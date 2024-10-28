Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников

10:27 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Ментальность Ближнего Востока диктует свои правила взаимоотношений как между людьми, так и между странами. Здесь не в ходу христианская мораль и общечеловеческие "европейские" ценности. Здесь "жизнь ничто, а имидж — всё"! И самое главное, здесь цель всегда оправдывает средства, как ни странно. Любые средства и пути достижения этой цели.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, CC BY 4.0

Здесь всегда принято отвечать ударом на удар, потому что если ты не ответил, не важно, почему, даже исходя из собственной выгоды, значит ты не то что дальновидный, ты в глазах всех слабый. А раз ты "слабый", значит, тебя можно давить и дальше, требуя всё больше и больше уступок

Здесь нет понятия компромисса, а только личная выгода, хотя порой и бывает обоюдная выгода, даже при обмене ракетными ударами. Как это и произошло сейчас, при ракетном ударе Израиля по военным объектам Ирана. Ведь все прекрасно понимали, что Иран в ответ на "публичное оскорбление" в виде ликвидации ЦАХАЛом руководителя "Хезболлы" Насраллы, самого главного сателлита Ирана, должен был публично ответить.

И он ответил, нанеся удар как бы по военным базам Израиля 1 октября. В ходе той атаки было выпущено более 180 баллистических ракет, подавляющее большинство из которых было сбито ещё на подлёте к стране. Но те что прорвались, нанесли минимальный урон в основном ряду гражданских объектов. В ходе атаки за исключением двух-трёх раненых, подвернувших ноги по дороге в убежище, потерь со стороны Израиля не было.

Но теперь "мяч перешёл" на сторону Израиля. И все понимали, что он должен ответить. Однако никто не хотел, чтобы это ответ вызвав бы дополнительный виток противостояния, перешедший в серьезную региональную войну. И в первую очередь это не хотели ни в Израиле, ни в Иране. Особо опасались этой войны в США и не только по тому, что в ответ за поддержку Израиля, могли получить чувствительный удар по всем американским базам в регионе, но в основном из-за избирательной кампании в стране.

Не секрет, что перед уходом с должности президент Джо Байден захотел прослыть миротворцев, остановившем войну в регионе. Ему не удалось прослыть освободителем заложников, так как несмотря на все давление США и посредников в виде Катара и Египта, ни ХАМАС, не тем более Израиль не пошел по предлагаемой ими схеме примирения.

В итоге почти месяц Израиль под непрерывным давлением США откладывал атаку на Иран. Администрация Байдена путём прямых угроз, непрерывных уговоров и обещаний различных преференций Израилю пыталась отложить эту атаку хотя бы до дня выборов, чтобы продемонстрировать своему электорату, что она за мир, и что "остановила" разрастание конфликта в новую региональную войну. Фактически ради этого Пентагон допустил утечку информации о ранее согласованных им с ЦАХАЛом объектах атаки.

С другой стороны Иран, да и не только он один, находился почти месяц под серьёзным психологическим давлением. Все публикации в СМИ, о том что Израиль собирается то бомбить ядерные объекты, то нефтепромыслы, то объекты инфраструктуры, заставляли нервничать всех в регионе, включая международную биржу, ожидавшую рост цен на нефть. В итоге иранскому правительству даже пришлось обращаться в ЕС и в ООН с просьбой остановить израильскую агрессию. Иран даже направил жалобу в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждая, что Израиль угрожает нанести удары по его ядерным объектам, что противоречит резолюциям ООН и должно быть осуждено.

А его министр иностранных дел объехал все страны Персидского залива с грозными предупреждениями, не допускающими использовать американские базы на их территории для удара по Ирану.

Долгожданная атака на Иран

Однако, несмотря на постоянное давление, Израиль, а точнее, его премьер-министр Биньямин Нетаньяху вечером 26 октября отдал приказ атаковать Иран, и в итоге в 2.30 ночи был нанесён удар.

Противоречивая информация, публикуемая как различными израильскими, так и американскими СМИ, не позволяет конкретно ответить на вопрос, почему Израиль не решился бить по энергетической инфраструктуре Ирана и по его ядерным объектам. То ли под давлением США, то ли просто не желая расширять конфликт на фоне двух фронтов — в Газе и в Ливане. Здесь в принципе у каждой из сторон своя версия.

Но главное то, что ЦАХАЛ продемонстрировал Ирану, что без проблем может прорвать его воздушную оборону, атаковав любой военный завод. После атаки было публично заявлено, что Израиль ограничил атаку путём "сокращения" ракетных возможностей Ирана, в первую очередь ракет класса "земля-земля".

