После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины

Уж как только ни нахваливали друг друга Байден и Шольц на встрече в Берлине за помощь Украине, но её победа будет выглядеть не так, как задумал Зеленский.

Фото: P20220626AS-021 by The White House, PDM

Достойно проводить Байдена на пенсию

Президент США Джо Байден добрался до Берлина 18 октября, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Первоначально поездка Байдена в Германию намечалась на 10-12 октября, где должна была состояться встреча стран западной коалиции по военной помощи Украине. Визит отложили якобы из-за обрушившегося на США мощного урагана Милтон.

Байден приехал в Европу, когда оттуда уехал Зеленский, это говорит о формальном характере встречи с Шольцем — обо всём хорошем и ничего о плохом, надо достойно проводить прездента США на пенсию. Ему Шольц вручил Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Это прощальная поездка Байдена в ЕС, так как выборы в США состоятся через три недели.

Шольц объяснил, как выглядит победа Украины

Из выступления Шольца стало ясно, как будет выглядеть в западных СМИ победа Украины — России не удалось её завоевать за несколько дней, и на протяжении двух лет она не может этого добиться.

"Именно благодаря вашему (Байдена) руководству провалился план Путина, Украина не была захвачена за несколько дней. Благодаря храбрости её вооружённых сил и поддержке многих государств, прежде всего США и Германии, империалистическая Россия на протяжении более чем двух с половиной лет не может добиться этого. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не может пережить эту войну", — сказал Щольц.

Байден призвал немцев держаться, хотя денег нет

Байден подбадривал, как мог, немцев за то, что они стали намного беднее, кардинально изменив свою внешнюю политику.

"Поскольку Украина сталкивается с тяжёлой зимой, мы должны сохранять нашу решимость, наши усилия и нашу поддержку. И я знаю, что цена (Германии) высока, но не заблуждайтесь, она меркнет по сравнению со стоимостью жизни в мире, где царит агрессия, где крупные государства нападают и запугивают более мелкие просто потому, что они могут", — сказал Байден.

Неужели спичрайтеры Байдена не понимают, что это сказано про США и над этим пассажем будут смеяться многие.

Президент США похвалил Германию за увеличение военного бюджета до 2% ВВП. Байден готовит Шольца к тому, чтобы он и дальше продолжал на себя взваливать снабжение Украины, пока США заняты выборами и Ближним Востоком.

Между тем забота двух главных спонсоров об Украине, с точки зрения Киева, лицемерна, так как обе страны против приглашения Украины в НАТО и поставок ВСУ дальнобойного оружия.

СДПГ Шольца грозит вылет из Бундестага

Шольцу действительно не позавидуешь, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп (а все опросы об этом говорят), Германии придётся тащить на себе воз помощи Украине.

Канцлер недавно заявил, что готов на переговоры с Владимиром Путиным, к этому его подстегивает недовольство немецкого общества, что воплотилось в проигрыше партии Шольца на выборах в землях бывшей ГДР. Ему надо срочно опять кардинально менять свою внешнюю политику, иначе через год на парламентских выборах СДПГ влетит из Бундестага.