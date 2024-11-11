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Любовь Степушова

Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось

6:00
Мир

Пока Дональд Трамп будет бороться с "вашингтонским болотом", Владимир Путин будет медленно подводить Украину к капитуляции.

Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось
Фото: flickr.com by The White House, PDM

Стало известно, что Трамп сказал Путину, но не что Путин ответил Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 ноября, сообщила газета The Washington Post. По данным её анонимных источников, Трамп "посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе".

Они "обсудили цель мира на европейском континенте", и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине". Избранный президент дал понять Путину в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит за собой часть освобождённой территории.

"Любая сделка, худшая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас, — сказал Трамп во время выступления в Северной Каролине в сентябре. — Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы жили".

Заметим, что наставнический тон Трампа, если он не выдуман газетой, совершенно некстати хотя бы потому, что Путин достаточно умён и опытен, чтобы обращать на него внимание. Он будет смотреть на дела Трампа, а не на его слова.

Переговоры об Украине без Украины

The Washington Post замечает, что украинские официальные лица были проинформированы о звонке Путина и не возражали против состоявшегося разговора. Один из источников подчеркнул, что украинские чиновники "давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому прекращению войны". Отметим, что данный разговор состоялся после разговора Трампа с Владимиром Зеленским 6 ноября. И ему было об этом чётко сказано.

Как можно понять из сообщения американского СМИ, разговор Путина с Трампом был открытым и без угроз, поскольку в тот же вечер российский президент позитивно оценил инициативы Трампа как заслуживающие внимания и поздравил его с успехом на выборах.

Сохранявшаяся пять дней секретность разговора объясняется тем, что Трамп был не уверен в достижении республиканского большинства в палате представителей, которое спустя пять дней подтвердилось. Напомним, что Трамп подвергался прокурорскому преследованию, инициированному конгрессом за "вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года".

О появившейся уверенности в контроле над конгрессом говорит заявление Трампа о том, что в его команде не будет Майка Помпео и Никки Хейли с проукраинскими взглядами.

Трамп намерен осушить "вашингтонское болото"

Газета отмечает, что переговоры с Путиным со стороны Трампа были проведены без привлечения переводчиков и протокола. И не только потому, что Трамп ещё не вступил в должность, но и потому, что он не доверяет нынешним американским службистам и спецслужбам. Тем более в условиях затеянной им "перестройки" — борьбы с "вашингтонским болотом", которое на первом сроке мешало ему во всём.

Трамп в своей социальной сети Truth Social обозначил десять пунктов "по демонтажу глубинного государства и освобождению нашей демократии от вашингтонской коррупции раз и навсегда". Он хочет:

  • навести прядок в неолиберальных госдепартаменте, Пентагоне, спецслужбах, судах, СМИ, которые выпускают фейки;
  • переместить офисы госслужб в регионы;
  • ограничить сроки полномочий членов конгресса;
  • покончить с гонением на людей с консервативными взглядами.

Последний пункт даёт огромное поле для налаживания отношений между РФ и США.

Трампу надо также сокращать дефицит бюджета, иначе госдолг сожрёт США. Для этого надо сокращать бюджетные расходы и траты на Украину, в том числе. Исходя из изложенного, Трампу есть чем заняться в собственной стране, при этом сатанисты и извращенцы будут сопротивляться ему изо всех сил.

У Трампа нет рычагов влияния на РФ, капитуляция Киева близка

Цели мира на Украине и Европе, очевидно, пока различаются. Напомним, что Путин отвергает идею мира по корейскому сценарию, чтобы враги России смогли перевооружить и принять Украину в НАТО. Президент РФ считает, что главным условием является её нейтральный статус, а также отказ от русофобских законов и сохранение за РФ закреплённых в Конституции территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие санкций.

План Трампа, озвученный WSJ, заключается в создании 1300-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, охраняемой войсками из Великобритании и других стран Европы. При этом США "намерены обеспечить Украину вооружением, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны РФ".

На минуточку — указанная зона проходит по территории РФ, что, конечно, неприемлемо для Путина, как и присутствие в ней натовских войск.

Рычагов давления на РФ у Трампа мало, так как любая эскалация (даже изъятие замороженных активов) может привести к разрыву дипотношений, а там и до войны недалеко. Пока Трамп будет бороться с "вашингтонским болотом", Путин будет медленно подводить Украину к капитуляции. Вероятно, это будет в результате тотального блэкаута с прорывом фронта по всем направлениям. Риски минимальны, так как украинцы и в армии, и в обществе хотят мира на любых условиях.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин
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