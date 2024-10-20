Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны

4:10 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

В штабе Майи Санду царит мрачная атмосфера. Она проиграла референдум и второй тур президентских выборов обещает ей поражение. Для РФ — это хорошая новость.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Штаб Санду в трауре — проиграли

Президент Молдавии Майя Санду отменила пресс-конференцию после получения катастрофических для себя результатов на президентских выборах и референдуме.

На референдуме гражданам был задан вопрос, поддерживают ли они внесение изменений в Конституцию для вступления в Евросоюз. Явка составила 42,44% при необходимой в 33%.

После обработки более 85% протоколов большинство на референдуме сохраняется за противниками евроинтеграции с перевесом в 10 пунктов — 55% на 45%.

Если Санду проиграет референдум, то идти во второй тур ей будет не с чем. Если референдум и преодолеет с трудом 50%, то это будет ударом по Брюсселю, так как ожидалось огромное преимущество. Значит где-то не доглядели и не на того поставили.

Ставка на молдавскую диаспору на Западе не сработала

После подсчёта 50% голосов сайт молдавского ЦИК рухнул. Это можно объяснить только тем, что это кому-то было очень выгодно. Ведь в момент отключения невозможно проследить сколько добавилось избирателей в пользу нужного Санду кандидата.

Прозападные молдавские Telegram-каналы призывали не паниковать, а ждать голосов за референдум от диаспоры и обещали, что "референдум пройдет". Такая уверенность оправдана — победу Санду на предыдущих выборах обеспечили голоса молдаван, проживающих в ЕС, а в РФ на 500 тысяч избирателей и тогда, и сегодня работали всего два участка, которые располагали 10 тысячами бюллетеней. Однако сфальсифицировать можно 2-5% голосов, но не 15%.

К тому же многие молдавские общественники следили за границей, как работают участки, и они были пустыми.

Второй тур Санду тоже может проиграть

Что касается выборов президента, то после обработки более 85% протоколов стало очевидно, что будет второй тур.

Санду набирает около 37%, Александр Стояногло от социалистов — 29%. Второй тур для Санду — это плохая новость, так как все голоса идущих за Стояногло претендентов ей не достанутся — это оппозиция. По национальности Стояногло — гагауз. Гагаузия с результатом более 99% проголосовала против евроинтеграции. Стояногло пообещал наладить диалог с Москвой и Тирасполем.

К Санду у молдаван много претензий — при ней жизненный уровень населения значительно снизился. Молдаване опасаются войны, учитывая собственный опыт Приднестровья и опыт Украины, которая потеряла субъектность и ввязалась в конфликт с РФ, взяв курс на Евросоюз. Это побуждает значительную часть избирателей в Молдавии выступать против антироссийской политики Санду.

Нагляделись молдаване также на мытарства румынов и болгар, которые просто потеряли рынки сельхозпродукции, вступив в ЕС. И у них на глазах пример Грузии, которая стабильно развивается, сделав ставку на прагматические торговые отношения с РФ.

Для РФ события в Молдавии — это хорошая новость

Президент в Молдавии не имеет большой власти, отвечая только за внешнюю политику, поэтому основные события пройдут в следующем году на парламентских выборах, на которых молдаване выберут премьера и правительство. Нынешние выборы президента это, по сути, репетиция перед главной политической битвой за парламент. Пока видно, что прозападные силы — в меньшинстве.

Для России это хорошая новость, потому что от того, кто победит в Молдавии будет решаться вопрос об открытии второго фронта против РФ в Приднестровье, чего очень бы не хотелось.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.





Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией. Площадь территории — 33 846 км², однако де-факто около 12,3 % территории (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) не контролируется молдавскими властями.



Александр Дмитриевич Стояногло (рум. Alexandr Stoianoglo; род. 3 июня 1967, Комрат, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель гагаузского происхождения. Прокурор Гагаузии с 1995 по 2001 год. Заместитель Генерального прокурора Республики Молдова с 2001 по 2007 год.