Израиль спланировал атаку по Ирану таким образом, чтобы минимизировать человеческие потери и свести ущерб к такому уровню, который позволил бы режиму аятолл заявить о минимальном ущербе и не отвечать на атаку, не теряя при этом лица.

Это была просто расширенная версия апрельского удара ЦАХАЛа в ответ на первый запуск ракет по Израилю 13 апреля. Тогда была уничтожена батарея ПВО возле Исфахана.

Сейчас, чтобы исключить возможность перехвата израильских самолётов по пути в Иран, Израиль перед началом атаки нейтрализовал ПВО Сирии и Ирака. По информации газеты The New York Times, со ссылкой на источники в Израиле, под покровом темноты из Израиля в направлении Ирана вылетели более сотни истребителей и беспилотников, они сначала атаковали системы ПВО и радары в Сирии и Ираке. Полеты на такое расстояние с использованием очень тяжёлых боеприпасов потребовали значительных возможностей дозаправки и приведение 669-го авиационного спасательного подразделения в состоянии повышенной боевой готовности.

После этого, по данным NYT, самолеты полетели в сторону Ирана, который находится на расстоянии более 1 600 километров от Израиля, и атаковали его системы ПВО. В атаке Израиля на Иран приняли участие более сотни самолетов различных типов во главе с самолетами "Адир" (F-35), которые преодолели расстояние около 2 000 километров.

По данным зарубежных изданий, атаки в Иране сосредоточились на двух основных районах: Кередже и Тегеране. Волна атак была направлена ​​на объекты по производству ракет дальнего радиуса действия с целью поразить критически важное звено производственного процесса. Был атакован иранский завод по производству твёрдого ракетного топлива, который эксперты называют ключевым компонентом иранской ракетной программы. Израиль также атаковал систему ПВО С-300 международного аэропорта "Имам Хомейни”, которая обеспечивает защиту нескольких районов Тегерана.

В ЦАХАЛе уточнили, что атаки, проведённые в несколько волн, были сосредоточены только на военных объектах, а не на ядерных и нефтяных объектах, чтобы не увеличивать масштабы конфликта.

Итог, удовлетворивший всех

Естественно, что иранские власти пытаются преуменьшить размах атаки. Они сообщили, что отразили её, и опровергают заявление ЦАХАЛа о том, что удары были нанесены сотней самолетов F-35. Хотя результат налицо. Все израильские самолёты, принимавшие участие в атаки вернулись на базы без потерь, было атаковано около 20 целей: заводы по производству баллистических и крылатых ракет, ракетные комплексы "земля-воздух” и другие средства ПВО. И все, кому это надо знать и понимать, сделали надлежавшие выводы из возможностей Израиля. Тем не менее, судя по публикациям в иранских СМИ, "общественность" осталась довольна стойкостью своих вооружённых сил, сумевших отбить атаку израильского агрессора.

В итоге Израиль ответил на иранскую атаку, причинив на порядок выше потерь, чем нанёс ему Иран. Как видно Израиль изначально планировал атаку с намерением минимизировать ущерб и в целом действовать так, чтобы Иран смог отрицать серьёзный урон. В итоге у Ирана нет публичного повода отвечать Израилю и развивать региональный конфликт, к чему в принципе и стремились все стороны конфликта.

Пресс-секретарь правительства Ирана назвал результаты израильской бомбардировки "ограниченными". По его словам, силы ПВО возродили национальную гордость иранцев, то есть сбили израильские ракеты. По последним данным, Иран передал Израилю, что воздержится от ответа на ночную атаку.

Как бы в подтверждение этих слов о "воздержании от ответа на ночную атаку" Иран буквально утром заявил, что возобновляет приём и отправку авиарейсов после закрытия воздушного пространства страны из-за атаки Израиля.

После того, как ВВС ЦАХАЛа нанесли Ирану ответный удар, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу приказала министрам не давать интервью СМИ. Атака Израиля по военным объектам в Иране в ночь на 26 октября вызвала бурю в политической системе. Израильские политики из обоих лагерей выразили недовольство решением не нападать на иранские ядерные и нефтяные объекты. Но основном все остались довольны столь массированной атакой израильских ВВС, при этом обошедшихся без потерь.

Ура! Все победители! Ну, во всяком случаи и в Иране, и в Израиле общественное мнение в этом уверено, и главное, что оно удовлетворено этим результатом. То есть что и требовалось доказать. Тем более, что сейчас каждая из сторон, включая США, расскажет свою версию успеха и продемонстрирует своему избирателю верность своего курса.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Иерусалим, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).



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