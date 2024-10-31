В ЕС заговорили о подготовке к постамериканскому миру

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Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, Европейский союз должен формировать свое собственное будущее, укрепляя устойчивость, совершенствуя торговую политику и укрепляя глобальное партнерство, чтобы лавировать между меняющимися геополитическими ветрами, пишет Аранча Гонсалес Лайя, декан Парижской школы международных отношений в материале для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье она рассуждает о подготовке европейцев к "постамериканскому миру".

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States), PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В течение 2024 года многочисленные конфликты — от Украины до Ближнего Востока, от Корейского полуострова до Судана, от Венесуэлы до Мозамбика — обнажили суровую реальность: мир вступает в эпоху без лидеров. Несмотря на все разговоры о гипотетическом мире "Большой двадцатки", состоящем из неформальных экономических отношений между Соединенными Штатами и Китаем, ни одна из стран не готова играть ведущую роль в мировых делах. США слишком поглощены внутренними разногласиями, о чем свидетельствуют продолжающиеся президентские избирательные кампании; Китай сосредоточен на устранении своих внутренних экономических недостатков, таких как стагнация рынка недвижимости и низкие потребительские расходы.

Отсутствие прямого руководства означает, что глобальный конфликт не подлежит разрешению. Напротив,(...) риск крупной глобальной конфронтации также растет. Это представляет особую проблему для Европейского союза. Америка — его самый важный союзник — все больше замыкается в себе.

Но неприятная правда для Европы заключается в том, что Дональд Трамп — не ее проблема, а Камала Харрис — не ее решение. Напротив, судьба Европы в значительной степени находится в ее собственных руках. Цель игры — подготовиться к миру, в котором будет меньше Америки и больше Европы. За последние два десятилетия блок последовательно сталкивался с экзистенциальными вызовами — финансовым кризисом 2008 года, Brexit, пандемией Covid и конфликтом на Украине, но неизменно противостоял угрозам лицом к лицу. Смирение и избегание высокомерия помогли ЕС осознать свои сильные стороны, а также свои слабые стороны. Ему следует вновь использовать этот подход, чтобы справиться с миром, определяемым изменениями во внешней политике мировых держав.

Однако растущий национализм и неспособность блока предвидеть вызовы статус-кво являются ярким примером того, как хрупкость ЕС, если ее не устранить, может оказаться фатальной. Национализм может ослабить ЕС, поскольку враждебные интересы будут "разделять и властвовать" в государствах-членах для продвижения своих собственных интересов: например, в 2017 году, когда президентство Дональда Трампа способствовало укреплению отношений с враждебными правительствами Польши и Венгрии в ущерб сотрудничеству с ЕС.

Независимо от результата выборов в США, в течение следующего пятилетнего срока полномочий Европейского парламента ЕС должен сосредоточиться на улучшении своих экономических показателей, укреплении своего оборонного потенциала и защите своих демократий. Но ЕС добьется большего успеха, если будет сочетать внутреннюю повестку дня с созданием прочных альянсов с различными странами по всему миру. Вместо того, чтобы изолировать себя в геополитическом плане, ЕС следует укреплять устойчивость посредством сети партнерских отношений со странами Африки, Азии и Латинской Америки, основанных на взаимных интересах. Это особенно важно, поскольку формирующиеся геополитические партнерства с альтернативными мировыми державами означают, что у многих стран-мишеней есть выбор за пределами ЕС: в ответ блок должен развернуть свою далеко идущую политику в области торговли, климата и финансов с учетом геополитической перспективы.

Обеспечение доступа к сырью имеет важное значение для перехода к более экологичной климатической политике и цифровому переходу, что, в свою очередь, повлияет на экономическую безопасность Европы; но ЕС не хватает производственных и перерабатывающих мощностей. В то же время узкие соглашения о поставках сырья с третьими странами рискуют быть воспринятыми как односторонние и направленные исключительно на добычу полезных ископаемых, не приносящие никакой выгоды поставщику. Таким образом, успешное партнерство может быть сосредоточено вокруг "Глобальных ворот" — европейской версии инициативы "Один пояс, один путь", хотя ее финансовые возможности, доступ к рынкам и стандарты устойчивого развития нуждаются в совершенствовании. В частности, доступ к финансированию является серьезной проблемой для стран-партнеров в Африке и Центральной Азии. Здесь ЕС мог бы добиться большего, используя свой собственный ограниченный бюджет и финансовые возможности Европейского инвестиционного банка. При разумном подходе расширение доступа на рынки откроет больше возможностей для третьих стран и повысит экономическую устойчивость ЕС. Включение стандартов устойчивого развития в двусторонние диалоги также поможет снять опасения по поводу одностороннего подхода к экологизации.

Аналогичным образом ЕС должен проводить более стратегическую торговую политику, чтобы укрепить свои отношения с заинтересованными партнерами. Его стремление к большей стратегической автономии сталкивается с критическим испытанием на доверие в Латинской Америке, где уже есть два ожидаемых результата: обновленное соглашение ЕС-Мексика и партнерство ЕС-Меркосур. В совокупности на долю этих партнеров приходится около 6% мирового ВВП. Первое соглашение, подписанное в 2018 году, заменяет предыдущее соглашение между ЕС и Мексикой от 2000 года; но партнерство ЕС-Меркосур, которое долго формировалось и сталкивается с протекционистскими препятствиями по обе стороны Атлантики, имеет решающее экономическое и геополитическое значение. После ратификации оно обеспечит обоим регионам более тесное торговое партнерство и, следовательно, большую устойчивость к внешним экономическим силам.

ЕС также должен использовать следующие пять лет для непосредственного участия в Индо-Тихоокеанском регионе, который является домом для многих самых быстрорастущих стран мира и одной из мировых геополитических линий разлома. ЕС должен создать торговый и инвестиционный альянс с Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (TPP11), региональной группой из 12 членов (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Соединенное Королевство и Вьетнам), которая была создана в 2018 году после выхода Америки из Транстихоокеанского партнерства. В настоящее время на долю этой группы приходится более 13% мирового ВВП.

Хотя у ЕС уже есть двусторонние соглашения с девятью членами TPP11, есть смысл объединить их — и добавить недостающие три — посредством общего протокола о правилах происхождения и создать пространство для сотрудничества в области регулирования по таким вопросам, как стандарты устойчивого развития, комплексная проверка цепочки создания стоимости, цифровая торговля и экономическая безопасность. Потенциальный "альянс трех океанов", соединяющий Атлантический, Тихий и Индийский океаны в качестве обширного пространства для торговли и инвестиций, также предоставил бы ЕС и TPP11 большую способность противостоять геополитическим силам.

Наконец, ЕС должен сохранить свою ведущую роль во Всемирной торговой организации. Было бы разумно продолжать инвестировать в реформу системы урегулирования споров, продвигать соглашения со странами-единомышленниками и расширять диалог по вопросам торговли и климатической политики, чтобы защитить свои собственные интересы от односторонней политики, основанной на силе.

В целом, следующие пять лет открывают перед ЕС захватывающие возможности использовать глобальную экономику и меняющиеся торговые отношения для обеспечения большей безопасности, устойчивости и жизнестойкости.

Уточнения



Международный валютный фонд, (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

