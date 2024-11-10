Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно

3:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня очень удивительно читать, как многие Telegram-каналы, интернет-порталы, да и многие федеральные СМИ обсуждают тему, "а что же решит администрация нового президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту?".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Умиляет, что некоторые так называемые эксперты взахлёб рассказывают, что Трамп якобы в кратчайшие сроки "закончит" боевые действия.

Внезапная любовь

Позвольте, а с чего вы решили, что американские власти вдруг станут такими милосердными и человеколюбивыми по отношению к аборигенам из других стран? И когда такое было?

А когда было такое, чтобы американская военная машина своими руками остановила бы конвейер, отказавшись от миллиардных контрактов и продаж вооружения.

Хочется спросить наших "очарованных", а вы действительно думаете, что предвыборная риторика "доброго" Дональда Трампа имеет отношение к нынешнем реалиям на глобусе?

А реальность заключается в том, что никогда Соединённые Штаты не упустят возможности воевать с русскими чужими руками! И то, что Трамп — бизнесмен, отнюдь не делает его поклонником "путинской России". Наоборот, — ослабление Европы, переезд бизнеса в США, продажа втридорога в Евросоюз своих энергоносителей, удерживание РФ в связанном боевыми действиями на юго-востоке Европы положении — что это, как не выгодный бизнес для Штатов?

Да у этого бизнеса есть и слабые стороны побочного эффекта — на фоне общемировой эскалации, Россия волей или неволей сблизилась с Китаем, Ираном и Северной Кореей. И для Трампа это серьёзная проблема. Поэтому, он будет ввести параллельную дипломатию с каждым соперником, в надежде разорвать тесное сотрудничество вышеназванных стран, пытаясь перетянуть на свою сторону каждого поодиночке.

Мы наш, мы новый мир построим...

Кстати, эти наши "эксперты" упускают очень важный тезис президента России Владимира Путина, который он высказал на последнем Валдайском форуме. Наш лидер чётко отметил, что мы не пойдём по пути, "которым шли до 2022 года".

А это значит, что не пристало нам прислушиваться к хотелкам Белого дома, и нужно идти своей дорогой, самому определяя дорожную карту.

Да, разумеется слышать тезисы американских политиков надо. Но не они должны определить нашу эту самую дорожную карту. Пора России в этой игре начинать выступать первым номером и не зависеть от эпатажных лозунгов заокеанских снобов. Свой курс Америка не изменит.

Смена шестёрки на джокера

Единственное, что пожалуй, верно — это то, что Трамп ненавидит Зеленского и его шайку. Поэтому вполне вероятный сценарий — смена уже нелегитимного президента и его администрации.

Но и новая киевская власть отнюдь не будет стремиться к мирным переговорам с Россией. Потому что не будет такого приказа из-за океана.

Всё это может означать только одно: нам пора самим верстать современную мировую политическую повестку. ВПК у нас на ходу, ядерная триада на страже, народ мобилизован, а экономика стабилизирована — от "промышленности до продуктов питания". А значит, никакие мировые вызовы нам не страшны. И хватит заглядывать англосаксам в рот, в попытках угадать, "а что там скажет дядя Сэм". Ельцинские времена, по которым мы долго катились по инерции, канули в лету. И наш президент чётко озвучил, что с 2022 года началась новая эпоха…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.