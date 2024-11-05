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Дмитрий Плотников

Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США

Мир

Предвыборная кампания в Соединённых Штатах вышла на финишную прямую.

Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США
Фото: Flickr by Lorie Shaull, CC BY-SA 2.0

Сегодня в Америке выборы тамошнего президента. Несмотря на то, что США пропагандируют "демократию" по всему свету, у них самих выборы проходят весьма неясно, а систему выборов смело можно назвать самой странной и запутанной.

Выборы с выкрутасами

В отличие от "авторитарной" России, где выборы проводятся прозрачно с видеокамерами, паспортами и наблюдателями, за океаном всё не так просто.

Первое, что для нас дико, это то, что предвыборная кампания в США может продолжаться годами, а в итоге количество голосов не будет иметь особого значения. Да-да, не обязательно, что президентом станет тот, кто получил больше всего голосов в стране!

Поэтому на американских выборах довольно легко манипулировать, поскольку правила выборов остаются практически неизменными с 1804 года. Словом, для современных технологий — благодатная почва для мошенничества.

Чего у них не отнять, так это то, что в США всегда есть только два кандидата. Вернее, всегда есть только два основных претендента на пост президента, которые представляют две основные партии — Республиканскую и Демократческую. И хотя в стране есть и другие партии, но они не имеют никакого веса и влияния на выборы.

Таким образом, если вы не поддерживаете ни одну из этих двух партий, то ваш голос "никому не упёрся" и запросто может быть просто потерян. Кроме того, чтобы стать кандидатом на выборах, надо иметь большие финансовые возможности, и шансы у самовыдвиженцев практически нулевые.

Первая серия

Итак, каждая партия выбирает только одного кандидата, который будет представлять её на выборах.

В США президента не выбирают напрямую граждане, а победителя определяет Коллегия выборщиков. Простым американцам не предоставлено конституционное право голосовать за личность "народного избранника". Выборы состоят из двух этапов, первый из которых происходит в первый вторник ноября, когда избиратели голосуют за выборщиков от каждой партии, которые впоследствии будут выбирать президента.

На бюллетенях указаны имена кандидатов в президенты и вице-президентов, но граждане фактически голосуют за выборщиков. И после этого этапа роль простых американцев в выборах заканчивается!

Та самая Коллегия

В коллегию выборщиков входят 538 представителей от всех 50 штатов, и борьба за президентское кресло идёт за каждый голос. Каждый штат отправляет в коллегию представителей по числу своих конгрессменов и сенаторов, пропорционально населению штата.

На выборах в США действует принцип "победитель получает всё", что означает, что кандидат, набравший большинство голосов в конкретном штате, получает все голоса выборщиков от этого штата.

Например, самый населённый штат Калифорния, где проживает 39 млн человек, отправляет 53 представителя и 2 сенатора в Конгресс, в то время как малонаселённые штаты, например, Вермонт с населением в 647 тыс. человек, отправляют только одного представителя и 2 сенатора. Это означает, что даже если кандидат от партии получил большинство голосов в штате, но не набрал абсолютное большинство голосов на всенародных выборах, он все равно может стать президентом, так как получит все голоса выборщиков от этого штата.

К примеру, в выборах 2016 года большинство голосов на всенародном уровне получила кандидат от демократов, но президентом стал кандидат-республиканец, так как он получил большинство голосов выборщиков.

Вывод

Грядёт битва — сторонники обоих кандидатов — республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис, называют голосование "самым важным в истории". Разумеется, каждый из них запугивает граждан США "концом американской демократии" в случае победы оппонента.

А мы запасаемся попкорном и усаживаемся поудобнее…

Уточнения

Коллегия выборщиков — система непрямых выборов, при которой делегируемые по должности или специально избираемые выборщики образуют не имеющую иных обязанностей коллегию, избирающую высших должностных лиц.

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ВЫБОРЫ В США 2024. Специальный эфир 15:00 - 19:00. 5 ноября
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша камала харрис дональд трамп
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