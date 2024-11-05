Зеленский просит ЕС провести мобилизацию среди украинских беженцев в Европе

На днях ряд украинских проправительственных СМИ вышли с "радостной" передовицей: ура, наконец-то польские власти вняли мольбам киевского режима и готовы на экстрадицию военнообязанных, выехавших с Украины незаконно. При этом издания ссылаются на статью в польской газете Rzeczpospolita с заголовком "Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, покинувших страну".

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Однако, если прочесть весь материал, то становится понятным, что речь идёт не об украинских мужчинах призывного возраста, которые смогли выехать в Польшу — а о тех, кто занимался незаконной переправкой уклонистов через границу.

"По информации, которую Rzeczpospolita получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, переправляющих нелегалов в Европу", — говорится в статье.

То есть Варшава удовлетворяет запрос Киева об экстрадиции украинцев, которые за взятки помогали соотечественникам покинуть страну.

Возникает вопрос, а чего такая радость по поводу того, что Польша выслала на Украину ряд нарушителей уголовного законодательства? Потому Киев надеется, что за этой высылкой последуют и другие, о которых он уже давно слёзно просит Запад. На фоне роста числа погибших и тяжелораненых бойцов правительство Незалежной во взаимодействии с западными партнёрами тщательно изучает вопрос с возможным принудительным возвращением на родину военнообязанных переселенцев для их дальнейшей мобилизации и отправки на фронт.

Надежда Зеленского на экстрадицию с Запада

Так, президент с истекшими в мае 2024 года полномочиями Зеленский уже не раз заявлял о высокой вероятности экстрадиции украинских мужчин, выехавших за границу после начала вооружённого конфликта с Россией. По его словам, данная процедура будет осуществляться на основе якобы международных договорённостей с государствами временного пребывания украинских мигрантов призывного возраста.

Особое внимание киевские власти отводят Польше, на территории которой находятся десятки тысяч военнообязанных украинских мужчин. При этом официальная Варшава, судя по всему, намерена оказывать практическое содействие Киеву в экстрадиции подлежащих мобилизации украинцев. Подобная "сговорчивость" польского правительства обусловлена его ключевой ролью европейского проводника американской политики по превращению Украины в инструмент ослабления России и сковывания её ресурсов на международной арене.

Ещё 29 декабря прошлого года председатель комитета по иностранным делам сейма Польши П. Коваль заявил, что все европейские страны, предоставившие убежище военнообязанным украинским мигрантам, должны в кратчайшие сроки проработать необходимые механизмы для их возвращения на родину с целью последующего призыва на военную службу. По словам политика, Варшава готова создать все необходимые условия, при которых украинские переселенцы "сами захотят уехать" из Польши.

В сентябре этого года с аналогичным посылом выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, призвавший страны Евросоюза прекратить выплаты пособий украинским беженцам. По его мнению, высокий уровень социальной поддержки украинских мигрантов создаёт препятствия для их возвращения на родину. Глава польской дипломатии отметил, что ЕС снижает "мобилизационный потенциал" Украины, предоставляя её гражданам финансовую помощь.

Следуя данной логике, польские власти последовательно проводят линию на "выдавливание" украинских мигрантов на родину путём ужесточения порядка их пребывания на своей территории и сокращения социальных выплат и других льгот.

Подобная политика вызывает недовольство украинских переселенцев, часть из которых 17 августа провела акцию протеста возле здания консульства своей страны в Варшаве, требуя, в частности, вернуть им конфискованные загранпаспорта.

Польскому примеру следуют власти многих европейских стран, таких как Германия, Венгрия, Чехия и Эстония. Правительства этих государств также аннулируют ряд чувствительных социальных льгот и выплат украинским беженцам (денежные компенсации за аренду жилья и др.), ужесточают требования для предоставления финансовой помощи (обязательства трудоустройства по истечению определенного времени и др.).

Реальна ли экстрадиция военнообязанных?

