Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной

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"Мягкая сила" обеспечивается военной. Россия показала, что на поле боя ей нет равных, освобождая города Донбасса. Поэтому народ в Грузии проголосовал правильно, а Запад не стал поддерживать майдан.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Воевать с Россией вновь Грузия не захотела

В Грузии на парламентских выборах 26 октября под наблюдением ОБСЕ и других западных структур победила партия "Грузинская мечта" (54, 3% голосов), которая понимает ситуацию и хорошо её объясняет населению — или война с набирающей силу Россией в случае прихода к власти националистов, или развитие, опираясь на хорошие отношения с Россией, а значит и с Глобальным Югом. Прозападная оппозиция, насчитывающая четыре партии, набрала в итоге около 37% совместно.

К вечеру 27 октября стало ясно, что Запад не поддержит майдан, хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили после консультации с оппозицией не признала итоги выборов и заявила, что завтра в 19:00 начинаются митинги оппозиции. Но майдан — дорогое удовольствие, без западных денег успеха не будет. Тем более, что паралича власти у грузин не наблюдается. Они разного рода майданы уже проходили и справлялись с ними.

Интересное замечание от Зурабишвили — "я приехала в страну не для того", чтобы победила Россия. Заметим, что она — гражданка Франции.

Выборы в Грузии Запад признал легитимными

Первый сигнал о том, что Запад не поддержит протесты оппозиции пришёл от премьера Армении Никола Пашиняна, который поздравил с "впечатляющей победой" премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Ранее были поздравления от Венгрии и Азербайджана. Поддержка соседей по Южному Кавказу — многого стоит.

Затем пришли выводы ОБСЕ и других европейских структур, в том числе, Европейского парламента, которые не заметили критических нарушений, а констатировали "широкий выбор кандидатов, которые в целом могли свободно проводить агитацию".

Также отмечается "активное участие избирателей, активное присутствие гражданских и партийных наблюдателей и богатое разнообразие голосов, что является признаком системы, которая растёт и развивается с формирующейся демократической жизнеспособностью".

Затем Министерство иностранных дел Германии объявило что полностью поддерживает выводы ОБСЕ по выборам в Грузии и призвало все стороны избегать насилия и поляризации.

"День выборов был в целом хорошо организован процедурно и упорядоченно, но он был отмечен напряженной обстановкой", — отметили в МИД ФРГ. "Германия внимательно следит за дальнейшими событиями в Грузии и призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия и дальнейшей поляризации", — говорится в заявлении.

В таком же духе высказался министр иностранных дел Нидерландов. Он констатирует, что "парламентские выборы в Грузии привели к лидерству правящей партии".

Даже прибалтийские "тигры" ограничились призывами внимательно следить за развитием ситуации в Грузии".

По сути, это признание легитимности выборов. Бойкот некоторыми оппозиционными партиями сформированного парламента ничего им не даст, а только развяжет руки "Грузинской мечте" по проведению нужных инициатив.

Запад не захотел повторить опыт войны на Украине, опасаясь, что в этот раз российская армия может дойти до Тбилиси.

Россия обретает уверенность в зоне своих интересов

После победы "мечтатели" возьмутся за иноагентов — им придётся уехать или они присядут надолго. Отдельно интересно, как будет решаться ситуация с Зурабишвили, которая наговорила себе на госизмену.

Для РФ результаты выборов в Грузии имеют куда более широкий контекст, чем просто спокойствие на южных рубежах. Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией могут включить в маршрут международного транспортного коридора "Север — Юг". И если здесь Москва сможет обеспечить сотрудничество с Тбилиси, то это будет одним из самых тяжелых ударов по западной санкционной политике.

С момента прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Россия стала одним из крупнейших партнеров Грузии по импорту и экспорту, войдя в первую пятерку в обеих категориях. Россия постепенно сняла предыдущие торговые эмбарго, в том числе на грузинское вино. По данным грузинского бюро Transparency International, на долю России в начале 2024 года приходилось 10,8 процента от общего объема экспорта Грузии и 13,3 процента от общего объема импорта.

Бюро отметило значительное увеличение числа российских предприятий, зарегистрированных в Грузии после начала СВО. Российские граждане могут находиться в Грузии без визы в течение года с 2012 года — один из самых либеральных законов о проживании для граждан России в мире. Президент России Владимир Путин снял запрет на прямые рейсы между Россией и Грузией в мае 2023 года и отменил визовый режим для пребывания граждан Грузии в России сначала в 2023 году, а затем расширил сферу действия, включив в нее грузинских трудовых мигрантов в октябре 2024 года.

Уточнения

«Грузинская мечта» (полностью — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», груз. ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო «Картули оцнэба — Дэмократиули Сакартвэло») — правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время. Была основана 7 мая 2012 года грузинским бизнесменом Бидзиной Иванишвили. «Грузинская мечта» была главным соперником партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в 2012 году.





Саломе́ Зурабишви́ли (груз. სალომე ზურაბიშვილი, фр. Salomé Zourabichvili; род. 18 марта 1952, Париж, Франция) — грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории Грузии женщина-президент (не считая занимавшую должность в качестве врио Нино Бурджанадзе).



