Блефует ли Зеленский, угрожая применением ядерной бомбы

Украина, если её не возьмут в НАТО, вернёт свой ядерный арсенал за месяц, у неё якобы есть компетенции и материалы. Это блеф или реальная угроза?

Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, PDM

Зеленский перешёл к шантажу ядерной бомбой

Владимир Зеленский, выступая 17 октября на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, напомнил европейцам свой разговор с Дональдом Трампом.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс".

Как пишет в Bild эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник заявил его изданию, что Украина не смирится со вторым походом ВС РФ на Киев. В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е годы.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — предупредил чиновник, занимающийся поставками оружия. По его словам, Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

Это откровенный шантаж: не исполните первый пункт "плана победы" о приглашении в НАТО, на что, по данным СМИ, Зеленский дал альянсу три месяца, тогда Украина ударит ядерной бомбой.

Украина давно готовилась к созданию ядерной бомбы

Либо ядерное оружие, либо членство в НАТО — об этом Зеленский заявил ещё на Мюнхенской конференции в 2022 году — за несколько дней до начала СВО.

Тогда же появились данные от российской разведки, что украинское руководство рассматривало принятие на вооружение "грязной" бомбы, используя в качестве носителей ракеты 9М79-1 комплекса "Точка-У" и "Нептун". Изготовление бомбы было поручено Восточному горно-обогатительного комбинату, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований. Одновременно с этим осуществлялись контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов и материалов ядерного оружия.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил в интервью телеканалу "Звезда" на полях форума "Армия-2024", что не сомневается в наличии у Украины такой бомбы.

Возвращение сегодня к теме означает, что Киев не смирился с потерей ядерного арсенала и всеми силами пытается его восстановить и применить.

Блеф или реальная угроза?

Компетенции у Украины действительно остались — ещё живы ядерщики советской эпохи, работает институт ядерных исследовний в Киеве и профильные — в Харькове.

Наличие материалов подразумевает, что Украина смогла наладить обогащение урана до 90% или выделить плутоний из топлива. Это сложные и затратные процессы. Для обогащения урана нужны центрифуги, а плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Сделано ли это за три года — неизвестно.

И это самое весомое доказательство необходимости ликвидации государственности Украины, а не остановки конфликта по линии фронта, как предлагают страны Глобального Юга.

Справка. В 1991–1994 годах Украина последовательно подписала Алма-Атинскую декларацию, Лиссабонский протокол и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе безъядерного государства. Всё ядерное оружие на территории Украины было передано России или уничтожено.

На момент распада СССР на территории Украины оставалось 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н с шестью боеголовками каждая, 46 МБР РТ-23 "Молодец" с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжёлых бомбардировщиков, всего около 1700 боеголовок.

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Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. В военных действиях ядерное оружие было использовано всего дважды: при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки вооружёнными силами США в 1945 году во время Второй мировой войны.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.



