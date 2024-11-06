Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Финляндия неожиданно решила открыть границу с Россией, а недавно конфисковала всю собственность РФ

После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений
3:35
Мир » Европа » Евросоюз

Лицемерие и изворотливость финских властей в отношении России не знает границ. Эта самая подлая страна Европы "неожиданно" захотела открыть границу с РФ.

После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений
Фото: Own work by JIP, CC BY-SA 3.0

Неожиданное решение Финляндии по границе с Россией

Правительство Финляндии попробует "неожиданно" открыть границу с РФ. Эксперимент будет проводиться зимой, а не весной, так как "снег позволяет лучше контролировать людские потоки как в России, так и в Финляндии".

Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. Они утверждают, что открыт пока будет только один пункт.

Это будет сделано, "если оценка угрозы возобновления и расширения инструментальной иммиграции изменится". Другими словами, что Россия не будет "свозить мигрантов из Азии автобусами к границе", среди которых "могут быть наёмники". Да граница была закрыта именно под этим предлогом, а не из-за санкций ЕС.

Газета напоминает, что "закон о границе, одобренный парламентом, в настоящее время действует, но не вступил в силу". Для активации закона об исключениях (открытие пункта) также "потребуются весьма веские основания". Молодцы финны, хорошо устроились, закона нет, но он исполняется.

Лукаво отмечается, что "российские пограничники также следят за границей со своей стороны, в противном случае незаконные пересечения сухопутной границы были бы замечены".

"России также было бы невыгодно, если бы на восточной границе стало неспокойно", — пишет газета.

Уже и Россия идёт на сотрудничество, кто бы мог подумать.

Эти знаки о готовности к нормализации отношений с РФ пошли после победы Дональда Трампа, который спихнёт на Европу заботы об Украине, и это совсем не нравится Хельсинки. 

Почему бы Финляндии так же неожиданно не отменить конфискацию российской собственности

Ещё пример финской подлости. Неделю назад финское правительство начало масштабную конфискацию российской собственности. В посольстве РФ отмечают, что почти половина из 45 конфискованных объектов является собственностью посольства России в Финляндии. Это, например, помещения посольства и резиденции дипломатов, они пользуются дипломатической защитой.

Конфискован также Российский центр науки и культуры, три объекта расположены на Аландских островах.

Меры финских правоохранительных органов основаны на решении Международного арбитражного суда в Гааге, согласно которому российское государство должно выплатить украинской энергетической компании "Нафтогаз" более 5 млрд евро в качестве компенсации за ущерб в Крыму. Поскольку Россия не выплатила компенсацию, украинская компания подала заявку на арест российских активов в других странах Запада. Но отличилась только Финляндия.

На самом деле конфискация не имеет никаких других последствий, кроме тех, что если Россия вдруг захочет продать свои объекты, она не сможет этого сделать или сможет, но только в пользу Украины, поясняют финские юристы. Вряд ли это понадобится РФ.

Это к вопросу о том, как за громкими словами скрывается желание лизнуть в одно место хозяев, при этом постаравшись с РФ окончательно не испортить отношения. С победой Трампа и ухода глобалистов финнам лицемерить больше не нужно, можно посоветовать правительству Финляндии и здесь неожиданно пересмотреть решение.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
 

Конфискация (лат. confiscatio «отобрание в казну» ← con- «вместе; полнота» + fiscus «корзина; касса, казна, финансы») — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы граница мигранты финляндия
Обсудить
Новости Все >
Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости
Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный
Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
Какие сорта моркови переживут зиму: лучшие варианты для подзимнего посева
Психолог Чапкевич рассказала, как справиться с расставанием
Сейчас читают
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Авто
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Последние материалы
Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости
Baijiahao: экономика России показывает настоящие чудеса
Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный
Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.