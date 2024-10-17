Украинские расценки за желание повоевать или откосить

Ещё летом Зеленский заявил о формировании 14 новых штурмовых бригад ВСУ, которые якобы в скором времени прибудут на фронт и исправят ситуацию. Но, как оказалось, данные бригады существуют только на бумаге, они не укомплектованы, для них до сих пор нет техники, обещанной Западом. Для завершения формирования этих бригад необходимо пополнение, а его неоткуда взять. Добровольцы кончились, а отловить всех "отказников", несмотря на все усилия, не очень и получается.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Возможно, поэтому украинские власти всё же решили "поделиться" с народом малой частью "украденных" денег, прикупив на них всех желающих "повоевать" за демократию. Но пока расценки за право "не воевать" будут превышать расценки "за смерть", с добровольцами у ВСУ явно будут проблемы.

Наёмники поумнели и закончились

Естественно, в первую очень возник вопрос о том, чтобы организовать новый "призыв" зарубежных наёмников. Однако оказалась, что кроме информации о якобы высоких заработков для наемников, по миру ходит и информация о реальном отношении украинских властей к зарубежным наемникам.

Постоянная реклама за рубежом, обещанные деньги и "сафари" для иностранных наёмников — нормальная практика для ВСУ. Были сформированы целые подразделения иностранцев, чья жизнь застрахована только их личной удачей. Но насколько они удачливы? Тем более, как показала практика боёв, у них практически нет шансов попасть в план, а значит быть обменянными, так что, по мнению руководства ВСУ, они будут драться до конца. А значит, их можно бросать в самое пекло

Институт изучения войны предоставляет интересную статистику: данные по получению инвалидности среди иностранных наёмников на Украине. 89% всех колумбийских и 88% всех польских наёмников, которые остались живы после участия в конфликте, остались инвалидами. При этом у "ценных" американцев, немцев и французов показатели разительно ниже, на уровне от 62% до 71%.

Говорит ли это об уровне подготовки наёмников? Отчасти. Однако в первую очередь это говорит о том, что поляков и колумбийцев кидают на неизмеримо более опасные направления, затыкая "менее ценными" кадрами дыры в обороне.

Да, отдельные подразделения имеют свои патронажные службы, но это нераспространённая тенденция. В основном к искалеченным наёмникам относятся как к отработанному материалу, и никакой помощи на грядущую жизнь и поддержки им нет. Замечательная статистика, которая показывает, что даже у наёмников в рядах ВСУ есть своего рода "касты" и приоритетность, которую украинским командирам наверняка "строго рекомендовано" соблюдать.

Но "касты" только для избранных, остальные явно идут по разделу "пушечное мясо", что, естественно, сказывается на мотивации все остальных "джентльменов удачи".

Так, в Польше подтвердили неудачу с формированием так называемого "Украинского легиона" для ВСУ, который объяснили отсутствием интереса к нему со стороны находящихся в Польше украинцев.

Об этом заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, не было массовой записи добровольцев в легион, не было того интереса, на который рассчитывали все. Записалось около 300 человек, а расчёты были на 5-6 тысяч.

Первоначальный всплеск в потоке иностранцев на Украину был связан с высокими выплатами, грамотным пиаром на Западе и наличием продвижения на фронте, которые в совокупности позволили набрать несколько десятков тысяч человек.

Но сейчас побед нет — одни лишь провалы, платят уже не так, как это было раньше, а западным странам Украина становится всё менее интересна, что привело к отсутствию интереса к участию в боевых действиях и кадровому голоду, который теперь пытаются восполнить тотальной мобилизацией и набором по объявлению.

Почем стоит "купить" бойца?

Объявления о различной сомнительной работе давно уже не новость на Украине, но там активно пиарят работу по контракту в различных спецподразделениях.

