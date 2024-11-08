Путин нанесёт поражение США, так как унего есть план, а у Трампа — эмоции

Путин выступил на Валдае с сильной позицией, предложив Трампу мир на своих условиях

Президент РФ Владимир Путин избранному президенту США Дональду Трампу обозначил свою сильную позицию по Украине и другим международным вопросам в выступлении на Международном дискуссионном клубе "Валдай".

Фото: flickr.com by The White House, PDM

Позиция Путина по Украине

Президент отметил, что Россия признавала границы Украины в рамках договорённостей после распада Советского Союза, согласно Декларации о независимости Украины, где написано, что Украина является нейтральным государством:

"И на этой базе мы признавали и границы. Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. Речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили".

То есть никаких остановок по корейскому сценарию не будет, СВО продолжится до выполнения поставленных задач, главная из которых — новый договор о безопасности в Европе.

Путин обосновал, почему Россия не нарушила международное право, начав СВО на Украине.

1. Есть статья в Уставе ООН о праве на самоопределение, и был косовский прецедент.

"Международный суд ООН в отношении Косова принял решение, что какая-то территория, объявляя о своей самостоятельности, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория входит на момент принятия решения", — сказал президент.

2. "Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с госпереворотом (в 2014 году) не согласились как с антиконституционный актом и признаём их право защищать свои интересы и право на самоопределение".

3. Россия имела право заключить с этими новыми государствами соответствующие межгосударственные соглашения на защиту, в том числе военную, что и было сделано.

Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не "на базе "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу", а на базе реалий, которые складываются, и на основе договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле.

Отношения с НАТО

По словам Путина, расширение НАТО на восток стало выглядеть как "ползучая интервенция", направленная на разрушение России. Украину использовали как инструмент против РФ:

"Мы защитим себя, наших людей — пусть ни у кого не будет на этот счёт никаких иллюзий".

Также НАТО формально уже "влезает" в Азию: "Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной главной страны".

То есть РФ готова при необходимости продолжать войну с повышением ставок, в том числе по строительству новой экономической модели мироустройства вместе с БРИКС.

Тем не менее экзистенциального конфликта с Западом Путин не видит:

"Россия идёт своим путём. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернёт. Её, конечно же, нужно интегрировать в общемировую систему, мы от этого никогда не отказывались".

Мудро, политика — это искусство возможного.

По Трампу лично

Путин поздравил избранного президента США с победой. Пригласил к обсуждению украинского кризиса: "Мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединённых Штатов, потому что мы с ними отношения не портили, мы против них никаких ограничений и санкций не вводили".

Президент РФ отметил, что Россия никогда не позволяла себе разжигать конфликты около США и Вашингтону тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов.

Можно понять, что при продолжении такой политики Москва позволит себе ответить аналогично.

По Китаю Путин заявил, что Россия сотрудничает и дружит с Китаем не против кого бы то ни было и не считает, что КНР проводит в Восточной Азии агрессивную политику.

Этим он дал понять Трампу, что не будет размениваться дружбой с Китаем ради уступок по украинскому кризису.

Дружить РФ будет с теми, кто захочет, а не захочет — увольте:

"На саммитах и на двухсторонних встречах африканцы никогда ничего просто не клянчат. Они не стоят с протянутой рукой. Они, во-первых, быстро развиваются, а во-вторых, чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности. А в-третьих, они просят только об одном — наладить естественное, взаимовыгодное сотрудничество".

Отметим, что Африка для Запада — последний источник дешёвых ресурсов.

Краткие выводы... Путин не пойдёт на уступки Трампу по его программе остановить войну на Украине за 24 часа, так как у Кремля сильная позиция и он спешить не намерен. Не Россия начинала войну с Западом, поэтому мяч на его стороне. ВС РФ будут медленно работать на Украине, пока Трамп не поймёт, что реалии сильно отличаются от его "хотелок".

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

