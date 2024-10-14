Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями

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Вот уже вторую неделю в воздухе незримо висит вопрос: когда и, главное, что будет бомбить в Иране Израиль? То, что он однозначно проведёт атаку на Иран, ни у кого не вызывает сомнения. При этом сам факт атаки больше всего беспокойства вызывает у США, которые не только давят на Израиль с целью отмены атаки, но и предлагают различные преференции за сдержанность.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Однако ситуация на Ближнем Востоке, тем более ментальность его основных игроков, говорит о том, что Израиль не может не ответить. Вопрос только как и когда?

Одновременно США, исходя лишь из личностных соображений, в связи с идущими у них президентскими выборами, рекомендовали Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение Вашингтоном новых экономических санкций против Тегерана. Однако в Израиле прекрасно понимают американские обещания, во-первых, "санкции” не принимаются в течении дня, а порой и месяца, а вот снимаются мгновенно, одним росчерком пера.

США отговаривают от мыслей об ударов по "нефтянке"

Поэтому американские чиновники опасаются, что "удары Израиля по энергетической инфраструктуре Ирана могут пошатнуть энергетические рынки". Вашингтон пытается убедить Израиль при выборе целей для ответных атак ограничиться военными объектами. Естественно, что Вашингтон, как и всегда, торгуется, исходя только из личных интересов. Если сегодня "пошатнутся" энергетические рынки мира, то цена на нефть явно возрастёт, а вместе с ней и цена на бензин, что для выборов в Америке самый наихудший вариант для пропагандистской компании действующей власти демократов.

Но как будет действовать Израиль? Ведь у него тоже проблема, ему надо обязательно ответить, и ответить так, чтобы все, кто за него, поняли, что Израиль ответил серьёзно, ликвидировав реальную угрозу. Однако чтобы его действия при этом не повлекли за собой расширение конфликта и обязательный ответный удар со стороны Ирана.

В этой связи Израиль рассматривал несколько объектов — в первую очередь, объекты атомной энергетики — но явно пришёл к выводу, что бомбежка подземных заводов не даст никакого пропагандистского эффекта, потому что не будет явно заметна. В дальнейшем возник вопрос бомбёжки нефтяной инфраструктуры. И даже если убрать в сторону американской интерес, то слишком много стран, в том числе и союзников, которых может напрячь резкое повышение цен на нефть.

Хотя многих, особенно из стран Персидского залива и Южной Америки это может порадовать. Да и в практическом плане члены ОПЕК могут без особого труда компенсировать любую нехватку нефти на мировым рынке. Но всё это так или иначе будет связано с ростом цен. Повышение цен на нефть может сильно напрячь Индию и Китай, а с другой стороны, дать определённые преференции и России, и Саудовской Аравии.

И возможно, как всегда, на ближневосточном базаре, Израиль пытается высчитать, что ему лучше — "обидеть" Китай и Индия или дать "заработать” России и Саудовской Аравии. Вопрос лишь в том, что даст этот "заработок" Израилю?

Скорее всего, ничего, поэтому Израиль рассматривают вариант ответа, который озвучил его министр обороны Йоав Галант: "Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это".

По данным местных СМИ, Галант заявил, что в Иране даже не поймут происходящего. Зато увидят последствия и результаты.

Тем не менее, уже сегодня Израиль, а точнее, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, не прогнувшись под американские давление, одержал очередную моральную победу над Джо Байденом, заставив последнего позвонить ему после двухмесячного игнорирования.

Сохраняя лицо, американские чиновники отметили, что разговор между Байденом и Нетаньяху был завершающим якобы в серии двухнедельных консультаций между администрацией Байдена и израильским правительством о масштабах ответа Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана. Хотя фактически всё это время Байден игнорировал Нетаньяху, но теперь они якобы даже сблизили позиции по атаке на Иран.

Байден настаивает на скорейшем завершении военной операции в Ливане и переходе к дипломатическим методам, а также на отказе от ударов по ядерной и нефтяной инфраструктуре Ирана. Но, по озвученной информации, Байден не получил никаких гарантий от Нетаньяху и американцы заявляют, что "не имеют понятия" о характере израильского ответа и могут гарантировать лишь одно — в ударе по ядерным объектам США помогать не будут.

Итоги разговора в первую очередь сильно разочаровали арабских союзников США. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ оказывают "сильное давление" на США, требуя удержать Израиль от ударов по нефтяным полям, так как Иран пригрозил им ответить, ударив по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Хотя это, скорее всего, как и всегда, лишь "восточные" угрозы, ведь в ответ Иран точно получит армагеддон практически со всех сторон. Хотя в данном случаи Иран может воспользоваться и услугами своих прокси, тех же хуситов, которые вполне могут нанести удары если не по нефтяным предприятиям, то как минимум по трубопроводам.

В то же время американский представитель добавил: "Мы движемся в правильном направлении”. Высокопоставленный израильский чиновник также подтвердил, что разногласий между США и Израилем по вопросу реакции на атаку Ирана стало меньше. Однако он подчеркнул, что ответ Израиля всё ещё будет более жестким, чем хотели бы в Белом доме.

Консультации между рабочими группами США и Израиля продолжатся в ближайшие дни. Министр обороны Йоав Галант в начале недели может отправиться в Вашингтон для обсуждения деталей с министром обороны США Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Иран войны не боится

Пока Израиль и США пытаются согласовать оперативные планы Израиля в отношении Ирана и договориться о целях атак, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не устаёт раздавать интервью западным СМИ, угрожая серьезными последствиями. Стоит отметить, что, несмотря на бравые заявления министра, он как мантру повторяет, что Иран "не боится войны, но и не хочет её". При этом он безуспешно апеллирует и к Европе, явно с намеком на будущие взаимоотношения, хотя прекрасно понимает, что в данной ситуации никто в Европе реально не может помешать Израилю нанести удар, который он сочтёт нужным.

Естественно, Аракчи, как и другие высокопоставленные иранские чиновники в последние несколько дней неоднократно подчёркивали, что ответ Ирана на любую атаку Израиля будет более жёстким, чем массированный удар по Израилю 1 октября. При этом канал, связанный с силами "Кудс", опубликовал даже карту чувствительных израильских точек, которые Иран мог бы атаковать, если Израиль нападет, включая ряд нефтяных объектов и газовых месторождений, которые расположены в пределах досягаемости иранских сил.

Варианты атаки

Пока же, несмотря на усилия США, многие на Ближнем Востоке всё же опасаются, что удар затронет нефтяные и даже ядерные объекты, электростанции, что приведёт к катастрофическим последствиям. Ряд источников считает, что возможно нанесение удара по иранскому президентскому комплексу и резиденции верховного лидера Али Хаменеи, а также штабу КСИР в Тегеране.

В общем, сомнений и страхов более чем достаточно. Возможно, это именно, то чего и добивается Израиль своей психологической атакой и полной неизвестностью направления удара — нагнетает обстановку и создаёт панику в рядах врага.

Ряд израильских СМИ сообщил, что по их оценкам, израильская атака произойдет после окончания Йом Кипура. То есть стоит ждать обострения уже в ближайшее воскресенье.

Хотя, с другой стороны, а почему это должен быть именно ракетный удар? Ведь Галант заявил, что удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным! И, как показывают последние события, "смертоносный" удар не всегда возникает из-за бомбового удара! А подобных возможностей у Израиля больше чем достаточно.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Иерусалим, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021, с 2022 по настоящее время.

