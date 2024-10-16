План победы Зеленского выглядит отлично, но выполнять его некому

На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками

"План победы" Зеленского, надо сказать, отличный, но есть нюансы, которые делают его нереалистичным от слова "совсем".

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Зеленский рассказал в Раде о "плане победы"

Владимир Зеленский, выступая в среду, 16 октября, в Раде, предложил Западу взять на себя риски эскалации в конфликте с РФ в обмен на полную продажу Украины, в том числе украинцев.

Первые четыре пункта плана:

приглашают Украину в НАТО, переносят войну на территорию России, создают бесполётную зону над Украиной, разрешают удары дальнобойным оружием по РФ.

Под размещением "стратегического неядерного пакета" НАТО на Украине (этот пункт Зеленский засекретил), вероятно, подразумеваются военные базы НАТО с размещёнными на них ракетами средней дальности. В Германии же США предложили их разместить, почему бы не на Украине.

За это Зеленский ещё в двух пунктах обещает Западу "совместное" использование недр Украины и тех опытных украинских солдат, которые выживут "после войны". Последних он предложил поставить под ружьё в Европе вместо американцев.

Прямо скажем, красивый план, но есть нюансы.

План предусматривает ядерный апокалипсис, что Запад не устраивает

Считается, что совместный военный потенциал стран НАТО во много раз больше потенциала РФ и это обеспечит Западу победу в горячей войне. Но даже мечтать об этом нереалистично.

Как образно отреагировал журналист Bild Юлиан Рёпке на план, "Боже мой! Нет слов".

По его словам в сети Х*, "приглашать Украину в НАТО не планируют, не дадут разрешение на удары "дальнобоем" и не будут сбивать авиацию и ракеты РФ". Рёпке считает, что эти пункты плана Зеленского навсегда отвергнуты западными "партнёрами".

Отвергнуты, потому что РФ обладает ядерным оружием и уже изменила свою ядерную доктрину, которая будет реализована в случае выполнения перечисленных Зеленским пунктов эскалации. Глупо умирать в ядерной войне — вероятно, эта мысль достаточно хорошо была донесена Москвой до центров принятия решений в НАТО.

План не выгоден и олигархам на Украине, не говоря уже об украинском народе. Там нет единства, неслучайно Зеленский в своей речи экспансивно взывал к единству.

Наконец, о приманках Зеленского. Не понятно, зачем США столь дорогие ресурсы и наёмники. Всё это есть в Африке и у соседей по континенту без всякого риска сгореть в ядерной войне. При нынешнем уровне зависимости и накопившейся задолженности за западную поддержку украинские недра Запад и так заберёт — даром.

Уже даже бомжи на Украине не пьют за победу под "наливайками"

Многим украинцам "противно видеть и слышать этого бестолкового уклоняющегося типа, корчащего из себя непонятно что" .

"Власти разговаривают со своим народом как с умственно отсталыми. Ну что же, заслужили. Они зеркало большинства. Мы в очередной раз потеряли все возможности быть нормальной страной. А они пользовались возможностями. И на хорошо обеспеченную дальнейшую жизнь, когда закончат "проект", им хватит", — пишет в Facebook** украинская журналистка Зоя Казанжи.

По её мнению, это "план несчастья" — "уже даже бомжи под наливайками не пьют за победу". Украину она считает "шаткой страной со слабыми институтами", которая имеет "пять-шесть менеджеров, выполняющих прихоти одного человека".

Есть и более жёсткие мнения.

"План победы — очередной симулякр для общества и западных партнёров, в реальности он ничего общего не имеет с положением дел на фронте и военной стратегией, с подобным успехом можно было сразу требовать ударов НАТО по Москве", — пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Проблемы у России — это последняя надежда бандеровцев***

У тех, кто ещё верит в план и считает его реалистичным (есть и такие), звучат призывы жертвовать на армию и ждать, "так как проблемы у России начнут проявляться очень наглядно уже ближе к концу 2025 года". Об этом пишет в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

Он предлагает, в который раз, вести "реальную борьбу с коррупцией" и "решительно зачистить русских агентов и весь пророссийский элемент".

Бандеровец*** всё ещё верит, что если много работать, то "можно убедить союзников что-либо изменить. Вот такие будут опасны до своей смерти.

*- запрещена и заблокирована в России.

**- признана экстремистской, запрещена и заблокирована в России.

***- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.

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Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.





Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. Украина — унитарное государство и смешанная республика. Президент Украины с 20 мая 2019 года — Владимир Зеленский, премьер-министр с 4 марта 2020 года — Денис Шмыгаль.



