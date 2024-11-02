Турецко-американским отношениям предрекли перезагрузку после выборов в США

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Турецкие политики надеются, что если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, это приведет к оживлению двусторонних отношений; если же победит Камала Харрис, они рассчитывают, что это приведет к дальнейшей маргинализации важности Турции для США и к дальнейшему восприятию ее администрацией как все более авторитарного государства, пишет Мария Спанцерска, автор Польского института международных отношений (PISM). В своей новой статье для аналитического центра она дает прогноз о возможной перезагрузке отношений Анакры и Вашингтона.

Фото: https://twitter.com/POTUS/status/1678885629587750912 by Office of the President of the United States, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Текущий статус турецко-американских отношений

С вступлением в должность президента Джо Байдена в Соединенных Штатах в начале 2021 года турецкие политики приветствовали отмену новой администрацией США запрета на въезд в страну граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, введенного при Трампе. Они также приветствовали готовность США вернуться к ядерному соглашению с Ираном. Однако турецко-американские отношения с тех пор не улучшились. Байден не посещал Турцию в течение последних четырех лет, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принимал представителей США. С 2020 года лидеры встречались всего несколько раз на полях международных встреч, в основном саммитов НАТО. Это стало признаком неодобрения США демократического регресса в Турции, вероятной личной неприязни Байдена к Эрдогану, которого он назвал “автократичным” лидером в интервью New York Times в декабре 2019 года, и покупки Турцией у России ракетно-зенитной системы С-400.

Турецко-российское соглашение было заключено в 2017 году и привело к тому, что санкции США, которые были введены в отношении Турции во время президентства Трампа, а также исключение страны Соединенными Штатами в июле 2019 года из консорциума по производству истребителей F-35, -- не были отменены администрацией Байдена.

Несмотря на объявление в апреле 2022 года о механизме стратегического диалога, обеспечивающем форум для двусторонних консультаций на уровне министров между Турцией и США, конфликты и проблемы, связанные с предыдущими американскими администрациями, сохраняются. Среди них Байден отказался выдать членов группировки Гюлена, в том числе ее религиозного лидера Фетуллу Гюлена (который скончался 21 октября этого года), которого турецкие политики обвинили в организации попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Климат в двусторонних отношениях улучшился после решения парламента Турции одобрить вступление Швеции в НАТО в январе этого года. В то время администрация Байдена обратилась к конгрессу США с просьбой разрешить продажу Турции многоцелевых самолетов F-16 и 80 комплектов для модернизации уже имеющихся у нее самолетов, но детали и сроки сделки еще не были окончательно согласованы.

Региональные последствия напряжённости между Турцией и США

У двух стран разные интересы в вопросах региональной безопасности, особенно в отношении Сирии. Хотя это правда, что администрация Трампа приняла решение отвести войска от турецко-сирийской границы в октябре 2019 года, позволив Турции провести военную операцию, американцы не отказались от поддержки курдских отрядов народной самообороны в борьбе с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России. — Ред.). Турки считают отряды продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической группировкой и представляющей угрозу внутренней безопасности Турции. Турция и США расходятся в своих оценках войны в Газе. В то время как Эрдоган позиционирует себя как защитника Палестины и поддерживает ХАМАС, республиканские круги одобряют политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Демократы занимают критическую позицию по отношению к нему, что в случае победы Харрис может создать потенциальную область соглашения с Эрдоганом.

Администрация США также признает опасность, которую представляет политика балансирования Турции в отношении российско-украинского конфликта. В сентябре прошлого года Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти турецких компаний, обвинив их в торговле товарами двойного назначения с Россией. Турецкие политики, как и прежде, будут стремиться организовать переговоры о прекращении огня, а затем разработать многосторонний мирный механизм, который положит конец конфликту между Россией и Украиной. Новый президент США и его администрация, независимо от исхода выборов, могут быть заинтересованы в этих предложениях, тем более что администрация Байдена уже положительно отреагировала на посредническую инициативу Турции в Украине, такую как шаги по разрешению экспорта украинского зерна через Черное море.

Острым вопросом в двусторонних отношениях стало признание президентом Байденом в 2021 году массовых убийств армян в Османской империи в 1915-1917 годах геноцидом. Выступление американского президента, с которым он выступил в то время, подверглось резкой критике со стороны турецкой дипломатии. Усилия Турции по нормализации турецко-армянских отношений в 2022 году не повлияют на прекращение использования американской стороной термина "геноцид", но могут быть одобрены следующей администрацией США, которая будет стремиться стабилизировать ситуацию.

Выводы и перспективы

Хотя Турция во время первого президентского срока Трампа была исключена из программы F-35 и в отношении страны были введены санкции CAATSA, турецкие политики надеются, что в случае новой победы Трампа, учитывая новую обстановку в области региональной безопасности, он сможет помочь улучшить двусторонние отношения.

По мнению Турции, это может привести к усилению роли Турции в региональной политике США, а также к расширению ее военного влияния в Сирии и Ираке. Турецкие политики заинтересованы в свободе военных действий вдоль турецко-сирийской границы и поддержке США турецкой концепции "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии шириной более 30 км, в которую турки могли бы переселить часть из более чем 3 миллионов сирийских беженцев, находящихся в настоящее время на ее территории.

В случае прихода к власти кандидата от Демократической партии турецкая политическая элита ожидает продолжения критики Турции в связи с нарушениями прав человека и верховенства закона. Они также ожидают, что США могут стремиться укрепить институциональную основу турецко-американских отношений на уровне министров и отодвинуть Эрдогана на второй план в качестве лидера, что может стать проблемой, поскольку при президентской системе Турции внешняя политика централизована и подчинена президенту. Толчком к возрождению механизма стратегического диалога могла бы стать встреча лидеров на уровне глав государств и выработка компромисса в отношении турецко-американского сотрудничества в Сирии. Этот сценарий представляется более вероятным в случае победы Трампа.

Независимо от исхода выборов в США, Турция радикально не изменит свой подход к конфликту на Украине. Турецкие политики продолжат политику балансирования и не присоединятся к санкциям США в отношении России. Можно предположить, что и кандидат от Республиканской партии, и представитель Демократической партии будут готовы ввести санкции в отношении турецких финансовых институтов, сотрудничающих с Россией, что в долгосрочной перспективе может усилить зависимость Турции, в частности, от сотрудничества с Китаем.

Несмотря на это, Турция надеется продолжать играть важную роль во внешней политике США, и особенно в региональной, благодаря своему членству в НАТО. Какой бы ни была администрация США, Турция особенно ярко демонстрирует, что ее расположение вблизи наиболее значимых, с точки зрения США, продолжающихся вооруженных конфликтов — Газы и Украины — требует, чтобы она была стратегическим партнером Соединенных Штатов.

Учитывая роль Турции в Черноморском бассейне и позицию, которую она уже заняла в результате своей политики в отношении ситуации на Украине, переговоры о политическом инструменте для прекращения военных на Украине кажутся невозможными без участия Турции.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Американо-Турецкие отношения — двусторонние дипломатические отношения между США и Турцией.





Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

