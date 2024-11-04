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Любовь Степушова

Санду выиграла президенские выборы обманом. Накрученную поздравил просроченный

Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
5:17
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Майя Санду проиграла выборы президента — и станет им. Проиграла на референдуме по изменению Конституции, и её партия изменит её. Но мыслящей части молдаван не надо опускать руки.

Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Санду проиграла выборы в Молдавии, она — президент западной диаспоры

ЦИК Молдавии признал состоявшимся 3 ноября второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду выиграла президентские выборы у бывшего прокурора Александра Стояноло с небольшим отставанием (55, 4 % на 44, 6%). При том в самой Молдавии (без диаспоры) картина была обратной.

Санду выиграла при помощи манипуляций при подсчёте голосов и административного ресурса — цензуре в СМИ и блогосфере, контроле над ЦИК и избирательной системой, правоохранительными органами и спецслужбами, репрессиями и угрозами в адрес собственных граждан.

Во втором туре Санду набрала чуть меньше голосов, чем во втором туре выборов 2020 года (943 006). Стояногло же прибавил 347 036 голосов по сравнению с первым туром. Впечатляющий рост для человека, который ещё полгода назад даже не был особо известен за пределами Кишинёва.

Очевидно, что в стране назрело колоссальное протестное голосование против проводимой Санду антинародной политики. Её правительство продержалась четыре года на западных кредитах и будет продолжать брать кредит за кредитом под залог суверенитета страны.

Фальсификации на западных участках

Санду формально выиграла за счёт голосов молдавской диаспоры в западных странах. На всю диаспору в России были открыты всего 2 участка и выдано 10 тысяч бюллетеней на 300 тысяч человек.

На западных участках отсутствовали эффективные механизмы наблюдения и контроля за ходом голосования, и это создало огромные возможности для фальсификаций результатов за счёт вбросов бюллетеней, подвоза сторонников, коррупционных связей между правящей партией и активом диаспоры на местах.

Судьбу страны решили люди, которые в ней не живут — с высокими тарифами, ценами, диктатурой и госдолгом. И они не будут умирать за западные ценности, когда Санду по заданию Вашингтона втянет Молдавию в вооружённый конфликт с Россией.

В молдавских соцсетях разоблачаются эти манипуляции. Например, есть кадры, как избирательная комиссия в полном составе на участке в Ливерпуле танцует вокруг избирательной урны.

Танец начался, когда эти люди узнали результаты голосования по Молдавии и поняли, что им не надо сильно стараться в манипуляциях.

"Голосование на участке ещё шло, и люди ждали, когда избирательная комиссия перестанет танцевать и даст доступ к урне. Именно это урна исчезала на 3 часа в переездах из Ливерпуля в Манчестер! Так куётся победа честных людей", — пишет Влад Платон в Telegram.

Власти Молдавии всячески манипулировали голосами и внутри страны. Например, мешали жителям Приднестровья (которое признаётся Кишинёвом частью Молдавии) добраться до участков, были ложные сообщения о минировании.

Борьба с фальсификациями на Западе должна стать первоочередной целью молдавской оппозиции в новом составе парламента.

Просроченный поздравил накрученную

На первый взгляд кажется, что Санду выиграла, а мыслящая часть Молдавии проиграла. Но это иллюзия. Санду проиграла, так как всем стал понятен масштаб манипуляций. А это будет посерьёзнее украденной победы, которая наказывается всегда. Такая "победа" — начало бесславного конца Санду. Об этом свидетельствуют поздравления от людей такой же судьбы — Зеленского и Зурабишвили.

Владимир Зеленский написал, что молдаване сделали однозначный выбор — они выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности" .

"Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", — заявил он.

Не дай Бог пойти молдаванам по пути "процветания" Украины.

Саломе Зурабишвили посетовала, что у неё не было такого админресурса, как у Санду.

"Нашу миллионную диаспору не допустили. "Разрешили" голосовать только 34 000", — написала Зурабишвили в сети X* (бывший "Твиттер").

То есть у французской гражданки Зурабишвили не получилось обмануть грузин так, как обманула молдаван румынская гражданка Санду.

Санду и её партия (PAS) не смогут рассчитывать на убедительную победу на парламентских выборах в следующем году, тем более, если жизнь населения продолжит ухудшаться.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.Форма правления в Молдове — Унитарная парламентская республика. С 24 декабря 2020 года пост президента занимает Майя Санду. Премьер-министр — Дорин Речан с 16 февраля 2023 года.
 

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.
 

Александр Дмитриевич Стояногло (рум. Alexandr Stoianoglo, гаг. Aleksandr Stoyanoglo; род. 3 июня 1967, Комрат, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель гагаузского происхождения. Прокурор Гагаузии с 1995 по 2001 год. Кандидат на пост президента Республики Молдова на выборах 2024 года от ПСРМ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы выборы молдавия майя санду владимир зеленский
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