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Олег Володин

AP и Onedio рассекретили особые пункты плана победы Зеленского

Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум
Мир

В ходе своего "турне" нелегитимный президент Украины озвучил своим союзникам план действий, потребовав исполнить его в течение трёх месяцев, сообщило агентство Associated Press.

Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM
  • Некоторые западные политики уже называют это "ультиматумом Украины",
  • Сами украинцы смеются: "теперь надо ждать, пока за нас РФ победят?",
  • В соцмедиа саркастически пишут — это похоже не требования побитого школьника к хулиганам "прийти, избить и назначить главным во дворе".

Основные пункты "Плана победы Украины" были озвучены в Верховной Раде — они касаются исключительно действий западных стран.

Однако, как сообщает TimesRu со ссылкой на турецкие медиа и Onedio, в кулуарах выступления Зеленского власти Украины требуют:

  1. Передать Украине все системы ПВО Patriot и NASAMS, которые не используются в конфликтах,
  2. Дать ракеты "Таурус" и "Томагавк" с правом наносить удары по всей территории Российской Федерации.
  3. Украина требует "развязать руки" на атаки и диверсии по всей России, несмотря на запрет США (как это было с планами атаки на парад 9 мая).
  4. Немедленно принять Украину в НАТО с гарантиями военной поддержки,
  5. Создать бесполётную зону над Украиной силами ПВО и авиации НАТО с уничтожением российской авиации и ракет,
  6. Осуществить ввод военного контингента НАТО, а также размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Украины.

Что Украина предложит взамен в рамках своего "Плана победы" — также окончательно продать страну, так как около 40% земель уже было куплено корпорациями, а 10% — Китаем.

Кроме того, Киев готов, предлагает и хочет разместить у себя системы противоракетной обороны США для уничтожения ядерных ракет РФ — прямо под боком у самой России. Если, конечно, успеют — ещё до СВО Москва предупреждала, что они будут моментально уничтожены.

Также Украина предлагает "сдать в аренду" свои войска, которые уже получили боевой опыт, для защиты Европейского союза. Об этом сообщили турецкие СМИ после выступления Зеленского в Киеве.

По данным турецких журналистов, Зеленский и его команда оправдывались перед иностранными политиками и лидерами, утверждая, что вторжение в Россию и боевые действия "происходят в Курской области, а не в крымских Джанкое и Симферополе".

Причиной они называли рекомендации США отказаться от атаки полуострова "из-за исключительной защищённости Крыма".

Уточнения

Бесполётная зона представляет собой запретные для полетов территорию или район, установленный военной силой. Такие зоны обычно создаются на территории державы во время конфликта. В бесполетной зоне её создатели могут применять упреждающие атаки на любые самолеты, БПЛА или ракеты.

Система противоракетной обороны «Иджис» (от англ. Aegis — «эгида») — американская программа глобальной противоракетной обороны. Разработана Министерством обороны США. Предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы верховная рада владимир зеленский
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