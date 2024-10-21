Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос

4:32
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Маргинальный результат с нарисованными голосами диаспоры ставит под сомнение легитимность конституционного референдума в Молдавии. Ближайшие две недели до второго тура президентских выборов будут опасными.

Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос
Фото: wikimapia by Antropomant, PDM

Конституционный референдум в Молдавии не легитимен

ЕС потратил огромные деньги на продвижение европейского курса Молдавии, а иными словами — на включение страны в проект "АнтиРоссия":

  • визиты европейских послов,
  • митинги "Граждан за Европу",
  • агитационные поездки на синих микроавтобусах,
  • всевозможные концерты и шествия, прочие мероприятия с голубыми флагами.

Прозападная медиамашина убеждала молдаван, что за евроинтеграцию проголосуют 70 % избирателей.

Но к полуночи 20 октября разрыв в пользу её противников составлял 10 %. Тем не менее, эта тенденция испарилась за ночь, голоса "за" были "нарисованы" за границей. В итоге утром 21 октября ЦИК выдал данные, что европейский выбор поддержали 50,09%, против — 49,91%. Сайт ЦИК один раз "выходил из чата", в это время происходили манипуляции с голосами.

Итог сомнителен, и по сути получается, что молдаване, проживающие в стране проголосовали за то, что "не хотят в Европу", а молдаване-иностранцы проголосовали за то, что "хотят в Европу" — уже находясь там.

Пиррова победа Санду

Теперь живущих в стране граждан будут убеждать в том, что "даже победа с небольшим перевесом остаётся победой". Слишком много в Санду вложено, чтобы Запад потерял марионеточную власть в Молдавии.

Очень опасными будут две недели до второго тура. Тех, кто не голосовал за Санду или её референдум, называют коррупционерами, врагами народа, предателями, людьми, которые не любят свою страну, людьми с ограниченным интеллектом, агентами Москвы.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поздравил всех тех, кто "устоял перед невероятным давлением Москвы".

Такая риторика показывает, что в предстоящий период до второго тура Санду, её партия и вся западная пропагандистская машина будут становиться всё более агрессивными. Возможны шаги по вводу военного положения и отмены второго тура, повод найдётся — например, операция ВСУ в Приднестровье или Гагаузии, где сплошь сидят "агенты Кремля".

Может ли Санду проиграть второй тур?

Если всё же второй тур (Санду против Стояногло) состоится, то исход выборов решат избиратели Ренато Усатого, который набрал 13,77% голосов. Он отказался голосовать на референдуме о вступлении в ЕС.

Возможно, также придут те, кто в первом туре не голосовал. Потому что момент для страны — решающий.

Как анализирует лидер Либерал-демократической партии Молдавии Влад Филат, население Молдавии, имеющее право голоса в октябре 2024 года, составляет 3,3 миллиона человек. А именно:

  • 1,915 миллиона избирателей, проживающих в стране.
  • 1,110 миллиона избирателей — за границей.
  • 274,5 тысяч избирателей Приднестровья — граждан, имеющих те же права, что и другие граждане страны.

При 44% явки в выборах голоса распределились следующим образом:

  • В Молдавии явка составила 64%, в то время как диаспора зарегистрировала гораздо более низкое участие — всего 20%.
  • В Приднестровье уровень участия был низким — всего 5,65%, что подчеркивает независимость Приднестровской молдавской Республики.

Из общего числа избирателей в списках ЦИК только 22,5% проголосовали за европейскую интеграцию. В Молдавии этот процент составил 29%, а в диаспоре 15%. В Приднестровье — только 2,11% .

Вывод из этой статистики: есть поле для фальсификаций на участках за границей, поэтому молдаванам, живущим в Молдавии и не желающим войны, надо выходить на выборы.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы евросоюз молдавия майя санду ренато усатый
Обсудить
Новости Все >
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны для здоровья
Как правильно выбрать средство для вашего типа кожи: важные советы
Привилегии на дороге: кого не остановит полиция и почему
Число ипотечных сделок в новостройках выросло почти на 34% за месяц
Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку
Топ-5 упражнений для упругих ягодиц
На спине, клубочком или лягушкой: что поза для сна говорит о вашей собаке
Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой
Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей
Почему толстый кот - это не мило, а опасно
Сейчас читают
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку
Топ-10 домашних упражнений для укрепления ног
В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ
Учёные ТГАСУ разработали передовую технологию очистки воды от опасных азотных соединений
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.