Наводнение в Валенсии поставило перед Испанией неприятные вопросы собственного выживания, а не Украины

Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии

5:02 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Власти Испании допустили гуманитарную катастрофу в Валенсии, когда туда пришло катастрофическое наводнение. В приоритетах Мадрида — инвестировать в Украину.

Фото: Wikipedia by SC National Guard, PDM

Гуманитарный кризис в Валенсии из-за бездействия властей

29 октября на Валенсию обрушились проливные дожди, которые вызвали подтопления в сухих руслах рек и оврагов, заваленных сухостоем и мусором. Потоки пошли под напором вверх по течению, что стало ловушкой для тысяч людей.

На настоящий момент уже опознаны 217 тел погибших. По первой оценке европейской спутниковой системы экстренной помощи Copernicus EMS, затопленная площадь составляет 15 633 гектара, в том числе 3249 километров улиц и дорог, пострадали 190 тысяч человек, разрушены или частично пострадали 17 597 жилых домов. Больницы региона находятся на грани коллапса из-за нарушенной логистики.

Валенсийцы в соцсетях возмущены бездействием правительства по предотвращению и ликвидации последствий катастрофического наводнения. Они чувствуют себя кинутыми на произвол судьбы — в провинции сложился гуманитарный кризис.

Что же пошло не так?

На протяжении многих лет застраивались площади в местах, где это было запрещено именно из-за угрозы наводнений. Были нарушены все циркуляры на этот счёт, несомненно, с коррупционной составляющей. Не сработала система оповещения, не был разработан план эвакуации, помощи населению водой и продовольствием. Центральные власти в этом обвиняют местные, и наоборот.

Помощь спустя неделю так и не дошла до жителей, армия и волонтёры действуют несогласованно. Это отразилось на визите в один из муниципалитетов Валенсии короля Испании Фелипе VI и его супруги. Толпа кричала "убийцы", люди бросались в монархов грязью. Король в итоге отложил запланированные визиты в другие зоны наводнения.

На самом деле децентрализация власти в Испании, где каждый регион — потенциально сепаратистский, привела к нарушению координации действий между Мадридом и провинциями, даже нарочитой, чтобы мстить друг другу (кто мстит за сепаратизм, кто — за подавление суверенитета). Когда в стране вместо одной головы — с десяток, адекватной реакции в сложных ситуациях ожидать сложно.

Власти Валенсии погрязли в коррупции

Досталось и главе правительства региона Карлосу Масону. Прошла манифестация под лозунгом "Масона — в отставку".

Особенно валенсийцы возмущены тем, что не были закрыты школы, когда уже везде отключили электричество. А также тем, что Масон днём 29 октября объявил, что худшее уже позади, когда вода только набирала силу, что он не попросил, видя масштабы катастрофы, помощи и защиты испанского государства, армии и волонтёрских организаций Европы.

Масон тем временем отказывается передать управление кризисом центральной власти, для чего надо объявить третий уровень тревоги. Вместо этого он потребовал 31,4 млрд евро от правительства Испании для ликвидации последствий. Пилить бюджетные деньги в Валенсии не привыкать.

Масон отрицал, что его действия зависели от какой-либо "политической воли". Имеется в виду, что его Народная партия находится в парламенте страны в оппозиции к правящей партии социалиста Педро Санчеса. Вот ещё одна проблема Испании — партийная война за власть. Оппозиционеру в провинции не выделят столько денег или вообще не выделят, как выделили бы своему однопартийцу. Но этот оппозиционер не упустит момент насолить правящей партии. Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.

После Валенсии 4 ноября затопило Каталонию.

Проблемы Испании огромны, но Мадрид занимается Украиной

Испании бы заняться своими большими проблемами, таким как:

продовольственная безопасность,

ухудшение качества здравоохранения в связи с массовым переводом клиник в частный сектор,

низкий уровень санитарии,

изношенная городская инфраструктура и сетей связи,

низкая обеспеченность питьевой водой,

слабая материальная защита уязвимых групп населения,

отсутствие сопровождения и помощи пострадавшим в природных катаклизмах в материальном, экономическом, психосоциальном и эмоциональном аспектах.

В таком плачевном положении в собственной стране центральная власть предпочитает активно помогать нацистскому режиму Украины, также убивающему своё население. Одним, как говорится, миром мазаны.

Уточнения

Валенсия (вал Província de València, исп. Provincia de Valencia) — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Валенсия. Административный центр — Валенсия.



Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.



В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. В результате погибли, по меньшей мере, 217 человек. В королевстве был объявлен трёхдневный траур. Это одно из наиболее смертоносных стихийных бедствий в истории Испании.

