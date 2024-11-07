Шольц объявил досрочные выборы, перекладывая ответственность за Украину на ХДС

Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского

4:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

У Шольца не выдержали нервы после победы Трампа. Спасая Украину, он разрушил правящую коалицию и теперь будет строить её с ХДС, отставив в стороне проблемы Германии.

Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Шольц развалил свою коалицию сразу после победы Трампа

Правящая коалиция Германии распалась в среду, 6 ноября, после этого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) уволил министра финансов Кристиана Линднера, представляющего в коалиции "светофора" Свободную демократическую партию (СвДП).

Тут же в отставку подали три других министра от СвДП. Шольц планирует провести досрочные выборы в марте, а до этого его правительство будет работать в режиме правительства меньшинства. Но глава оппозиционной ХДС Фридрих Мерц требует, чтобы выборы были назначены на январь.

Отстранение Линднера произошло сразу после того, как стали известны итоги выборов в США. Создаётся впечатление, что у глобалиста Шольца не выдержали нервы в условиях прихода к власти изоляциониста Дональда Трампа. Канцлер просто не знает, как теперь действовать в позиции основного спонсора Украины без США.

Линднер отказался финансировать Украину, залезая в долги

Именно этот момент и послужил причиной правительственного кризиса. Чтобы продолжать финансировать Украину, Шольц предложил Линднеру отменить потолок госдолга, который мешал брать кредиты. А своих средств у Германии для помощи Украине нет — экономика в рецессии.

Но Линднер не согласился и предложил сократить государственные расходы, а также замедлить переход Германии к экономике с нулевым выбросом углерода. Он заявил, что экономические предложения канцлера "скучны, неамбициозны и не способствуют преодолению фундаментальной слабости роста нашей страны".

Шольц обвинил Линднера в том, что он ставит интересы партии выше интересов страны, заявив, что его "эгоизм совершенно непостижим".

Как пишет немецкий политолог Александр Рар в Telegram, Шольц и зелёные видят в военной поддержке Украины главную цель политики Германии и готовы взять всю ответственность Запада на себя. А ситуация требует быстрых решений, "иначе Украина эту зиму может не пережить".

По мнению аналитика, у Шольца настолько плохой рейтинг, что он наверняка лишится поста канцлера. В Германии будет новый канцлер — глава ХДС Фридрих Мерц.

Шольц убивает двух зайцев: оставляет помощь Украине и перекладывает ответственность на Мерца

Мерц в эфире телеканала ARD выступил за поставку на Украину крылатых ракет "Таурус". Но сказал, что решение должно быть принято на европейском уровне.

В интервью FAZ он отметил, что хочет увеличить расходы на армию и сократить социальные программы. При этом он не объяснил, как решить проблему экономического спада Германии. Между тем ситуация — критическая в связи с высокими тарифами на электроэнергию, банкротствами в промышленности, бегством заводов и "мозгов" в США.

Теперь Германию ждёт путь влезания в долги, а Шольц останется вице-канцлером в рамках проверенной годами большой коалиции СДПГ и ХДС.

Политический хаос в ЕС из-за Украины нарастает

Но лёгкой жизни давним партнёрам не будет, так как набирают силу две партии, которые категорически против помощи Украине, — Альтернатива для Германии (АдГ) и Союз Сары Вагенкнехт. Их шансы на получение мандатов в Бундестаг оцениваются, соответственно, в районе 20 и 7%.

В целом, политический хаос в ЕС нарастает из-за позиции по Украине. Киеву надо помогать, но возможности не совпадают с желаниями. Эмманюэль Макрон потерял большинство во французском парламенте и уже не может послать войска на Украину, в Великобритании лейбористы не сумели найти источники пополнения бюджета для увеличения помощи Украине, Венгрия блокирует ей помощь в ЕС.

Уточнения

О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.





Кристиан Ли́нднер (нем. Christian Lindner; род. 7 января 1979[…], Вупперталь, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий политик, член ландтага Северного Рейна-Вестфалии, лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший министр финансов Германии.С 8 декабря 2021 по 6 ноября 2024 года Линднер занимал должность федерального министра финансов.



Фридрих Мерц (нем. Friedrich Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон) — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

