Перед избирателем в Грузии на парламентских выборах 26 октября стоит выбор исторической важности. Какие мысли приходят ему в голову?
26 октября в Грузии состоятся выборы, определяющие курс страны на долгое время. Если в Молдавии задача Запада была удержать у власти антироссийского президента, то в Грузии — вернуть во власть антироссийский парламент. Парламент определяет жизнь парламентской республики, где президент занимается только внешней политикой, поэтому ставки в Грузии гораздо более высоки.
У власти там сейчас находится партия "Грузинская мечта", правительство которой недавно сделало шаги, поставившие крест на вступлении Грузии в ЕС, — это принятие закона об иноагентах и запрет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Брюссель объявил, что вступление в ЕС Грузии "приостановлено".
Запад хочет привести во власть в Грузии националистов-русофобов, которых представляют несколько партий, но главная сила — это партия "Единство — Национальное движение" Михаила Саакашвили (отбывает срок в тюрьме).
"Грузинская мечта" в предвыборной кампании играет на опыте войны с Россией 2008 года, в результате которой российская армия почему-то не вошла в Тбилиси.
Неформальный лидер партии Бидзина Иванишвили сказал в интервью телекомпании "Имеди", что один из высокопоставленных западных чиновников предложил бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну против РФ.
"Вас три миллиона, и они (русские) не смогут убить вас всех за три-четыре дня. Вы можете пойти потом в лес партизанить, и мы вас всем обеспечим", — сказал чиновник.
Иванишвили считает, что Грузию и Украину никогда не хотели принимать в НАТО, потому что на Западе уже в 2008 году "знали и уже планировали открытие второго фронта" против РФ и для этого нужны были "чужие руки".
Иванишвили не просто ставит цель победить на выборах, но получить конституционное большинство, чтобы "запретить" партию Саакашвили, которая, по его словам, втягивает Грузию в войну.
Националисты играют на лозунге "Приведём вас в Европу". Один из лидеров "Единства" Георгий Вашадзе сказал, что "волна грузинской идентичности и национального духа сметёт Иванишвили и "Грузинскую мечту" и они не получат на выборах более 20%".
Со своей стороны, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе считает, что "проевропейский" митинг, организованный националистами 20 октября, был инсценировкой — людей свозили со всей Грузии. Все это видели, и поэтому "они проиграли за неделю до выборов".
Попробуем рассуждать с точки зрения простого грузина:
"Русских сейчас много в Грузии (релоканты), они привезли с собой деньги и вполне с нами уживаются. Мы торгуем с Россией, и экономика растёт по 10% в год. А в ЕС нас не примут, как не приняли Украину, а будут вечно манить "морковкой", навязывая гендерное равенство и родителей номер один и номер два. Уже наметилась реальная нормализация отношений с Абхазией и Южной Осетией, а националисты эту перспективу перечеркнут и, не дай Бог, поставят страну под угрозу нового конфликта с Россией".
Европейский выбор перестаёт быть притягательным, потому что Евросоюз уже не строит государство всеобщего благоденствия, там много мигрантов и насилия.
Если победит "Грузинская мечта", то Запад не признает выборы и тем самым откроет Грузии путь в БРИКС. Если националисты уравняют силы в парламенте, то Грузию ждёт рискованный путь возвращения в проект "Анти-Россия".
*- движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы. Граничит с Россией на севере и северо-востоке, Азербайджаном на юго-востоке, Арменией на юге и Турцией на юго-западе.
«Грузинская мечта» (полностью — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», груз. ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო «Картули оцнэба — Дэмократиули Сакартвэло») — правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время. Была основана 7 мая 2012 года грузинским бизнесменом Бидзиной Иванишвили. «Грузинская мечта» была главным соперником партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в 2012 году.
Бидзи́на (Бори́с) Григо́рьевич Иванишви́ли (груз. ბიძინა გრიგოლის ძე ივანიშვილი; род. 18 февраля 1956, Чорвила, Грузинская ССР, СССР) — грузинский общественный и политический деятель, предприниматель. 10-й премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 по 20 ноября 2013 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.