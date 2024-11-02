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Любовь Степушова

Без глобального договора о безопасности в Европе любые попытки договорится с РФ по Украине обречены на провал

Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия
Мир

На Западе активно дискутируется вопрос о заключении мирного договора между РФ и Украиной. Без выполнения Западом главного условия это невозможно.

Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия
Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

Чтобы начать переговоры с РФ по Украине, Запад должен выполнить ряд условий

Кандидат от республиканцев на президентский пост США Дональд Трамп обещает "остановить войну" на Украине за пару телефонных звонков. Однако дело в том, Россия не будет подписывать ничего с Украиной, пока у власти находится нелегитимный Владимир Зеленский, и ничего — с США, пока они будут шантажировать Россию увеличением помощи киевскому режиму и пока западное оружие будет потоком идти в ВСУ.

В этом контексте на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с премьером Словакии Робертом Фицо последний заявил, что оба лидера разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".

Другие условия начала переговоров озвучил президент РФ Владимир Путин - это признание территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими, отмена санкций и нейтральная Украина. Однако это было сделано до вторжения ВСУ в Курскую область, после чего Москва отозвала данные предложения, как и другие, начиная с Минска и заканчивая Стамбулом.

Выступая два дня назад в Совбезе ООН, российский посол Василий Небензя сказал, что никакой остановки в СВО по "корейскому сценарию" не будет и никаких договоров "типа Минских" — тоже, чтобы не дать ВСУ "зализать раны".

Главное условие России — новая схема безопасности в Европе

Россия будет подписывать договор о мире и безопасности на Украине с США и Европой только в том плане, о котором заявлялось накануне СВО руководством страны. Речь шла о всеобъемлющем договоре о безопасности, который бы учитывал интересы России, в том числе, и об отходе НАТО на позиции 1997 года.

"Требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится "оттеснить" нашу страну и перевести её, если не на роль подчиненного, то на вторые роли в европейской и международной политике, причём сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это всё в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", — сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков накануне начала СВО.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", — добавил он.

РФ создаст сильные переговорные позиции

Это главное условие РФ, при выполнении котрого можно садиться за стол переговоров. И "если бы западным странам, и прежде всего Соединённым Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было". Об этом заявил сегодня в интервью RT заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала третьей мировой войны, выбор совершенно очевиден", — добавил он.

Ждём предложений лично от Путина, они будут после выборов следующего президента США и его инаугурации.

А пока Кремль будет добиваться усиления переговорных позиций в СВО и не только. Чтобы договориться по Украине на своих условиях, Москве надо создать дополнительные рычаги воздействия на Запад в Европе, Африке, Латинской Америке, на Корейском полуострове и Ближнем Востоке. Этому послужат усилия в БРИКС и договора о всеобъемлюшем партнёрстве с КНДР и Ираном, рядом африканских и латиноамериканских стран.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии. Кандидат на выборах от республикагцев в 2024 

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[…], Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации с 26 декабря 2022 года. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы си цзиньпин дональд трамп сергей рябков владимир путин василий небензя дмитрий медведев
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