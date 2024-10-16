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Андрей Николаев

НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене?

6:21
Мир

Вряд ли кого-то сейчас может удивить какая-то инициатива Запада по части военных поставок Украине. В Европе постоянно создаются какие-то программы, центры, альянсы, в названии которых фигурирует слова "поддержка" и "Украина". Вот и теперь новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте провозгласил создание "украинского командования" НАТО, штаб-квартира которого разместится не где-нибудь, а в некогда самом курортной европейском городе — Висбадене.

НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене?
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

Многие, наверно, слышали про город Баден-Баден, известный нам своими лечебными водами, прежде всего по произведениям русских классиков. Так вот, Висбаден — это примерно из той же оперы. Некогда один из самых популярных курортов Европы. Аналог российских Кавминвод. В связи с этим натовским офицерам можно позавидовать. Хорошее место выбрали для службы. Как говорится, "губа не дура".

Вот только интересно, какая идея была в приоритете при создании новой проукраинской структуры? Очередная кормушка для многочисленного персонала НАТО и освоения новых бюджетов? Или реально работающая структура, которую России стоит опасаться?

Объективные причины выбора места

Да, местоположение города никак не даёт избавиться от мысли, что Висбаден был выбран из-за своей курортности. Иначе что, мало других городов в Германии?

Но справедливости ради надо отметить, что Висбаден давно не только курортный город, но и вполне себе военный. Со времен "холодной" войны здесь располагаются авиабаза США и штаб командования Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Про этот американский штаб тоже можно ехидно намекнуть, что высшие офицеры Пентагона пролоббировали себе резиденцию в живописном природном месте исключительно для комфортной службы. Но, как ни странно, здесь ещё находятся:

  • учебный центр НАТО, проще говоря, полигон для подготовки военнослужащих;
  • крупные военные складские комплексы.

Что с точки зрения немцев, повёрнутых на экологии, по идее должно выглядеть как-то странновато. Как же они это допустили-то?

И тут не надо думать в стиле "кто там у немцев будет спрашивать". На самом деле немецкие общественные организации довольно сильны на экологическом "поле боя". И довольно часто им удаётся препятствовать созданию военной инфраструктуры в тех местах, где это может угрожать природе. Правда, в Висбадене военная инфраструктура начала формироваться ещё до того, как "зелёная повестка" стала сильна. 

Но как бы то ни было, с учётом уже имеющейся военной инфраструктуры появление "украинского" штаба НАТО в Висбадене не должно выглядеть каким-то исключительно "дачным" проектом высших чиновников НАТО, рассчитывающих хорошо проводить здесь время. Тем более, что в этой всей истории есть ещё одна деталь, гораздо более важная, чем предыдущие.

Логово АНБ?

В 2013 году в Висбадене начал строиться крупный центр технической разведки США. Кто его реальные хозяева — военная разведка или АНБ США (спецслужба, занимающаяся электронной разведкой), понятное дело, никто такой информацией не делится. Да и не так уж и важна ведомственная принадлежность.

Важно то, что спецслужбы США нисколько не смущаются заниматься прослушкой телефонных переговоров и просмотром электронной переписки граждан других государств, в том числе дружественных. Об этом ещё десять лет назад поведал миру Эдвард Сноуден, экс-сотрудник АНБ, получивший политическое убежище в России.

Так, в частности, стало известно, что телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель был на прослушке АНБ. Что стало причиной некоторого временного охлаждения отношений между Германией и США. Подобный же скандал разразился и в Латинской Америке.

Так что, учитывая все эти моменты, расположение нового командования НАТО по Украине в Висбадене совсем не выглядит мероприятием для галочки. Теперь Висбаден — совсем не курорт, теперь он выглядит и центром логистики, и центром разведки, куда стекаются все информационные потоки, и наконец, центром принятия решений.

Впрочем, и чем-то новым этот "украинский" штаб тоже не является. Ещё в конце апреля 2022 года в Штутгарте был создан EUCOM (Control Center of Ukraine) — Центр управления военной помощью Украине. И ныне заявленная структура создается именно на базе того центра. Так что по сути это новая вывеска для старой конторы.

Хотя новый генсек и обещает, что теперь всё будет по-другому. И эта "новая" структура приведёт к реальными, позитивным для Украины, изменениям на поле боя. Но стоит ли верить словам человека, который в своих ранних интервью говорил, что любит ходить по дому голым, и хотел бы стать бисексуалом по той простой причине, что теперь "мир принадлежит им"?

Стоит ли верить человеку, который придумал в своё время термин "плохой популизм", тем самым давая понять, что сам он — популист хороший. Вопрос только — будет ли этот популизм Рютте хорошим для России? Посмотрим.

А пока вспомним ещё и то, что Висбаден вообще-то немного "русский" город. Здесь хаживал в казино Достоевский. И не просто хаживал, но и проиграл здесь три тысячи золотых рублей. Что и побудило его написать известный теперь всем нам роман "Игрок". Здесь стоит и памятник Достоевскому. По крайней мере, пока ещё стоит. Сделаем такую оговорку, учитывая культуру отмены всего русского в Европе.

А ещё в Висбадене есть большое русское кладбище. И вишенкой на этом немецком "курортном торте" почти буквально выглядит русская православная церковь, построенная на вершине горы, и смотрящая свысока и строго на окружающую действительность Вот такая вот диалектика Висбадена — базы НАТО впридачу с "русским миром".

Уточнения

Ви́сба́ден (нем. Wiesbaden (), лат. Aquae Mattiacae, Aquae Mattiacorum) — город в Германии, административный центр федеральной земли Гессен.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия эдвард сноуден
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