План победы Зеленского выглядит отлично, но выполнять его некому

"План победы" Зеленского, надо сказать, отличный, но есть нюансы, которые делают его нереалистичным от слова "совсем".
Владимир Зеленский, выступая в среду, 16 октября, в Раде, предложил Западу взять на себя риски эскалации в конфликте с РФ в обмен на полную продажу Украины, в том числе украинцев.
Первые четыре пункта плана:
Под размещением "стратегического неядерного пакета" НАТО на Украине (этот пункт Зеленский засекретил), вероятно, подразумеваются военные базы НАТО с размещёнными на них ракетами средней дальности. В Германии же США предложили их разместить, почему бы не на Украине.
За это Зеленский ещё в двух пунктах обещает Западу "совместное" использование недр Украины и тех опытных украинских солдат, которые выживут "после войны". Последних он предложил поставить под ружьё в Европе вместо американцев.
Прямо скажем, красивый план, но есть нюансы.
Считается, что совместный военный потенциал стран НАТО во много раз больше потенциала РФ и это обеспечит Западу победу в горячей войне. Но даже мечтать об этом нереалистично.
Как образно отреагировал журналист Bild Юлиан Рёпке на план, "Боже мой! Нет слов".
По его словам в сети Х*, "приглашать Украину в НАТО не планируют, не дадут разрешение на удары "дальнобоем" и не будут сбивать авиацию и ракеты РФ". Рёпке считает, что эти пункты плана Зеленского навсегда отвергнуты западными "партнёрами".
Отвергнуты, потому что РФ обладает ядерным оружием и уже изменила свою ядерную доктрину, которая будет реализована в случае выполнения перечисленных Зеленским пунктов эскалации. Глупо умирать в ядерной войне — вероятно, эта мысль достаточно хорошо была донесена Москвой до центров принятия решений в НАТО.
План не выгоден и олигархам на Украине, не говоря уже об украинском народе. Там нет единства, неслучайно Зеленский в своей речи экспансивно взывал к единству.
Наконец, о приманках Зеленского. Не понятно, зачем США столь дорогие ресурсы и наёмники. Всё это есть в Африке и у соседей по континенту без всякого риска сгореть в ядерной войне. При нынешнем уровне зависимости и накопившейся задолженности за западную поддержку украинские недра Запад и так заберёт — даром.
Многим украинцам "противно видеть и слышать этого бестолкового уклоняющегося типа, корчащего из себя непонятно что" .
"Власти разговаривают со своим народом как с умственно отсталыми. Ну что же, заслужили. Они зеркало большинства. Мы в очередной раз потеряли все возможности быть нормальной страной. А они пользовались возможностями. И на хорошо обеспеченную дальнейшую жизнь, когда закончат "проект", им хватит", — пишет в Facebook** украинская журналистка Зоя Казанжи.
По её мнению, это "план несчастья" — "уже даже бомжи под наливайками не пьют за победу". Украину она считает "шаткой страной со слабыми институтами", которая имеет "пять-шесть менеджеров, выполняющих прихоти одного человека".
Есть и более жёсткие мнения.
"План победы — очередной симулякр для общества и западных партнёров, в реальности он ничего общего не имеет с положением дел на фронте и военной стратегией, с подобным успехом можно было сразу требовать ударов НАТО по Москве", — пишет украинский Telegram-канал "Резидент".
У тех, кто ещё верит в план и считает его реалистичным (есть и такие), звучат призывы жертвовать на армию и ждать, "так как проблемы у России начнут проявляться очень наглядно уже ближе к концу 2025 года". Об этом пишет в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.
Он предлагает, в который раз, вести "реальную борьбу с коррупцией" и "решительно зачистить русских агентов и весь пророссийский элемент".
Бандеровец*** всё ещё верит, что если много работать, то "можно убедить союзников что-либо изменить. Вот такие будут опасны до своей смерти.
*- запрещена и заблокирована в России.
**- признана экстремистской, запрещена и заблокирована в России.
***- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.
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Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. Украина — унитарное государство и смешанная республика. Президент Украины с 20 мая 2019 года — Владимир Зеленский, премьер-министр с 4 марта 2020 года — Денис Шмыгаль.
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