ИИ PredictorW оценил вероятность ядерного удара от Харрис и Трампа

В свете предстоящих выборов в Соединенных Штатах мощная нейросеть "Predictor/W" провела масштабный анализ, чтобы определить, кто из кандидатов более вероятно мог бы применить ядерное оружие.
Для этого искусственный интеллект изучил свыше 3 миллионов информационных единиц, включая статьи, новостные публикации и материалы ведущих СМИ из России, Китая, Индии и стран Европы, а также прогнозы военно-аналитических структур.
Предыдущие прогнозы этой системы вызвали интерес, когда она предсказала:
Согласно выводам нейросети, Камала Харрис менее склонна к увеличению "легко применяемых маломощных" ядерных арсеналов в США, однако может принимать "экстремальные решения" под давлением своей команды.
Учитывая, что интересы демократов тесно связаны с "украинской мясорубкой", существует риск неконтролируемой ядерной эскалации. Проще говоря, Харрис с командой могут разрешить или сделать такое, на что РФ ответит ядерным ударом, и США придётся наносить свой — рассказали в ходе телеконференции NeouroCon-2024.
В пользу более осторожного подхода Харрис нейросеть обращает внимание на "женский фактор", однако есть обратные примеры — те же "железные леди" Маргарет Тэтчер и Голда Меир.
Дональд Трамп, по оценкам ИИ, может выступить в роли прагматичного бизнесмена, "расторговав" кризис вокруг Украины и саму Незалежную максимально выгодно для США.
При этом Трамп после инаугурации заявлял о поразившей его мощи "ядерного футбола" и гибельности ядерного оружия для мира. С другой стороны, до первого президентства он задавался вопросом, почему США "имеют ядерное оружие, но не бьют им".
Дальше нейросеть отметила его эмоциональную непредсказуемость и самонадеянность, что увеличивает риск непродуманных решений, связанных с ядерным оружием. Тем не менее, Трамп стремится стать "миротворцем века", а не причиной гибелью цивилизации.
В итоге "Predictor/W" оценивает вероятность применения ядерного оружия Камалой Харрис на уровне 0.53, а Дональдом Трампом — в 0.48.
Напомним, что вероятностная мера имеет диапазон от 0 до 1, где "1" — достоверное событие, а "0" — невозможное.
С выводами ИИ согласны и эксперты. В частности, "Агентство новостей политики" ранее сообщало, что от выборов президента США "зависит срок начала новой мировой войны, переходящей в ядерный конфликт".
По мнению экспертов:
Ранее суперкомпьютер World One, занимающийся прогнозированием долгосрочных тенденций, сделал предположение о возможной гибели цивилизации в 2050 году, о чём сообщила The Daily Star.
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