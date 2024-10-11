Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского

5:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Не так давно украинская Рада подавляющим большинством голосов приняла закон о запрете Православия в Незалежной.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Начали с Церкви

Здесь хочу отметить, что украинские бесноватые запретили не только украинскую Православную Церковь — религиозную организацию большинства верующих украинцев, они запретили именно Православие.

Очевидно, что русофобия "украинского националиста" — это не просто ненавидеть всё русское. Это ни что иное, как инфернальная ненависть к Православию. А значит, надо пытаться уничтожить его, заменив эрзацами и симулякрами. Когда-то президент России Владимир Путин назвал всё это "религией наоборот".

Ну а как ещё можно назвать этот культ золотого тельца, содомии и разврата. Кроме слова "сатанизм", ничего на ум не приходит. А ведь посмотрите, на Западе это всё уже в законе. Не за горами то время, когда будут узаконены педофилия, скотоложество и детоубийство.

"Заклятые друзья"

Бывший президент Украины, который с 1994 по 2005 годы вёл страну к "процветанию", Леонид Кучма, когда-то сказал, что Украина и Россия были близкими народами, а теперь стали врагами по вине Москвы.

А давайте поднимем статистику десятилетней давности. За последние 20 лет Россия вложила в украинскую экономику 200 млрд долларов, в том числе, искусственно занижая цены на газ, сообщил тогдашний министр экономразвития России.

А что же получается? Мы десятилетиями кормили наших братьев-украинцев, вкладывали в них сотни долларов, а в ответ официальный Киев постоянно гадил нам, воровал у нас же и нас же предавал. Потом он занялся реабилитацией нацизма и бандеровщины, вбивая в головы простых украинцев махровую русофобию.

Но, по их мнению, в этом же мы и виноваты!

Так случилось, что я очень тесно связан с украинцами: они есть в моей семье, хотя сам я этнический русский с Волги. Может быть, это не очень толерантно, но, опираясь на многие факты, я понял, что "украинство" — это когда наглый, алчный, не очень умный сельский житель (по-украински "селюк") ничего не умеет, у него ничего не получается, но он в этом винит всех и каждого, только не себя.

А давайте вспомним всё тот же 2014 год, когда на Майдане вот такие селюки начали убивать несогласных с идеями русофобии и укронационализма. Сегодня, спустя 10 лет, они убивают того, кто их просто раздражает.

И такие же коленца начинают выкидывать граждане так называемого ближнего зарубежья. Те самые, с которыми мы когда-то жили в Советском Союзе.

Ведь это именно в Литве взбесившийся литовский телеведущий предложил расстреливать родителей за просмотр русских фильмов. Именно там требуют высылать из страны "обрусевший скот".

Бойтесь русских!

Нет сомнения, что тот, кто разжигает русофобию — продавшиеся Западу недоумки. Не имея ничего в голове и за душой, они вынуждены шагать в форпосте этого безумия. А если таким псевдонародам ещё надуть в уши, что они особенные, великие и свободные, то эта серость пойдёт за хозяином на любые баррикады. Ведь Украине Запад тоже пел, какие они "древние и великие".

А между тем в Латвии выстраиваются в очередь на белорусской границе, выстаивая часами, чтобы попасть в "авторитарный режим" и купить там продуктов. Говорят, что "великие латыши" тащат к себе соль и гречку (на остальное денег нет).

Да, велика нынче цена на русофобию. А в ситуации с Украиной вообще всё очень печально. Доказывая, что они не являются русскими, а настоящими "свидомыми", они старательно убивают в себе русского. Отсюда и расстрелы мирных жителей в Курской области, отсюда содомия и жажда кружевных трусиков.

Это и отличает их теперь от нас. У нас нет агрессии к побеждённому и обезоруженному. Мы не творим зверств и не издеваемся над пленными. Мы не делаем этого из-за внутреннего русского духа, который есть в нашей стране, и неважно, кто ты по крови, русский, калмык, татарин или чеченец. Мы все — русские и относимся к пленным по-человечески — кормим, лечим. А украинцы жестоки не только к нам, но и своим же побратимам. Все мы помним, как всушники добивали своих же раненых, чтобы не эвакуировать. А мы таких вытаскивали, лечили, кормили и отправляли в тыл.

И, да, русофобия переводится дословно как "боязнь русских". Видно, Западу, погрязшему в сатанизме, и впрямь есть за что нас бояться…

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