Глава МИД КНДР Цой рассказала, за счёт чего Россия выиграет священную войну

Министр Цой из КНДР покорила Россию внешним видом, риторикой и фамилией

В Москву приехала глава МИД КНДР Цой Сон Хи, которая заявила о "непобедимости боевого товарищества" двух стран в "священной войне" России.

Фото: Ambassador Kim Participates in Meetings With DPRK Vice Foreign Minister Choe Son Hui and DPRK MFA Officials by U.S. Department of State, PDM

Знаки говорят о том, что из дружбы с КНДР будет толк

Цой Сон Хи заверила своего коллегу Сергея Лаврова, что Пхеньян не сомневается в победе России, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание помогать РФ с самого начала СВО.

Очень трогательные слова, без лицемерия и экивоков. И если посмотреть, как Цой одета и держится, симпатий возникает ещё больше — обычная российская женщина средних лет, стремящаяся к успеху своей семьи, но следящая за собой. Ещё один добрый знак — фамилия Цой (у корейцев фамилия стоит в начале полного имени). Неуловимо подсознание подсказывает — да Виктор Цой же.

Вспоминается также фраза сестры Ким Чен Ына о том, что КНДР "всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России". И ведь выполняют. Вот это действительно союзник, особенно на фоне "товарищей" из ОДКБ.

Пхеньян действует не из корысти и много помогает России. По западным данным, поставки снарядов составят 1 млн выстрелов в год, передано внушительное количество единиц артиллерийской техники, а также уникальных РСЗО сверхбольшого калибра KN-25. Намечается и участие военнослужащих корейской армии в СВО. Армия КНДР (это 1,3 млн человек и 4 млн резервистов первой очереди) в постоянной готовности.

В войне против сатанинского, фашистского однополярного мира, в котором западники жируют за счёт грабежа других государств и народов, складывается международный лагерь во главе с Россией, который уничтожит неоколониализм и создаст новый более справедливый мировой порядок.

Открытие нового фронта против США

Президент РФ Владимир Путин лично принял Цой. Это означает его согласие на открытие второго фронта против США с учётом того, что КНДР отказалась от стратегии мирного воссоединения с Южной Кореей. Настрой Путина — важный сигнал Вашингтону. Генералов в Пентагоне сильно беспокоит получение армией КНДР боевого опыта на Украине. Это в корне поменяет обстановку на Корейском полуострове.

На Западе царит паника, был даже созван Совбез ООН, на котором постпред РФ Василий Небензя дал отпор попыткам осудить Москву из-за "размещения Россией войск КНДР".

Он напомнил о международном договоре, регулирующем военное сотрудничество двух стран, и о присутствии натовцев на Украине:

"Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания правления Зеленского на плаву".

Небензя справедливо спросил, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру "гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют".

Корейский спецназ скоро вступит в бой в зоне СВО

Ожидается, что с ноября северокорейские подразделения могут приступить к выполнению активных боевых задач против Украины.

По данным Южной Кореи, первый контингент, прибывший в Россию в начале месяца, был из 11-й армии КНДР — элитного пехотного подразделения, известного как "Штормовой корпус". Основная цель военных КНДР, по мнению некоторых аналитиков, — прикрыть российскую границу в Курской области после вытеснения ВСУ.

По данным Украины, в РФ находятся около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа. В этот состав входят более 500 офицеров, включая трёх генералов северокорейского генштаба. На данный момент в западные районы Курской области России якобы уже прибыли около 400 корейских солдат. Ранее газета Financial Times сообщала о трёх тысячах корейцев в Курской области.

По словам украинских источников с мест, с 20 октября на передовых позициях в зоне ответственности 11-й десантно-штурмовой бригады действует группа северокорейских военных численностью 40 человек, выполняющая разведывательные задачи. В ближайшее время планируется создание нескольких подразделений по две-три тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским оружием.

Российские источники пока не дают конкретики.