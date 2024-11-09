Что на самом деле сказал Маск Зеленскому в телефонном разговоре с Трампом

Участие Илона Маска в телефонном разговоре Трампа с Зеленским является, мягко говоря, тревожным сигналом для последнего.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Маск будет влиять на позицию Трампа по Украине

Миллиардер Илон Маск принял участие 6 ноября в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Также он участвовал во встречах Трампа с чиновниками, отвечающими за переход власти в США. Это означает, что у Маска есть высший уровень допуска к секретной информации. Поэтому он, несомненно, получит официальный пост или будет работать в качестве советника Трампа и будет влиять на его позицию по Украине в том числе.

Издание Axios сообщило, что в разговоре Трампа с Зеленским, последний "был несколько успокоен тем, что услышал". По данным источников издания, Маск также высказался во время звонка, заявив, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

Что это за источники? По их словам, "сам Зеленский посчитал, что звонок является положительным знаком", и что разговор "не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа" и "не оставил чувства отчаяния".

То есть это не американские, а украинские источники, раз они говорят об эмоциональном состоянии Зеленского после разговора. И их свидетельства могут быть хорошей миной при плохой игре.

"Время приживал прошло"

Качество связи — это в любой войне главный фактор успеха и Starlink, по отзывам специалистов это качество обеспечивает. Позиция Маска по Starlink для ВСУ менялась. Он пригрозил лишить Украину доступа к ней, так как это чревато перерастанием в мировую войну. Но потом снял претензии, потребовав чтобы Пентагон оплатил расходы.

Маск недавно прокомментировал пост издания Newsweek о том, что Трамп якобы планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

"Бессмысленные смерти скоро прекратятся. Время подстрекателей войны и приживал прошло", — написал он в своей соцсети.

Обещание не выключать ВСУ Starlink имеет условие

А что если обещание Зеленскому о Starlink имело условие, и если Украина его не выполнит, то Маск отключит доступ. Например, пройти аудит американской помощи. Маск сам предложил в сентябре создать правительственную комиссию и провести полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства. А республиканцы в конгрессе не раз заявляли о необходимости аудита помощи Украине.

Эту версию подтверждает нервное состояние Зеленского, функционеры которого воруют западное оружие и деньги. На саммите Европейского политического сообщества в Будапеште он нахамил венгерскому премьеру Виктору Орбану, назвав хозяина саммита "просто оратором" за предложение о прекращении огня. А также потребовал выдачи 300 млрд долл. замороженных российских активов, чтобы самому тратить "на что нужно".

Американский журнал The New Republic считает, что участие Маска в разговоре Трампа с Зеленским является, мягко говоря, тревожным знаком. Для Украины — несомненно.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI.





Ста̀рли́нк (англ. Starlink)— глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара). Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).





