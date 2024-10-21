Авторы расширения НАТО, плана Зеленского и размещения Томагавков в Германии заседают в одном кабинете

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Как пишет Le Monde Байден, Макрон, Шольц и Стармер в очередной раз не могут достичь согласия относительно приглашения Украины в НАТО. Казалось бы, а в чём проблема?

Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

Ведь судя по выступлениям, они всё ещё готовы финансировать "проект Украина" до последнего украинца. Однако представленный Зеленским "план победы" явно перестал внушать оптимизм, особенно на фоне успеха российских войск на фронте.

Хотя не стоит и забывать, что несмотря на весь "политический вес" переговорщиков, четыре лидера не могут решить такой вопрос в одиночку, учитывая, что НАТО состоит из 32 членов. Турция и Венгрия, вероятнее всего, выступят против любого быстрого сближения Киева с альянсом. Немало вопросов ещё и у Польши, которая имеет ряд "претензий" к Украине, и не только связанных с событиями Второй мировой войны, но и с текущей экономической составляющей, ведь проблемы, связанные с сельскохозяйственным сектором никуда не исчезли.

При этом не стоит и забывать как личные амбиции всех переговорщиков, так и их личные планы на "завтрашний день" Украины. Здесь слишком много вопросов и проблем, ведь у каждого из них своё виденья "дня после войны", что вызывает серьёзные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.

Пока же, исходя из собственного виденья этого "дня", и США и Германия блокируют любые перспективы расширения НАТО за счёт Украины, в то время как Франция и Великобритания выступают скорее за. При этом у последних более чем корыстный интерес, ведь в случаи чего негативное развитие "проекта Украина" в первую очередь бьёт по Германии как основному европейскому спонсору "проекта".

Америке не до "плана Зеленского", там выборы. Итог которых пока непредсказуем, как и непредсказуема политика США после них. Хотя в Европе прекрасно понимают, что в нынешней ситуации и "план Зеленского", и план "будущего" Европы и НАТО зависят напрямую от США, а точнее, от их военно-политического руководства, а значит, и от интересов ВПК США.

Собственные планы американского ВПК

А у военно-промышленного комплекса США есть свой интерес, на который не влияет даже избирательный процесс в США. Там, несмотря на избирательный период, не забывают и о собственном проекте "укрепления" НАТО путём размещения американских ракет на территории Германии. Ведь ещё в июле США объявили о планах развертывания с 2026 года в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки".

Эти ракеты ранее размещались главным образом на кораблях, а теперь будут доступны и для наземного базирования. Кроме того, в планах — размещение новых гиперзвуковых ракет. Все они могут быть снабжены и ядерными боеголовками. Стоит отметить, что США впервые с 1980-х годов готовятся разместить в Германии наземные ракеты средней и меньшей дальности, а значит, вновь запустить маховик гонки вооружения, а с ним и ядерной гонки.

По мнению бывшего военного советника экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эриха Вада, размещение американских ракет на территории Германии увеличивает угрозу ядерной войны на территории Европы. По его словам, соглашение между США и ФРГ, возможно, укрепляет оборону НАТО, однако ставит под угрозу немецкое население, которое в случае конфликта окажется на линии огня.

При этом большая часть немецкого общества поддерживает данную точку зрения и опасается нового витка напряжённости в отношениях с РФ. Согласно результатам социологического опроса, проведённого институтом "Циви", лишь 38% респондентов выступают за планируемое в 2026 году размещение дальнобойных американских ракет на германской территории. При этом, как отмечают СМИ, на востоке Германии решение официального Берлина вызывает недовольство у 60% населения.

При этом якобы защита Германии от мифической угрозы со стороны России путем размещения на её территории новейших ракет взывает сомнения не только у населения но и политиков. Так, председатель политической партии "Союз Сары Вагенкнехт" Вагенкнехт считает необходимым провести среди граждан Германии референдум относительно плана Вашингтона по размещению на территории государства дальнобойных американских ракет SM-6 и "Томагавк", так как указанное решение было принято без учета мнения населения, что противоречит принципам демократии.

Данную инициативу поддержал премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер. Он считает неприемлемой ситуацию, когда вооружения будут развернуты на территории Германии без какого-либо обсуждения.

Мнение немцев учитывать не собираются

Однако европейцы всё ещё грезят "принципами демократии", в то время как в США уже всё решили, и запущенный процесс вряд ли готовы остановить сами. Стоит отметить, что сложившаяся вокруг данного вопроса ситуация в очередной раз доказывает, в какой зависимости страны Европейского союза находятся от решений, принимаемых военно-политическим руководством США, и как далека от реальной демократии государственная система Германии, если в ней не учитывается не только мнение рядовых граждан, но и политиков.

Да и зачем учитывать чужое общественное мнение, когда авторы расширения НАТО, "плана Зеленского" и размещения "Томагавков" в Германии заседают в одном и том же кабинете в Вашингтоне? И учитывают они только одно мнение, мнение ВПК США, которое периодически позволяют озвучивать своему президенту.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.

