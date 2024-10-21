Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

ATM: Трамп может рассекретить конвейер донорских органов на Украине

Разведка США вспомнила о превращении Украины в конвейер чёрных трансплантаций
Мир

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США республиканцы могут разыграть карту "серой и чёрной трансплантологии" на Украине, сообщает ежемесячная американская рассылка Army Times (Military) со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

Разведка США вспомнила о превращении Украины в конвейер чёрных трансплантаций
Фото: commons.wikimedia.org by Sklifosovsky Insitute, CC BY 4.0

Сделать это республиканцы могут не из-за стремления к правде, а банально с целью уменьшения поддержки и перераспределения бюджетов в военно-промышленном комплексе, уверены эксперты.

По мнению экспертов, организованная работа "полуофициальных и криминальных трансплантологов" в зонах боевых действий является "секретом Полишинеля".

Они отмечают, что Украина давно стала поставщиком "биоресурсов, чьё качество гораздо выше аналогичного в Косово, Афганистане, Ираке и т. д.".

По данным Украинского центра трансплантологии, уже сейчас работает 27 центров трансплантации, а источники Army Times сообщают о "не менее чем 50 неофициальных и полевых центрах" в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

"Режут как свиней в прямом смысле. Ещё со времен "АТО" налажен заказ и поставка органов, полевые операции на взрослых и детях, но особенно — на раненых бойцах (ВСУ). Всё тайно, но чаще всего под эгидой "волонтерских" западных организаций", — обсуждают ситуацию военные врачи в соцмедиа.

В них, по информации экспертов, работают в основном медики из Польши и Германии, а местные гражданские и военные власти, как и везде в зонах боевых действий, часто содействуют логистике изъятых органов, так и "тёплых контейнеров" (ещё живых доноров).

Кроме того, на Украине с мобилизованными и контрактниками ВСУ теперь подписывается договор с обязательными условиями о посмертном донорстве органов. Пропаганда рекламирует это как "жизнь после смерти в другом человеке и помощь в его спасении".

Напоследок Army Times напоминает, что, несмотря на широкое распространение "полевой трансплантологии в зонах военных конфликтов", эта тема замалчивается в медиа и не вызывает (пока) скандала глобальных масштабов.

Читайте по теме:

В Киеве разоблачена группа "чёрных трансплантологов". Не поделили деньги?

Уточнения

Торговля органами — в XX веке появился новый вид преступности, включающий убийства людей с целью получения их органов, незаконное удаление (в том числе у линии боевых действий), вымогательство, а также хранение, транспортировку и использование незаконно изъятых органов. Незаконные операции по трансплантации органов широко распространены и исчисляются тысячами в год.

Торговля человеческими органами в Косове и Албании началась в 1999 году. Эти инциденты относятся как к изъятию органов у людей, похищенных бойцами Армии освобождения Косова в 1999 году, так и незаконной трансплантации в косовских клиниках во второй половине 2000-х гг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества
Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка
Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Резкий рост зарплат дорожных строителей: что предлагает рынок
В России предложили разрешить пассажирам самим сдавать багаж
Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата
Сейчас читают
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство
Садоводство, цветоводство
Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство Аудио 
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
Новости Молдовы
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни
Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу
Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой
Советы по садоводству: эти неочевидные вещи усложняют вам работу в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.