Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского

5:02
Мир » Бывший СССР

Не так давно украинская Рада подавляющим большинством голосов приняла закон о запрете Православия в Незалежной.

Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Начали с Церкви

Здесь хочу отметить, что украинские бесноватые запретили не только украинскую Православную Церковь — религиозную организацию большинства верующих украинцев, они запретили именно Православие.

Очевидно, что русофобия "украинского националиста" — это не просто ненавидеть всё русское. Это ни что иное, как инфернальная ненависть к Православию. А значит, надо пытаться уничтожить его, заменив эрзацами и симулякрами. Когда-то президент России Владимир Путин назвал всё это "религией наоборот".

Ну а как ещё можно назвать этот культ золотого тельца, содомии и разврата. Кроме слова "сатанизм", ничего на ум не приходит. А ведь посмотрите, на Западе это всё уже в законе. Не за горами то время, когда будут узаконены педофилия, скотоложество и детоубийство.

"Заклятые друзья"

Бывший президент Украины, который с 1994 по 2005 годы вёл страну к "процветанию", Леонид Кучма, когда-то сказал, что Украина и Россия были близкими народами, а теперь стали врагами по вине Москвы.

А давайте поднимем статистику десятилетней давности. За последние 20 лет Россия вложила в украинскую экономику 200 млрд долларов, в том числе, искусственно занижая цены на газ, сообщил тогдашний министр экономразвития России.

А что же получается? Мы десятилетиями кормили наших братьев-украинцев, вкладывали в них сотни долларов, а в ответ официальный Киев постоянно гадил нам, воровал у нас же и нас же предавал. Потом он занялся реабилитацией нацизма и бандеровщины, вбивая в головы простых украинцев махровую русофобию.

Но, по их мнению, в этом же мы и виноваты!

Так случилось, что я очень тесно связан с украинцами: они есть в моей семье, хотя сам я этнический русский с Волги. Может быть, это не очень толерантно, но, опираясь на многие факты, я понял, что "украинство" — это когда наглый, алчный, не очень умный сельский житель (по-украински "селюк") ничего не умеет, у него ничего не получается, но он в этом винит всех и каждого, только не себя.

А давайте вспомним всё тот же 2014 год, когда на Майдане вот такие селюки начали убивать несогласных с идеями русофобии и укронационализма. Сегодня, спустя 10 лет, они убивают того, кто их просто раздражает.

И такие же коленца начинают выкидывать граждане так называемого ближнего зарубежья. Те самые, с которыми мы когда-то жили в Советском Союзе.

Ведь это именно в Литве взбесившийся литовский телеведущий предложил расстреливать родителей за просмотр русских фильмов. Именно там требуют высылать из страны "обрусевший скот".

Бойтесь русских!

Нет сомнения, что тот, кто разжигает русофобию — продавшиеся Западу недоумки. Не имея ничего в голове и за душой, они вынуждены шагать в форпосте этого безумия. А если таким псевдонародам ещё надуть в уши, что они особенные, великие и свободные, то эта серость пойдёт за хозяином на любые баррикады. Ведь Украине Запад тоже пел, какие они "древние и великие".

А между тем в Латвии выстраиваются в очередь на белорусской границе, выстаивая часами, чтобы попасть в "авторитарный режим" и купить там продуктов. Говорят, что "великие латыши" тащат к себе соль и гречку (на остальное денег нет).

Да, велика нынче цена на русофобию. А в ситуации с Украиной вообще всё очень печально. Доказывая, что они не являются русскими, а настоящими "свидомыми", они старательно убивают в себе русского. Отсюда и расстрелы мирных жителей в Курской области, отсюда содомия и жажда кружевных трусиков.

Это и отличает их теперь от нас. У нас нет агрессии к побеждённому и обезоруженному. Мы не творим зверств и не издеваемся над пленными. Мы не делаем этого из-за внутреннего русского духа, который есть в нашей стране, и неважно, кто ты по крови, русский, калмык, татарин или чеченец. Мы все — русские и относимся к пленным по-человечески — кормим, лечим. А украинцы жестоки не только к нам, но и своим же побратимам. Все мы помним, как всушники добивали своих же раненых, чтобы не эвакуировать. А мы таких вытаскивали, лечили, кормили и отправляли в тыл.

И, да, русофобия переводится дословно как "боязнь русских". Видно, Западу, погрязшему в сатанизме, и впрямь есть за что нас бояться…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Галкина* и Пугачеву призвали лишить всех доходов в России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия украина леонид кучма
Обсудить
Новости Все >
Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Топ-5 развивающих игрушек для собак, которые работают
Как приготовить вкусный соус из кунжутного масла: рецепт
Филипп Янковский опубликовал редкий снимок с семьёй в день рождения: без жены
Вулканы породили сапфиры: узнайте, где они формируются на самом деле
Минимум кофе — максимум пользы для зубов
Сейчас читают
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Голоса в голове больше не загадка: учёные нашли их источник
Строгий запрет на гаджеты за рулем: чем грозит новый закон водителям
Связист интернациональной бригады: без связи на фронте происходит хаос и бардак
Советы владельцу домашнего животного: всё о периоде социальной адаптации у собак
Связист: мы первыми идём в связке со штурмовиками
Эндокринолог Павлова: Омега-3 помогает снизить агрессию и контролировать поведение
Идеи использования творога в различных блюдах: разнообразьте своё меню
Трагедия на высоте: пилот Airbus 350 потерял сознание во время рейса
Как восстановить почву в теплице
Антарктида становится зелёной: угроза или новая жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.