Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика?

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Побочный негатив от продолжающихся боевых действий на Украине привёл к тому, что в стране появилось тысячи людей, научившихся нажимать на курок, не задумываясь о последствиях. Многие из них, попав на фронт, исходя их личных националистических побуждений и исповедующих фашистско-бандеровскую идеологию, пройдя через кровь гражданских лиц, практически зачеркнули себе право на жизнь не только в любом демократическом государстве, но и в завтрашней Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

В то же время, освоив новейшее вооружение практически всех стран мира, которое в достаточном количестве поставило Киеву НАТО, эти молодчики стали задумываться о завтрашнем дне, а точнее, о возможностях заработать деньги своим умением убивать. Но при этом желательно не на украинском фронте.

Как результат — стал формироваться украинский вариант ВЧК, который сразу же нашёл своё применение в Африке. Хотя об этом ранее уже писали, на первом этапе руководство киевского режима, явно ощущая снижение интереса международной общественности к украинскому конфликту, стремится вернуть тему противостояния с Россией в мейнстрим глобальной информационной повестки.

Несмотря на преимущественно негативное отношение большинства стран "чёрного континента" к украинской "формуле мира", Киев не намерен снижать своей активности на африканском треке. В частности, бывший ранее министром иностранных дел Украины Кулеба анонсировал планы киевских властей открыть десять украинских посольств в государствах Африки. После начала работы украинского диппредставительства в Республике Гана в конце декабря 2023 года следующими странами, в которых обоснуются дипломаты Незалежной, станут Руанда, Мозамбик и Ботсвана.

Умоляют о деньгах и одновременно транжирят на новые посольства

Обратите внимание, что на европейской площадке Зеленский слёзно умоляет всех дать денег для "голодающей" Украины и тут же готов пустить эти деньги на открытие новых посольств в странах "третьего мира". Хотелось бы понять, а какой реальный интерес киевский режим испытывает к этим странам? И главное, а какой интерес есть у этих стран дружить со страной с неизвестным будущим и ведущей войну на истощение?

А ответ простой — украинские наёмники являются "солдатами удачи". И Киев был готов представить своих "наёмников" для решения "революционных" проблем отдельных правителей и хунт.

По информации представителей ГУР, украинские специалисты помогали правящей хунте Судана, пришедшей к власти в результате государственного переворота, изготавливать дроны-камикадзе и применять их против оппозиционных "Сил быстрого реагирования".

Украинцы также участвовали в некоторых наземных операциях против СБР. Кроме того, на военных базах Судана были замечены боевики ВСУ, обслуживающие самолёты национальных ВС, поскольку суданские военнослужащие используют технику, большая часть которой произведена в СССР.

По данным арабских СМИ, содействие в переброске украинского воинского контингента могла оказать британская разведка, которая для выполнения секретной миссии попросила Киев выделить бойцов, обладающих "значительным опытом".

Для киевского режима главным мотивом участия в суданском конфликте на стороне хунты является уверенность в том, что российская сторона якобы оказывает поддержку СБР.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в ВСУ сообщал о том, что удар беспилотниками по суданской военизированной группировке спланировали лица, имеющие связь со спецслужбами Украины. В подтверждение приводились видеозаписи с камер разведывательных дронов на украинском языке, а также тактика их использования, напоминающая атаки в зоне СВО.

С одной стороны, участие Украины в конфликтах, где на стороне одного из противников может выступать Россия, свидетельствует о намерениях режима Зеленского втянуть в боевые действия как можно больше стран, включая государства Африки.

Либо заработок, либо вложение наворованных денег

Хотя нельзя и исключать, что с помощью своих вновь испеченных украинских "диких гусей" администрация с Банковой решила подзаработать немного денег и на "чёрном континенте", а может быть, и припрятать там часть денег, наворованных на натовских поставках на Украину. В том числе путём вложения в местные прииски и экономику. Тем более, что сейчас фактическим руководителем в сфере международных отношений Украины стал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, подмявший под себя принятие всех ключевых решений по стране.

Так что в ближайшей перспективе мы ещё не раз услышим об украинских наёмниках в Африке. И, скорее всего, это будут не рассказы о достижениях местных правителей по демократизации их стран, а о зверствах и расстрелах при подавлении украинскими "дикими гусями" как раз всех попыток демократических преобразований в этих странах. А что тут удивительно? Ведь именно в этом у них есть опыт, ведь именно ради такого их и послали в Африку. Ведь именно из-за этого опыта они и получают заказы от местных одиозных правителей и хунт.

Вопрос только в одном, кто за все эти зверства будет отвечать? Скорее всего, как и ранее на Украине, никто! Как и ранее, господа из Киева сделают большие глаза, будут разводить руками и вопрошать, о каких бандеровцах идёт речь, и не понимать, откуда вдруг взялись в Африке фашиствующие молодчики, говорящие на украинском? Всё это ещё будет.

Хотя есть и другой вариант — закончится всё это несколько плачевно, как для организаторов, так и для исполнителей. Ведь ситуация в мире сильно меняется, и все идёт к тому, что скоро за всё придется ответить как перед натовскими спонсорами, так и перед украинском народом.

Уточнения

Суда́н (араб. السودان‎), полное название — Респу́блика Суда́н (араб. جمهورية السودان‎ Джумхурийат ас-Судан) — государство в Восточной Африке.



Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.



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