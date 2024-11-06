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Дмитрий Плотников

Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву

4:05
Мир

Американские выборы президента превратились в шоу, которое захватило весь глобус.

Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Уже тут и там: в СМИ, соцсетях, Telegram-каналах и просто на улице люди ахают и передают "важную" новость, что Республиканская партия побеждает на выборах в Сенат! Надо же, партия Дональда Трампа получает 51 место, а демократы — всего 42! Тут же следом незнакомый прохожий тебе в спину кричит, что Республиканцы контролируют уже и нижнюю палату Конгресса — Палату представителей! Кто радуется, а кто-то нервничает, что Трамп лидирует в "колеблющихся" штатах на Невадщине и Мичиганщине.

Шоу "Must Go On"

А что же случилось на Земле? Почему выборы в стране "несущей миру демократию" захватили половину населения Земли?

Может потому, что в США привыкли к шоу и бутафории? Ведь именно эта шумиха и забьёт баки обывателю. Дескать, гляньте, как мы "по-честному" выбираем президента, который определит, в том числе, и вашу жизнь.

При всём этом колоссальном шоу (а эти выборы признаны самыми дорогостоящими в истории — претенденты потратили на них по 3,5 млрд долларов), затянутые в этот водоворот событий люди забывают или просто не знают, что и за Трампом, и за Камалой Харрис стоят теневые акторы, которые и будут определять политику будущего и любого (!) американского президента.

А что для нас?

Хотя на Банковой пристально следят за выборами, не думаю, что для Киева что-то кардинально изменится. Многие думают, что в самом неприятном случае Зеленскому придётся записывать видеоролик для Трампа с поздравлениями. Поскольку его политику критиковали в Киеве всегда. Но, скорее всего, для Незалежной не играет роли, кто победит на самом деле. С высокой долей вероятности, военный конфликт на Украине продолжится и далее, так как он просто необходим Белому дому для ослабления Российской Федерации, чтобы оторвать Кремль от Китая. Однако результаты выборов в Киеве в режиме онлайн неистово мониторят все, чтобы понимать, какую стратегию вбросить в информационное поле.

Россиянам тоже не надо шибко радоваться победе Трампа. Давайте вспомним, что именно в его "правление" в США было принято рекордное число санкций против России. Именно при нём были закрыты торгпредство в Нью-Йорке и дипмиссии в Сан-Франциско. Именно при нём США вышли из соглашения "О ракетах средней и малой дальности" и из договора по открытому небу. Именно при Трампе Госдеп подтвердил намерение начать поставки ВСУ летального оружия.

Ясно, что многие решения Трампом приняты были под давлением Конгресса, но это показывает всю эту американскую модель, как раз и зависящую от вышеупомянутых акторов и внутриполитической конъюнктуры. Поэтому надеяться нам надо на только на себя!

На момент, когда я пишу эти строки, Трамп вроде как побеждает. Кто-то уже заявляет громко, что эта, пока ещё возможная его победа, отнюдь не Трампа, а его избирателей, голосующих за традиционные ценности. Возможно это и так, тем более, нельзя не видеть, на кого делал ставку киевский режим. Но и радоваться не надо — доктрина существования США зиждется на русофобии.

Телеканал CNBC уже объявил, что если Трамп победит, то он "завтра позвонит Путину". Получается, что один из главных призов на выборах президента США — это возможность позвонить в Москву.

И да, открывать шампанское за Дональда ещё рано — впереди пересчёт голосов. Именно на нём в 2020 году старине Джо Байдену "натянули" ту самую пресловутую ступеньку. Похоже, что в Молдавии проходила генеральная репетиция…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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