В то же время по мнению редакции Rzeczpospolita исходя из действующего законодательства — экстрадиция, кого-либо из Польши маловероятна, а тем более военнообязанных, уехавших незаконно с Украины. Издание пишет, что это крайне сложный алгоритм. Согласно ему, Украина должна сначала оформить международный ордер на арест на каждого уклоняющегося, а окончательное решение будет за польским судом.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, которое ищет прокуратура Украины, потому что есть данные Интерпола. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд", — заявил пресс-секретарь главного управления полиции Польши Мариуш Чярко.

Отметим, что по данным польских пограничников, в страну после начала боевых действий въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Варшава и Киев допускают вариант возвращения беглых украинских мужчин домой, но признают, что алгоритм очень сложен.

Тем не менее, в Киеве явно очень надеются, что Запад в своей борьбе с Россией будет готов пойти, как это уже было не раз, и на наращение своих собственных законов. И примет какой-нибудь подзаконный акт, объявляющих всех "беженцев" с Украины "персонами нот гранта" и вышлет их в принудительном порядке в батальоны "смерти", что пытается сформировать Зеленский. А почему бы и нет?

Пока же власти Норвегии уже приступили к отработке практики депортации украинских граждан, но нарушивших местное законодательство. Но Запад в своей "помощи" властям Украины явно готов пойти и дальше — инициировать выдачу Киеву украинских граждан, совершивших правонарушения на родине, в том числе в рамках закона о мобилизации.

Хотя для подавляющего большинства беженцев, как из Африки, так и из стран Ближнего Востока, именно фактор наличия в их странах боевых действий, в результате которых они могут погибнуть, является основанием для получения статуса беженца.

Запад явно готов на всё

В этом контексте отдельного внимания заслуживает очередное саморазоблачение Запада, который раз за разом доказывает свою приверженность политике "двойных стандартов". Страны Европы, объявившие себя "образцом демократии", грубо и цинично нарушают неотчуждаемые права граждан на свободное перемещение, в том числе закрепленные в международной Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Однако ради "свежего мяса" для бойни "защитники европейской демократии от России" готовы пойти и на отказ и от собственной директивы о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны, принятой в марте прошлого года. Временная защита предоставляет, в частности, право на проживание, доступ к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи в странах Евросоюза.

Как указывалось ранее, воспользоваться ею смогут ВСЕ граждане Украины, граждане третьих стран, постоянно проживавшие на Украине, а также беженцы и соискатели убежища на Украине. Но теперь придётся мелким шрифтом внести подпункт, что директива не распространяется на тех, кто Зеленский готов объявить годным умереть за Украину.

Интересно, а если ЕС согласится на эту экстрадицию, пошлёт ли Зеленский в Европу своих представителей ТЦК, которые уже отловили всех уклонистов в своих районах, или будет надеяться на Запад?

Украина отказывается от пленных

В ходе боевых действий с обоих сторон есть не только потери, но и пленные. Мы сейчас не будем обсуждать условия их содержания в плену, однако отметим, что практически регулярно в сеть попадает информация об обмене той или иной партии пленных с обоих сторон. При этом в последнее время обмен идёт по формуле "один на один". Однако сейчас Украина отказалась обменивать почти 700 украинских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что Минобороны России в 2024 году предлагало передать Украине 935 пленных солдат. Соответствующую инициативу ведомство направило координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, однако Киев забрал только 279 пленных.

Захарова назвала конкретные бригады ВСУ, чьих солдат киевский режим отказывается возвращать на Украину: это военная часть 3041 — подразделение охраны Чернобыльской АЭС, 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я отдельная бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области, 118-я из Черкасской области, 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ. Они считаются "недостойными" обмена, заявила Захарова. Среди причин она назвала добровольную сдачу в плен, уход с позиций, отказ выполнять боевые задачи.

Естественно, что Киеву не нужны такие "пленные", ведь их явно нельзя послать снова в бой, так как они могут поделиться своим опытом с вновь отловленными бойцами, как выжить на передовой. И тогда число добровольно сдавшихся в плен возрастёт.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Бе́женцы с современной юридической точки зрения — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств.

