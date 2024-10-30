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Любовь Степушова

В Румынии объяснили, почему путь Молдавии в ЕС убийственен для страны

Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций?
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Майя Санду и Александр Стояногло 3 ноября во втором туре оспорят президентство в Молдавии. Оба кандидата ведут страну в ЕС, в Румынии советуют опомниться.

Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций?
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

У Санду нет стратегии на второй тур

В первом туре президентских выборов по действующему президенту Майе Санду (42% голосов) был нанесён мощный удар, потому что она рассчитывала на победу с ходу и на головокружительный процент тех, кто поддержит поправки в Конституцию по вступлению Молдавии в ЕС. Но блеф с нарисованной поддержкой в 70% "европейского выбора" не удался. Путём махинаций на референдуме за членство в ЕС проголосовали чуть более 50% избирателей.

На второй тур как таковой стратегии у Санду и её партии (PAS) нет. Сейчас они просто ищут голоса для поддержки. Но антирейтинг у Санду из-за провалов в экономике составляет 60%. Кроме того, она поделила молдаван на правильных и российских агентов, поэтому поддержку будет трудно найти.

Санду в эти дни работает на диаспору, которая должна ей принести больше голосов. Она обещает, что работающим за рубежом молдаванам будет засчитываться стаж работы в Молдавии и наоборот. Но пока есть только один такой договор — с Албанией. Санду считает, что только она обеспечит хорошие отношения с европейскими партнёрами и добьётся конкретных выгод для молдаван, "или мы потеряем всё, что имеем".

Также она агитирует избирателей не "продавать" свой голос, не доверяя своим гражданам.

Стояногло тоже ведёт Молдавию в ЕС. Считается, что честно

Бывший прокурор Александр Стояногло (27% голосов), поддержанный социалистами, также выступает за "европейский выбор", и ему не нравится, как туда ведёт страну Санду.

Этот кандидат считает, что она занимается геополитикой, а не реформами в рамках евроинтеграции и страна получила статус кандидата на вступление в ЕС только "из-за войны у наших соседей". Стояногло пишет в своём Telegram-канале, что Молдавия деградирует в диктатуру, а западные лидеры это поощряют и поддержкой Санду вмешиваются во внутренние дела страны. В экономике Стояногло обещает действовать в интересах населения командой профессионалов.

Он, по крайней мере, хочет "сидеть на двух стульях" и не будет пытаться воевать с РФ в Приднестровье руками ВСУ.

По его словам, цены на газ и электроэнергию сильно ударили по всей стране, оставив людей без финансовых ресурсов, а пожилых людей — на грани бедности. Стояногло считает, что "источник газа не имеет значения, важно, чтобы это было доступно — как для граждан, так и для экономических агентов".

"А самые дешёвые источники газа сегодня находятся в Российской Федерации. Я вам обещаю, что как президент я буду вести переговоры с Россией о покупке газа, потому что это нужно народу, это нужно всей нашей стране", — сказал кандидат от социалистов.

Румынский блогер обрисовал мрачное будущее Молдавии в ЕС

А надо ли молдаванам вступать в ЕС? Румынский блогер Ион Драгош Хоряба обратился к ним со словами: "Ваша Молдавия, как и Румыния, превратится в колонию ЕС".

По его мнению, как только Молдавия войдёт в ЕС, "там введут столько квот и ограничений, что вы не сможете обрабатывать землю".

"Придётся избавляться от домашних животных, потому что вам навяжут новые правила содержания. Внезапно обнаружится чума свиней, птичий грипп или ещё какая-нибудь болезнь. И вас обяжут убить животноводство, как это случилось в Румынии".

Хоряба просит молдаван посмотреть на Румынию и спросить самих себя, почему 8 млн румын предпочитают жить за границей и не хотят возвращаться в свою страну.

"Да потому что в Румынии бедность для большинства и богатство для меньшинства. Молдавия станет такой же бедной колонией, как и Румыния", — сказал блогер.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР). Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова. Кандидат на пост президента Республики Молдова на выборах 2016 года, выборах 2020 года и выборах 2024 года.

Александр Дмитриевич Стояногло (рум. Alexandr Stoianoglo, гаг. Aleksandr Stoyanoglo; род. 3 июня 1967, Комрат, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель гагаузского происхождения. Прокурор Гагаузии с 1995 по 2001 год. Заместитель Генерального прокурора Республики Молдова с 2001 по 2007 год. Кандидат на пост президента Республики Молдова на выборах 2024 года от ПСРМ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы выборы румыния евросоюз молдавия майя санду
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