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Петр Ермилин

Еврочиновиники признались в тихой тоске по Трампу

9:37
Мир

Европейцам, возможно, не нравится Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, однако официальные лица из нескольких стран заявили, что его переизбрание может подстегнуть перемены в НАТО, особенно в сфере обороны, пишет американского издание Politico со ссылкой на неназванные источники. В своем материале они рассказывают о "тихой тоске" еврочиновников

Еврочиновиники признались в тихой тоске по Трампу
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Вот маленький грязный секрет о президентских выборах в США: некоторые европейские чиновники считают, что победа бывшего президента Дональда Трампа может стать тем, что нужно Европейскому Союзу, чтобы усилить оборону и ужесточить отношения с Китаем.

"Возвращение Трампа стало бы благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, подобно пандемии или энергетическому кризису после войны в Украине", — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, которому, как и другим цитируемым в статье, была предоставлена анонимность, чтобы говорить свободно.

Эта точка зрения, которую конфиденциально разделяют несколько дипломатов и официальных лиц ЕС, не проистекает из симпатии к кандидату от Республиканской партии или его политическим предложениям.

Тем не менее второй президентский срок Трампа стал бы "горькой пилюлей", в котором нуждается капризный ЕС, чтобы преодолеть свои разногласия и двигаться вперед как единый блок, сообщили Politico шесть дипломатов и официальных лиц ЕС.

По их мнению, президентство Трампа было бы настолько враждебным по отношению к Европе, что у блока не было бы иного выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, усилить свой технологический сектор и прояснить свою политику в отношении Китая, добавили они. Тем не менее официальные лица говорят, что у них остались болезненные воспоминания о первом президентском сроке Трампа, когда он ругал лидеров, называл Брюссель "адской дырой" и развязал торговую войну с блоком.

Официальные лица и лидеры ЕС обычно не комментируют информацию о выборах за рубежом. Когда они это делают, то только, чтобы сказать что-то вроде того, что Европа должна быть готова к любому сценарию — будь то победа Трампа или кандидата от демократов Камалы Харрис.

В беседах с Politico официальные лица и дипломаты ЕС не столько указывали на свои политические предпочтения, сколько анализировали, как смена руководства в Белом доме может стимулировать политические изменения в Европе.

Ключевые вопросы

От Украины к обороне и борьбе Европы с экономическим спадом победа Трампа может оказать огромное влияние на будущее блока. Для некоторых европейцев такие изменения станут позитивными.

Наиболее очевидной областью, в которой президентство Трампа может стимулировать перемены в Европе, является оборона и конфликт на Украине. Экс-президент не стесняется обвинять Европу в том, что она зависит от военной защиты США через НАТО, и, как сообщается, он пригрозил полностью исключить Вашингтон из альянса.

Один из дипломатов ЕС добавил: "В этой атмосфере, когда иногда кажется, что мы стоим на пороге третьей мировой войны, [Трамп], похоже, испытывает большее отвращение к войнам".

Или возьмем вопрос финансирования вооружений для Украины. Группа стран ЕС в настоящее время хочет совместно занять деньги (путем привлечения "еврооблигаций"), чтобы увеличить общий объем средств, доступных Киеву. Но против этого шага выступают, в частности, "бережливые" государства, такие как Германия и Нидерланды.

Те, кто настаивает на выпуске оборонных еврооблигаций, надеются, что второй президентский срок Трампа сможет воодушевить эти страны, как это сделала пандемия, и подтолкнуть их к совместному заимствованию. И наоборот, победа Харрис "дала бы дополнительные возможности тем, кто выступает против идеи о том, что [совместное заимствование] не имеет смысла", — сказал один дипломат ЕС.

Аналогичная логика применима к давно зашедшим в тупик попыткам Европы гармонизировать свой единый рынок и придать импульс своей анемичной экономике.

