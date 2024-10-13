Карибские и африканские страны заставят Британию выплатить репарации за работорговлю

Страны Карибского бассейна и страны Африки потребуют репараций от Лондона за ущерб от работорговли. Британия перестала быть великой.

Фото: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/88/55/ca6bf344f2312edc28071c60298f.jpg by http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1201383, CC BY 4.0

Карибские страны не отступят от своих требований к колонизаторам

В 2016 году объединение стран Карибского бассейна (КАРИКОМ) из 15 государств (среди них Барбадос и Ямайка), направило письма бывшим колонизаторам, включая Великобританию, с просьбой провести встречу по вопросу о репарациях за работорговлю. Никто на Западе тогда с этим не согласился, но в ближайшее время ожидаются новые запросы.

В 2022 году были обнаружены факты связи британских монархов с рабовладельческими компаниями в 17 веке, за счёт которых они обогатились. Англиканская церковь в прошлом году создала фонд в размере 100 млн фунтов стерлингов для выплаты репараций в знак признания того, что она тоже наживалась на работорговле.

Власти острова Барбадос, выступая на последней Генассамблее ООН, заявили, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью "глобальной перезагрузки" международных отношений.

Африканский союз и КАРИКОМ требуют Нюрнберга для Лондона

На самом деле, ситуация для Лондона гораздо тревожнее. К КАРИКОМ присоединился Африканский союз. Они хотят создать международный трибунал по расследованию злодеяний трансатлантической работорговли, по образцу прошлых специальных судов, таких как Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками.

Это будет "бомба". Если её взорвать, то страны, откуда вывозили рабов и куда их привозили, вытрясут из Запада все деньги, иначе никаких природных ресурсов (золото, уран, алмазы и так далее) ему не достанется, а всё пойдёт в Азию. Это реальная угроза, поскольку Африка и Латинская Америка — это сегодня единственная ресурсная база США и ЕС. Россия ею уже не будет.

Daily Mail пишет, что оценки вероятного счёта по репарациям за участие Великобритании в рабстве в 14 странах варьируются от 206 млрд до ошеломляющих 19 трлн фунтов стерлингов. Это вопрос страны КАРИКОМ хотят обсудит на саммите в Самоа 21 октября и выдвинуть Лондону конкретную сумму.

Потомки рабов теперь правят в Лондоне

Такое редкое единодушие- это результат деглобализации и неконтролируемой миграции, устроенной Западом.

Новый министр иностранных дел Великобритании лейборист Дэвид Лэмми - родом из Гайаны, и часто называет себя потомком порабощенного народа. В интервью газете The Guardian перед выборами Лэмми сказал, что история его семьи будет влиять на его работу. Вопрос о репарациях он неоднократно поднимал.

К тому же все три кандидата, баллотирующиеся на пост следующего генерального секретаря британского Содружества — клуба 56 стран, возглавляемого королем Англии Карлом, поддерживают репарации. Вероятно, недавняя передача острова Чагос Маврикию — тоже из этого ряда действий Лондона. Теперь оживятся Фолклендские (Мальвинские) острова и Гибралтар.

Британия больше не великая

Когда Британию в шутку называют мелкой вместо великой — в этом есть доля истины. Никакой аргументации против выдвинутых требований от Лондона не слышно (например, а не подать ли встречный иск к племенам тех времён, которые, воюя друг с другом, продавали англичанам свою "добычу" или тем потомкам рабов, которые хорошо живут Британии, а так бы жили в нищете) есть лишь испуг, что Содружество, признающее королеву, развалиться.

Барбадос уже стал республикой, Ямайка — сделает это в следующем году. И тогда голосование в ООН в поддержку резолюций Запада будет совсем другим.

Великобритания слабеет на глазах, ожидаем нового референдума в Шотландии о независимости, внеочередных парламентских выборов и прихода внесистемных сил. Экономика страны в находится в рецессии, новое правительство лейбористов, только начав работу, уже теряет рейтинги.

Мир уже не двигается к многополярному, он им стал. Россия внесла в это огромное дело решающий вклад.

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Уточнения

Карибское сообщество (англ. Caribbean Community (CARICOM)) — торгово-экономический союз стран Центральной и северо-восточной Южной Америки.



Репара́ции (от лат. reparatio «восстановление») — форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.

