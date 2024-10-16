Бои в прямом эфире, или Почему у Киева нет дров для отопительного сезона в прифронтовой зоне

Современные средства связи привели к тому, что сегодня практически все боевые действия идут в прямом эфире, и этой ситуацией как никогда лучше воспользовались "информационные" войска.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Не стоит забывать, что практически все активные боевые действия сопровождаются идеологической поддержкой или психологической атакой во всех средствах массовой информации. Информационная война стала одним из постоянных атрибутов в современных войн. Этим "оружием" постоянно пользуются по обе стороны линии фронта.

Главная задача информационной войны — это морально поддержать своих, внушить им веру в победу и при этом деморализовать противника, посеяв панику его рядах. Здесь вход идут все средства, от надуманных фейков до прямой лжи, с публикацией "передёрнутой" информации с мест событий.

Но, как показывают события вокруг Курска, очередная попытка Украины дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России провалилась. Политическая цель наступления ВСУ на Курскую область заключалась в дестабилизации ситуации внутри России. И здесь основной удар был нанесён по линии всех вражеских СМИ — как украинских, так и западных. Все якобы вести с фронтов, описывали лишь панику в рядах российской армии и чуть ли не поголовную сдачу в плен. Естественно, что Киев при поддержке стран НАТО, а точнее, с их подачи стремился посеять рознь и панику среди россиян, запугать людей, разрушить единство и сплочённость российского общества.

Но если вспомнить реальность первых дней атаки украинских боевиком в Курской области, то на фоне отдельных ошибок местного командования, приведших к глубокому прорыву боевиков, были и останутся в памяти подвиги, как отдельных бойцов так и целых подразделения, удерживавших ценою жизни превосходящие силы врага.

Стоит отметить, что методика боя украинских боевиков была кардинально изменена. Они старались уйти от столкновения с частями нашей армии и демонстративно "оккупировать" как можно больше мелких населённых пунктов. При этом вся "оккупация" шла при непрерывном видеосопровождении в их СМИ, демонстрирующих успех наступления. Естественно, что эта демонстрация "успеха" в СМИ имела лишь одну цель — устрашение граждан России и создание паники как в регионе, так и в целом по стране. Однако местные жители, несмотря неопределённость, проявляют невероятную стойкость и солидарность, поддерживая друг друга в это непростое время.

Федеральные и региональные власти оказались на высоте. Были приняты все необходимые меры для социальной поддержки населения, эвакуации мирных граждан и обеспечения безопасности в регионе. При этом стоит отметить, что судьба жителей, которые пострадали от террора киевского режима, никого не оставила равнодушным: им помогает вся страна. В Курск из многих субъектов РФ направляют партии гуманитарной помощи. Частные лица и целые регионы приняли у себя и окружили заботой тех, кто лишился крова.

Фокус Киева не удался

Тяжёлые бои продолжаются до сих пор, но обстановка на поле боя кардинально изменилась. ВС РФ укрепляют свои позиции, демонстрируя непреклонную решимость защищать рубежи страны. Для проведения Курской операции Киев развернул батальоны из нескольких бригад. Некоторые из них были переброшены с самых "горячих" участков фронта, с надеждой заставить командование ВС РФ оголить часть фронта, перебросив с него под Курск самые дееспособные части.

Но, несмотря на всю сложность на фронтах, российская армия нашла дополнительные резервы, и те остановили противника по всей линии фронта в регионе. В итоге была сорвана и главная задача, поставленная киевским режимам своим боевикам — отвлечь часть боеспособных частей с главного участка фронта.

Сегодня российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области, при этом активно "прорезают" украинскую оборону на нескольких участках фронта, ведя штурм населённых пунктов, контролируемых украинскими боевиками. Все в итоге идёт к тому, что большая часть украинской группировки в Курской области окажется в "котле". При этом на основном фронте в ДНР благодаря стойкости защитников Курска ВС РФ резко продвинулись на ряде участках фронта, захватив несколько стратегически важных населённых пунктов противника.

Уловка с "дровами"

Однако, несмотря на все успехи ВС РФ, западная пропаганда в угоду киевскому режиму продолжает публиковать фейки и небылицы про новые "успехи" ВСУ.

В то же время украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из некоторых общин, в частности, города Купянска, Кондрашовки, Куриловки, Петропавловки и других населённых пунктов… Основная "причина" эвакуации — невозможность властей в связи с ухудшением военной ситуация обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи.

Чем не пропагандистский трюк? ВСУ не отступают и не сдают города, просто у киевский власти закончились дрова, и она "просит" население срочно покинуть эти районы, чтоб не "замерзнуть”! Какая забота о ближнем… Но они явно забыли, что сегодня СВО идёт в прямом эфире, достаточно посмотреть сводки и фото со всех мест боёв, и тогда легко можно понять, почему и какие дрова закончились у Киева.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



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