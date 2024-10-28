Россия выйдет на переговоры по Украине со следующим президентом США с сильных позиций

Расклад по победителю на выборах президента США. Трамп или Харрис?

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Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую. До 5 ноября осталась неделя. Кто победит на выборах: Трамп или Харрис? И что это значит для России?

Фото: Flickr by Lorie Shaull, CC BY-SA 2.0

Ключевые колеблющиеся штаты. Как они голосуют?

Американская избирательная система устроена так, что кандидат от демократов Камала Харрис может на выборах получить больше голосов избирателей, однако президентом станет республиканец Дональд Трамп, если наберёт больше голосов из 538 выборщиков от 50 штатов США. Так, в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовало на три миллиона больше избирателей, чем за Трампа, но она проиграла выборы.

Традиционно семь ключевых штатов (имеющих более 90 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах) классифицируются как колеблющиеся. В этом году это:

Аризона,

Джорджия,

Мичиган,

Пенсильвания,

Висконсин,

Невада

и Северная Каролина.

Сейчас опросы показывают, что Трамп лидирует в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании. В Джорджии и Висконсине Трамп и Харрис, предварительно, набирают одинаковое число голосов, и только в Мичигане лидирует кандидат от демократов. Надо учесть, что недавно прошедшие ураганы, затронувшие часть из этих штатов, сильно подорвали влияние демократов, не справившихся с последствиями.

Трамп расширяет свою электоральную базу

Трамп, по оценкам американских СМИ, сейчас набирает голоса среди небелых американцев — "синих воротничков", которые ранее голосовали за демократов. Они считают, что демократы отдают приоритеты недавно прибывшим мигрантам, а не тем, кто живёт в США давно.

Для них неконтролируемая иммиграция — зло.

Многие недовольны высокой стоимостью жизни и отсутствием возможностей для молодёжи. Демократы, по их мнению, стали партией элиты, больше сосредоточенной на социальных проблемах, в том числе незаконных мигрантов, чем на укреплении экономики. Люди голосуют за жизненный опыт Трампа, им нравится отсутствие у него лицемерия.

Америка погружается в хаос

Независимо от того, кто победит, одна часть страны не примет результат.

СМИ в США называют кампанию "чрезвычайно ожесточённой, напряжённой и мрачной". Избиратели Трампа уверены, что будут масштабные фальсификации, как в 2020 году. Победитель на президентских выборах вряд ли будет объявлен в ночь выборов или даже на следующий день. Будут многочисленные иски, которые потребуют пересчёта голосов. Это же касается выборов в палату представителей и сенат конгресса.

Секретарь штата Нью-Мексико Мэгги Тулуз Оливер заявила во время брифинга во вторник, 22 октября, что она сосредоточена на физической безопасности должностных лиц, ответственных за выборы.

Президент Института исследований и образования в области прав человека Девин Бургхарт сказал в среду, 23 октября, на пресс-конференции, что с 2020 года "отрицание результатов выборов переместилось из столицы на заседания окружных избирательных комиссий, в залы судов, на киберсимпозиумы и в бесчисленные заговоры в ожидании повторения событий 2020 года в ноябре".

Что для России означает победа Трампа или Харрис?

Трамп предположил, что договорится о сделке между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сомнительно, если он будет шантажировать Москву увеличением помощи Киеву.

При победе Харрис Америка впадёт в длительный период дестабилизации, так как республиканцы готовы к решительным действиям в оспаривании её победы, поэтому помощь Украине будет от случая к случаю и меньше.

Многое будет зависеть от того, кто будет контролировать конгресс. Совсем недавно спикер палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что у него "нет аппетита" продолжать финансирование Украины.

В любом случае у РФ есть месяцы, чтобы разгромить ВСУ и получить сильные переговорные позиции.

Уточнения

Президентские выборы в США определяют, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки на ближайшие четыре года. Выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.









Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