И тут стоит отметить, что вакансии размещаются далеко не в какие-то там ОМБр, а в элиту элит — силы специальных операций. Абсурд данной рекламы заключается в самом начале. Каждый гражданин Украины может прийти на пункт отбора и посоревноваться за место в ССО. Абсурдность, соответственно, заключается в специфике данного подразделения. В ССО идут не просто подготовленные военнослужащие, а военнослужащие, имеющие серьёзный боевой опыт за плечами. А также эксперты в узких профилях работы для выполнения специфической работы.

Но никого это не интересует в условиях кадрового голода и повсеместной нехватки рук. Замаскированные под ССО новобранцы будут бросаться в бой вместе с линейной пехотой. С чего такие выводы? Стоит обратить внимание на "вилку" заработной платы, которую обещают специалистам в ССО. К примеру, разведчик-снайпер будет получать 35-135 тысяч гривен (850-3200$), при том, что любой пехотинец, прошедший через плен, говорил, что с боевыми он получал 100 тысяч гривен (2400 $).

С другой стороны, завлекают молодых специалистов для работы в Киевской области и западной части Украины. Смешно оттого, что указывается ППД, а не фактическое место службы будущих бойцов. Также активно тянут на должности операторов БПЛА типа "крыло" и "арт/авианаводчик". Но для этих специальностей нужны специфические навыки, а, соответственно, и обучение.

Ранее были замечены забавные факты, что доброволец подавал анкету, приходил с документами в военкомат и уезжал в пехоту. В процессе обсуждения "как так вышло, я же хотел в ССО" ему отвечали "сейчас места кончились, но как появятся, мы тебя переведём". Не переведут, никто не отменял выполнение планов, да и искать где-то на передовой тебя уже никто не будет.

За сколько можно откупиться от призыва?

Хотя, скорее всего, эти объявления — рекламный трюк. Главное, чтобы человек сам пришёл на участок и заявил о своём желании повоевать. И он явно тут же отправится на фронт "добровольцем". Ведь территориальные центры комплектования (ТЦК) явно не справляются со своей работой, даже несмотря на новую тактику с массовыми облавами в местах скопления людей.

По информации из минобороны Украины, массовые облавы на военнообязанных в стране в виде проверок сотрудниками ТЦК на мероприятиях, в ТЦ, на улицах и т. д. связаны со срывами планов мобилизации.

Облавы на концертах и в ресторанах и служат прикрытием для усилившейся "уличной мобилизации". Мероприятия активизировали из-за срыва планов по набору в армию. Но им мешает коррупция — за $1-5 тыс. задержанные могут откупиться

По оценке одного из украинских изданий, идущие рейды — "самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации" с начала конфликта на Украине.

"Причина такой активизации — тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации", — пишет "Страна".

Журналисты выделяют две стороны процесса: "показательные выступления" в виде рейдов на концертах, в ресторанах и т. п. и уличную мобилизацию — на рынках, в ТЦ и других многолюдных местах. Первая служит "прикрытием" для второй, которая является главной, показательные облавы "носят информационный пиар-характер.

Эффект рейдов, по оценке собеседника издания, низкий — потому что от них можно откупиться. Выход задержанного из автобуса "стоит" $1 тыс., из ТЦК — $3-5 тыс., иногда требуют приносить ежемесячно ещё $500-1000, чтобы избежать повторного задержания.

Кстати, обратите внимание, "откупиться" стоит значительно дороже, чем "повоевать" наёмником. Поэтому явно у всех работников ТЦК есть план как на "сбор" людей, а потом на "выпуск". Тем более, что тут явно крутится "карусель": сегодня "забрали", завтра отпустили, значит, послезавтра можно снова "забирать"!

Но раз есть ставка "откупиться", значит, есть и ставка на место, от занимающего которое хотят откупиться. А сколько, к примеру, стоит такое "жирное" местечко как должность работника или начальник районного ТЦК? Судя по заявленным цифрам откупных, должность "городского" начальника тянет уже за миллион, и явно не в гривнах.

Но что поделать, ведь это "всё для фронта, все для победы"!

Читайте по теме: AMVET: источник в ТЦК раскрыл нормативы мобилизации и потери ВСУ

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

