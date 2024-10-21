Тотальный блэкаут на Кубе: последний звонок руководству страны

Блэкаут 18 октября полностью парализовал Кубу. Руководство страны ссылается на экономическую блокаду, а надо бы посмотреть на собственную эффективность.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Тотальный блэкаут на Кубе: три дня без света и воды

Блэкаут или апагон по-испански — это застарелая проблема Кубы, которая не решается с 70-х годов прошлого века. Но такой масштабной аварии никогда не было. В пятницу 18 октября произошло полное отключение электросистемы страны в результате аварийной остановки её главной теплоэлектростанции "Антонио Гутерас" в Матансасе. Эта ТЭС работает с 1988 года и с тех пор не модернизировалась.

Кубинцы сообщают в соцсетях о трёх днях без света и воды, в зависимости от региона. Все учреждения и промышленность встали, создалась угроза безопасности страны.

По данным Prensa Latina, с понедельника на Кубе постепенно начали восстанавливаться мощности производства электроэнергии, которые сегодня превышают 700 мегаватт (МВт). Однако кардинально проблема не решена. Электроэнергия на острове вырабатывается с помощью восьми изношенных теплоэлектростанций, которые перманентно выходят из строя или выводятся в ремонт, а также семи небольших плавучих электростанций и генераторных установок.

Кубинское руководство игнорирует критическую ситуацию

Частые отключения электроэнергии наносят ущерб кубинской экономике, которая, согласно официальным данным, в 2023 году сократилась на 1,9% и всё ещё ниже уровня 2019 года, что вызывает социальное недовольство в обществе.

Кубинцы жалуются, что министр энергетики практически отсутствовал в медиа-пространстве во время апагона, а по запитанным от генераторов госмедиа передавали фестиваль румбы. Сообщается о протестах, люди доведены до психоза.

Отключения электроэнергии ставят под угрозу стабильность политической системы, поэтому кубинские власти должны были бы быть заинтересованы в разрешении ситуации. Но этого не видно, а есть обычные жалобы на санкции, которые препятствуют ремонту оборудования. Ссылки на блокаду верны, но было время тучных годов, когда венесуэльская дешёвая нефть "лилась рекой", почему тогда власти не позаботились о замене оборудования хотя бы на главной ТЭС?

Говорят, что это дорогие инвестиции. А не дорого будет, если "цветная революция" сметёт коммунистов? При этом понятно, что за несколько дней после неё никакой волшебник не добавит 1000 МВт в электрическую сеть. Будете жить без нас ещё хуже, видимо, это аргумент кубинского руководства.

В чрезвычайной ситуации в энергетике на Кубе сошлись последствия экономической блокады со стороны США, структурные проблемы отрасли, а также внутренняя неэффективность и, возможно, коррупция.

Почему Гавана не обращается к союзникам за помощью?

Казалось бы, Гавана поддерживает отношения с Китаем и Россией, попросите на самом высоком уровне эти страны помочь с модернизацией национальной электроэнергетической системы. Но таких сигналов нет, хотя Россия сразу после катастрофы предложила помощь.

Западные источники призывают кубинцев заняться зелёной энергетикой, хотя сами уже сделали вывод о её неэффективности.

А ведь есть плавучие АЭС "Росатома". Дорого, конечно, но на кредит Гаване можно рассчитывать, так как Куба — это форпост РФ в Западном полушарии, и военная база там будет очень кстати. Есть у Кубы и нефть на шельфе, кобальт и никель, туризм. Но не видно решительных действий, похоже, кубинское руководство ждёт отмены санкций США волшебным образом.

Уточнения

Блэкаут (англ. blackout):



Блэкаут — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов (архипелаги Сабана, Лос-Канарреос, Лос-Колорадос, Камагуэй, Хардинес-де-ла-Рейна; о-ва Сан-Фелипе и др.).

