Роберт Фицо стал первым руководителем страны НАТО, давшим интервью российским СМИ после начала СВО, и отметился весьма смелыми заявлениями.
Премьер Словакии Роберт Фицо дал интервью Ольге Скабеевой, ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Он начал своё интервью словацкой пословицей о том, что "никто, стоящий на коленях, не может считаться побеждённым — возможно, он просто завязывает шнурки".
Фицо обвинил европейские державы Францию и Германию в том, что они поощряют продолжение войны своей поддержкой Украины, которая на самом деле спустя почти три года после начала СВО их больше не интересует.
"Европейский союз говорит украинцам: "Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не беспокойте нас этим, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной", — сказал Фицо.
Он обвинил НАТО в том, что он не дал Украине договориться с РФ.
"Сегодня абсолютно ясно, что в апреле 2022 года (в Стамбуле) на столе лежали реальные договорённости, которые могли бы немедленно положить конец войне. Но кто-то подошёл и сказал: "Нет, нет, нет, нет, вы не можете это подписать", — заявил Фицо.
Премьер заявил также, что "план победы", который сегодня продвигает на Западе Владимир Зеленский, не может считаться способом прекращения войны, так как ведёт к эскалации. К этому же ведёт приём Украины в НАТО.
"Я не верю, что членство в НАТО станет гарантией безопасности Украины", — сказал он.
Фицо считает, что советский маршал Иван Конев за освобождение Словакии заслужил памятник в его стране, и сочтёт за честь получить приглашение приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом.
"Я чувствую, что это мой личный долг", — сказал Фицо.
Фицо также охарактеризовал абсурдной версию о том, что "пьяные украинские офицеры" взорвали "Cеверные потоки". Чтобы не появилось между ЕС и РФ нового "железного занавеса", он без колебаний готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фицо осмелел и публично озвучил то, о чём думает большинство населения Евросоюза.
И он не говорит ничего такого, что могло бы обеспокоить его избирателей. Фицо провёл свою избирательную кампанию 2023 года на платформе прекращения финансовой и военной поддержки Украины Словакией.
И таких лидеров в ЕС будет всё больше. К нему и венгерскому премьеру Виктору Орбану в следующем году присоединится новый лидер Чехии со словацкими корнями Андрей Бабиш.
На своей позиции Фицо неплохо зарабатывает: с одной стороны, продажами Украине оружия, не морализируя вопрос, а с другой — получая российские нефть и газ, перерабатывая их и реэкспортируя топливо и удобрения по выгодным ценам в Европу.
Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.Унитарное государство, парламентская республика. Президент — Петер Пеллегрини. Премьер-министр — Роберт Фицо.
Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».
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