансирует оппозицию и как будет действовать Москва, Pravda.Ru рассказал политолог Андрей Суздальцев.

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Большая часть бюджета Абхазии финансируется российским федеральным бюджетом, напомнил эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев.

По его словам, собственная экономика Абхазии слаба, "зато процветает майнинг". При этом имеется колоссальный рекреационный резерв, который можно было бы использовать для отдыха граждан России. Гарантией этого должны были стать российские инвестиции в эту сферу по подписанному правительствами обеих стран соглашению об инвестициях. Но оппозиция, которая "состоит из кланов", "имеет свой чёткий финансовый интерес, и протест подаётся как борьба за суверенитет Абхазии".

Андрей Суздальцев подчеркнул, что представители абхазской оппозиции не хотят допускать зарубежный капитал, то есть российский, в Абхазию. При этом турецкие инвестиции есть, и их "никто не трогает". По его словам, конспирологическая версия говорит о том, "что в немалой степени абхазская оппозиция финансируется турецким капиталом".

По мнению эксперта, на самом деле оппозиционеры боятся, что "вольница закончится, потому что вместе с российским капиталом и с законом придёт контроль".

"Единственная была надежда, что элементы современной политической жизни привнесёт Инал Ардзинба, но он сейчас в Москве, он сейчас не является министром иностранных дел", — отметил Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что российский туризм в Абхазию — это рискованный туризм, но россиян это не останавливает. Абхазия может жить туризмом, но не хочет, как видно из событий, подчеркнул он.

"Процветает иждивенчество, позиция, что многие вопросы можно решать за счёт России. И если даже что-то случится, Россия не бросит, Россия поможет, Россия перебросит войска, если опять будет связанная с Грузией кровавая обстановка. Присутствует пониженная ответственность за собственное будущее. Исповедуется принцип поиска даже не союзника, а укрытия, альянса, прибежища. Естественно, они и в этом варианте рассчитывают на то, что Россия и это дело приостановит и катастрофы не будет", — сказал эксперт.

По его словам, в августе Москва решила призывать к ответственности независимое суверенное государство Республика Абхазия и ему сократили финансовые трансферы, и тогда многие вопросы были решены "прямо радикально".

Тем не менее Москва, считает эксперт, будет действовать "очень осторожно", чтобы не нарушать суверенитет Абхазии и будет поддерживать нынешнее правительство, которое проводит нужный закон о российских инвестициях.

"Без российских инвестиций экономика Абхазии будет дальше заваливаться", — отметил эксперт. "А что нам делать? Брать под контроль эту республику? Будем мы опять какими-то колонизаторами, врагами и т. п. Мы рассчитываем на то, что политический класс Абхазии будет развиваться, ответственность будет возрастать, иждивенческие настроения будут уходить. Но пока не уходят", — добавил Андрей Суздальцев.

Последние новости из Абхазии говорят о том, что в отношении четырёх из пяти задержанных абхазских оппозиционеров административные дела были закрыты и вскоре они должны быть освобождены. Материалы по делу пятого правонарушителя пока не поступили в суд. Трасса из столицы Абхазии в Сочи была заблокирована протестующими в нескольких местах и пока не разблокирована.

Президент Аслан Бжания призвал МДВ бороться с "политическим экстремизмом", а сегодня заверил, что у него есть достаточно средств для обеспечения правопорядка в стране.

Уточнения

Андрей Иванович Суздальцев (род. 22 декабря 1960, Москва) — российский политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.



Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга. Фактически контролируется властями частично признанной Респу́блики Абха́зия.