В своем знаковом отчете, опубликованном в прошлом месяце, бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги предупредил, что Европа находится под угрозой окончательного экономического спада. По его словам, чтобы избежать дальнейшего отставания от США и Китая, блоку необходимо объединить свои рынки и инвестировать значительные средства в промышленный потенциал.

Но реформы, направленные на гармонизацию рынка ЕС, в частности, его финансового сектора, так и не продвинулись далеко вперед, несмотря на десятилетие обсуждений.

Еще один срок полномочий Трампа может стать катализатором, который заставит сопротивляющиеся страны, наконец, согласиться на общий надзор за своими банками и фондовыми рынками, утверждают эти чиновники.

"Как вы переходите от чтения отчета Драги к его реализации? Именно здесь Трамп мог бы подтолкнуть события в определённом направлении", — сказал один из чиновников, ссылаясь на доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о европейской конкурентоспособности и будущем ЕС за 2024 год.

Что касается торговли, то возвращение Трампа в равной степени может стать движущей силой перемен, подтолкнув блок к более протекционистскому подходу, за который выступают французы. 

В прошлом году опасения по поводу потенциального возвращения Трампа в Белый дом в ноябре этого года побудили Брюссель и Вашингтон разрешить давний трансатлантический спор о тарифах на сталь и алюминий, который возник еще во время первого президентского срока Трампа. Эти усилия ни к чему не привели, поскольку обе стороны не смогли найти общий язык и были отвлечены войной между Израилем и ХАМАС.

Брюссель обязался отложить введение ответных пошлин до марта 2025 года — всего через два месяца после приведения к присяге следующего президента США. ЕС хочет избежать полномасштабной торговой войны с США, но на этот раз он лучше подготовлен к тому, чтобы при необходимости нанести ответный удар по Вашингтону.

Между тем, что касается климата, то Европа, США и правительства стран-единомышленников стремятся защитить свою глобальную климатическую стратегию от возможного отката при Трампе.

Судьба в их собственных руках

В целом, на этот раз Брюссель подготовлен лучше, заявили несколько официальных лиц ЕС.

В 2016 году победа Трампа и ее последствия для трансатлантических отношений стали огромной неожиданностью. Европейские лидеры теперь думают, что у них есть лучшее представление о том, что их ждет, и готовятся к последствиям.

Еще один электорат, который спокойно выступает против возвращения Трампа: китайские ястребы.

В конце концов, именно давление со стороны администрации Трампа заставило несколько европейских стран отказаться от контрактов с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei на фоне опасений в области кибербезопасности, о которых заявили США.

Германия, в частности, избегала конфронтации с Китаем из-за Huawei на фоне опасений, что Пекин может нанести ответный удар по ее автомобильной промышленности. Ранее в этом году страна согласилась исключить Huawei из своих сетей, но перенесла дату исполнения решения дальше, чем ожидалось.

Во время нынешнего президентства Джо Байдена тон Вашингтона в отношении Европы стал более примирительным. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил Европе в 2021 году, что США "не будут ставить наших союзников перед выбором "мы или они" в отношении Китая".

При Трампе этот примирительный подход может измениться на диаметрально противоположный.

“[Президент Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен явно хочет более жёсткого подхода к Китаю, но она сталкивается с сопротивлением колеблющихся государств-членов, в первую очередь Германии, — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, — Небольшой толчок со стороны другой администрации Трампа, скорее, помог бы ей, чем навредил".

В преддверии выборов, которые состоятся 5 ноября, не стоит ожидать, что европейские чиновники озвучат эти взгляды публично. Трамп крайне непопулярен в большинстве стран Европы, и его поддержка принесёт мало политических очков.

Но официальные лица заявили, что, возможно, пришло время принять автономию, предполагая, что Европа должна подготовиться к большим переменам в отношениях между ЕС и США, независимо от того, кто будет избран.

"Европейцы должны взять свою судьбу в свои руки, независимо от того, кто будет избран президентом США", — заявил на прошлой неделе по французскому телевидению французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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