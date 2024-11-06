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Любовь Степушова

Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине

Мир

Чтобы узнать, какую политику будет вести Дональд Трамп по Украине, надо проанализировать позицию венгерского премьера Виктора Орбана, доверенного лица следующего президента США.

Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Трамп выигрывает президентские выборы в США

После победы Дональда Трампа в Пенсильвании общая победа на президентских выборах не вызывает сомнения.

По данным Associated Press, Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис в критическом графстве Кистоун со счётом 51% против 48% по результатам подсчёта 94% голосов. Пенсильвания получает 19 голосов выборщиков — больше всех среди семи колеблющихся штатов.

По предварительным итогам Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу, настолько убедительную, что демократы смирятся. Трамп уже объявил о своей победе в первом после выборов выступлении перед сторонниками, заявив, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец".

Добавим, что республиканцы по результатам выборов получили контроль над сенатом США и близки к контролю над палатой представителей, что будет консолидировать республиканскую позицию по Украине.

Позиция Орбана по Украине

Вернёмся к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Он периодически навещает Трампа в его резиденции во Флориде, а за несколько дней до 5 ноября они созвонились.

"Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну (на Украине) и тогда война закончится", — сказал Орбан в интервью венгерскому изданию М1.

Немецкий Der Spiegel рассказал о совещании в Вене Орбана с "европейскими друзьями" Путина.

На мероприятии был замечен бывший канцлер ФРГ от социал-демократов Герхард Шрёдер. Оба политика заявили, что согласны с Дональдом Трампом в том, что ЕС сейчас слаб, не понимает интересов россиян, а на Украине необходимо установление прекращения огня. Шрёдер до сих пор возглавляет совет консорциума, строившего "Северные потоки".

По словам венгерского премьера, если Трамп придёт к власти, "тогда большие мальчики будут сидеть за столом, а европейцы в углу", так как немцы и французы, в частности, не смогли сыграть ведущую роль в посредничестве. Европейцы же, за исключением его самого, не имеют доступа к "российскому пути", считает Орбан.

Напомним, что сейчас Венгрия председательствует в ЕС — до января, что весьма кстати для общих заявлений в Брюсселе по выборам в США.

"Сильные политики высшего звена задушены брюссельскими бюрократами. Почему нам не задушить их самих?" — сказал Орбан.

Орбан высказывался категорически против членства Украины в НАТО и объяснял, что это не гарантирует мир в Европе.

Трамп применит методы Орбана

Некоторые европейские аналитики полагают, что с президентом в лице Трампа республиканцы адаптируют многие его методы к условиям США, чтобы положить конец тому, что дуэт считает либеральным контролем над "административным государством" и гражданским обществом. Это, по их мнению, "может иметь глубокие последствия не только для европейской внешней политики, включая надёжность коллективной обороны НАТО".

С победным шествием СВО позиция Трамп — новая Европа будет укрепляться.

Уточнения

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.  Президентские выборы прошли одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоялись выборы губернаторов и законодательных органов. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.
 

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина виктор орбан дональд трамп
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