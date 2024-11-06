Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине

Чтобы узнать, какую политику будет вести Дональд Трамп по Украине, надо проанализировать позицию венгерского премьера Виктора Орбана, доверенного лица следующего президента США.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Трамп выигрывает президентские выборы в США

После победы Дональда Трампа в Пенсильвании общая победа на президентских выборах не вызывает сомнения.

По данным Associated Press, Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис в критическом графстве Кистоун со счётом 51% против 48% по результатам подсчёта 94% голосов. Пенсильвания получает 19 голосов выборщиков — больше всех среди семи колеблющихся штатов.

По предварительным итогам Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу, настолько убедительную, что демократы смирятся. Трамп уже объявил о своей победе в первом после выборов выступлении перед сторонниками, заявив, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец".

Добавим, что республиканцы по результатам выборов получили контроль над сенатом США и близки к контролю над палатой представителей, что будет консолидировать республиканскую позицию по Украине.

Позиция Орбана по Украине

Вернёмся к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Он периодически навещает Трампа в его резиденции во Флориде, а за несколько дней до 5 ноября они созвонились.

"Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну (на Украине) и тогда война закончится", — сказал Орбан в интервью венгерскому изданию М1.

Немецкий Der Spiegel рассказал о совещании в Вене Орбана с "европейскими друзьями" Путина.

На мероприятии был замечен бывший канцлер ФРГ от социал-демократов Герхард Шрёдер. Оба политика заявили, что согласны с Дональдом Трампом в том, что ЕС сейчас слаб, не понимает интересов россиян, а на Украине необходимо установление прекращения огня. Шрёдер до сих пор возглавляет совет консорциума, строившего "Северные потоки".

По словам венгерского премьера, если Трамп придёт к власти, "тогда большие мальчики будут сидеть за столом, а европейцы в углу", так как немцы и французы, в частности, не смогли сыграть ведущую роль в посредничестве. Европейцы же, за исключением его самого, не имеют доступа к "российскому пути", считает Орбан.

Напомним, что сейчас Венгрия председательствует в ЕС — до января, что весьма кстати для общих заявлений в Брюсселе по выборам в США.

"Сильные политики высшего звена задушены брюссельскими бюрократами. Почему нам не задушить их самих?" — сказал Орбан.

Орбан высказывался категорически против членства Украины в НАТО и объяснял, что это не гарантирует мир в Европе.

Трамп применит методы Орбана

Некоторые европейские аналитики полагают, что с президентом в лице Трампа республиканцы адаптируют многие его методы к условиям США, чтобы положить конец тому, что дуэт считает либеральным контролем над "административным государством" и гражданским обществом. Это, по их мнению, "может иметь глубокие последствия не только для европейской внешней политики, включая надёжность коллективной обороны НАТО".

С победным шествием СВО позиция Трамп — новая Европа будет укрепляться.

Уточнения

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. Президентские выборы прошли одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоялись выборы губернаторов и законодательных органов. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.





Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



