Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос

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Маргинальный результат с нарисованными голосами диаспоры ставит под сомнение легитимность конституционного референдума в Молдавии. Ближайшие две недели до второго тура президентских выборов будут опасными.

Фото: wikimapia by Antropomant, PDM

Конституционный референдум в Молдавии не легитимен

ЕС потратил огромные деньги на продвижение европейского курса Молдавии, а иными словами — на включение страны в проект "АнтиРоссия":

визиты европейских послов,

митинги "Граждан за Европу",

агитационные поездки на синих микроавтобусах,

всевозможные концерты и шествия, прочие мероприятия с голубыми флагами.

Прозападная медиамашина убеждала молдаван, что за евроинтеграцию проголосуют 70 % избирателей.

Но к полуночи 20 октября разрыв в пользу её противников составлял 10 %. Тем не менее, эта тенденция испарилась за ночь, голоса "за" были "нарисованы" за границей. В итоге утром 21 октября ЦИК выдал данные, что европейский выбор поддержали 50,09%, против — 49,91%. Сайт ЦИК один раз "выходил из чата", в это время происходили манипуляции с голосами.

Итог сомнителен, и по сути получается, что молдаване, проживающие в стране проголосовали за то, что "не хотят в Европу", а молдаване-иностранцы проголосовали за то, что "хотят в Европу" — уже находясь там.

Пиррова победа Санду

Теперь живущих в стране граждан будут убеждать в том, что "даже победа с небольшим перевесом остаётся победой". Слишком много в Санду вложено, чтобы Запад потерял марионеточную власть в Молдавии.

Очень опасными будут две недели до второго тура. Тех, кто не голосовал за Санду или её референдум, называют коррупционерами, врагами народа, предателями, людьми, которые не любят свою страну, людьми с ограниченным интеллектом, агентами Москвы.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поздравил всех тех, кто "устоял перед невероятным давлением Москвы".

Такая риторика показывает, что в предстоящий период до второго тура Санду, её партия и вся западная пропагандистская машина будут становиться всё более агрессивными. Возможны шаги по вводу военного положения и отмены второго тура, повод найдётся — например, операция ВСУ в Приднестровье или Гагаузии, где сплошь сидят "агенты Кремля".

Может ли Санду проиграть второй тур?

Если всё же второй тур (Санду против Стояногло) состоится, то исход выборов решат избиратели Ренато Усатого, который набрал 13,77% голосов. Он отказался голосовать на референдуме о вступлении в ЕС.

Возможно, также придут те, кто в первом туре не голосовал. Потому что момент для страны — решающий.

Как анализирует лидер Либерал-демократической партии Молдавии Влад Филат, население Молдавии, имеющее право голоса в октябре 2024 года, составляет 3,3 миллиона человек. А именно:

1,915 миллиона избирателей, проживающих в стране.

1,110 миллиона избирателей — за границей.

274,5 тысяч избирателей Приднестровья — граждан, имеющих те же права, что и другие граждане страны.

При 44% явки в выборах голоса распределились следующим образом:

В Молдавии явка составила 64%, в то время как диаспора зарегистрировала гораздо более низкое участие — всего 20%.

В Приднестровье уровень участия был низким — всего 5,65%, что подчеркивает независимость Приднестровской молдавской Республики.

Из общего числа избирателей в списках ЦИК только 22,5% проголосовали за европейскую интеграцию. В Молдавии этот процент составил 29%, а в диаспоре 15%. В Приднестровье — только 2,11% .

Вывод из этой статистики: есть поле для фальсификаций на участках за границей, поэтому молдаванам, живущим в Молдавии и не желающим войны, надо выходить на выборы.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.



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