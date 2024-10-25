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Олег Володин

AMVET: Киев ждет разрешения ударить по Москве во время выборов в США

Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты
2:54
Мир

Зеленский надеется, что США дадут разрешение на ракетную атаку России во время выборного кризиса, сообщает AMVETS.

Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты
Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала

По информации от источников, близких к партии нелегитимного президента Зеленского и офиса президента, расчёт основан на вероятности возникновения электорального кризиса, который демократы могли бы смягчить "яркими событиями на внешнем фронте".

И действительно, эксперты напоминают — в прошлом избирательном цикле "плавно побеждающий Трамп внезапно проиграл Байдену, потому что демократы в последний момент начали массово тупо вбрасывать голоса за Байдена".

Как пишут авторы "Записок Ветерана", сейчас будет ровным счётом то же самое — демократы никогда не отдадут власть.

Правда, тогда "всё быстро закончилось, потому что Трамп и республиканцы пошли на сделку с демократами — рассчитывая отыграться на следующих выборах". Сейчас у Трампа "следующих выборов" уже не будет по возрасту, поэтому "всё может закончиться не только штурмом Капитолия, но и гражданской войной".

В рассылке отмечается, что Владимир Зеленский, Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Александр Сырский готовы отдать приказы на удары "немедленно, как только будут получены разрешение и техническая поддержка".

Под технической поддержкой имеются в виду спутниковые разведданные, а также настройка военными США и НАТО маршрута и ввод целей для Storm Shadow, ATACMS, JASSM и Scalp.

Кроме того, по данным американской разведки, Великобритания также готова санкционировать такие удары одновременно с США. Однако обе стороны обеспокоены потенциальной реализацией ракетно-ядерной угрозы со стороны России.

Напомним, что после представления "просроченным" лидером Украины своего "плана победы" о его секретных приложениях рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк.

По его словам, в них описывается, "какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства".

По данным СМИ, в списке заводы ВПК, в том числе пороховые, аэродромы, штабы, части ВС РФ, ПВО, Росгвардии, ФСБ, МВД, транспортные хабы, склады, база флота, командные пункты, НИИ, НПЗ и так далее.

Владимир Путин в ответ на такие планы напомнил, что в этом случае страны Запада, предоставившие ракеты, данные разведки и вводящие координаты целей, будут считаться вступившими в военный конфликт. Тогда Россия может задействовать в ответ тактическое ядерное оружие или стратегические ядерные силы.

Уточнения

6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить поражение на президентских выборах, совершила захват Капитолия США для прерывания официального оформления победы Джо Байдена. Прорвавшись, они на несколько часов заняли части здания.

Стратегические ядерные силы Российской Федерации  — род войск, имеющих в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение. Иногда называются ядерной триадой.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин михаил подоляк владимир зеленский
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