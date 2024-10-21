ATM: Трамп может рассекретить конвейер донорских органов на Украине

Разведка США вспомнила о превращении Украины в конвейер чёрных трансплантаций

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США республиканцы могут разыграть карту "серой и чёрной трансплантологии" на Украине, сообщает ежемесячная американская рассылка Army Times (Military) со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

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Сделать это республиканцы могут не из-за стремления к правде, а банально с целью уменьшения поддержки и перераспределения бюджетов в военно-промышленном комплексе, уверены эксперты.

По мнению экспертов, организованная работа "полуофициальных и криминальных трансплантологов" в зонах боевых действий является "секретом Полишинеля".

Они отмечают, что Украина давно стала поставщиком "биоресурсов, чьё качество гораздо выше аналогичного в Косово, Афганистане, Ираке и т. д.".

По данным Украинского центра трансплантологии, уже сейчас работает 27 центров трансплантации, а источники Army Times сообщают о "не менее чем 50 неофициальных и полевых центрах" в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

"Режут как свиней в прямом смысле. Ещё со времен "АТО" налажен заказ и поставка органов, полевые операции на взрослых и детях, но особенно — на раненых бойцах (ВСУ). Всё тайно, но чаще всего под эгидой "волонтерских" западных организаций", — обсуждают ситуацию военные врачи в соцмедиа.

В них, по информации экспертов, работают в основном медики из Польши и Германии, а местные гражданские и военные власти, как и везде в зонах боевых действий, часто содействуют логистике изъятых органов, так и "тёплых контейнеров" (ещё живых доноров).

Кроме того, на Украине с мобилизованными и контрактниками ВСУ теперь подписывается договор с обязательными условиями о посмертном донорстве органов. Пропаганда рекламирует это как "жизнь после смерти в другом человеке и помощь в его спасении".

Напоследок Army Times напоминает, что, несмотря на широкое распространение "полевой трансплантологии в зонах военных конфликтов", эта тема замалчивается в медиа и не вызывает (пока) скандала глобальных масштабов.

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Уточнения

Торговля органами — в XX веке появился новый вид преступности, включающий убийства людей с целью получения их органов, незаконное удаление (в том числе у линии боевых действий), вымогательство, а также хранение, транспортировку и использование незаконно изъятых органов. Незаконные операции по трансплантации органов широко распространены и исчисляются тысячами в год.



Торговля человеческими органами в Косове и Албании началась в 1999 году. Эти инциденты относятся как к изъятию органов у людей, похищенных бойцами Армии освобождения Косова в 1999 году, так и незаконной трансплантации в косовских клиниках во второй половине 2000-х гг.

