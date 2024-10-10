Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

ИИ PredictorW оценил вероятность ядерного удара от Харрис и Трампа

Нейросеть PredictorW: Харрис нанесёт ядерный удар скорее, чем Трамп
3:52
Мир » Северная Америка » США и Канада

В свете предстоящих выборов в Соединенных Штатах мощная нейросеть "Predictor/W" провела масштабный анализ, чтобы определить, кто из кандидатов более вероятно мог бы применить ядерное оружие.

Нейросеть PredictorW: Харрис нанесёт ядерный удар скорее, чем Трамп
Фото: Midjouney: Часы Судного дня показали ядерный Апокалипсис by Midjourney v 6.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Для этого искусственный интеллект изучил свыше 3 миллионов информационных единиц, включая статьи, новостные публикации и материалы ведущих СМИ из России, Китая, Индии и стран Европы, а также прогнозы военно-аналитических структур.

Предыдущие прогнозы этой системы вызвали интерес, когда она предсказала:

  • объявление мобилизации в России (правда, ошиблась в её масштабе)
  • несрабатывание западных санкций против Москвы,
  • вероятность прямого ракетного конфликта между Израилем и Ираном,
  • проведение тайных (вспоминаем пейджеры) и прямых военных операций ЦАХАЛ против руководства "Хезболлы".

Согласно выводам нейросети, Камала Харрис менее склонна к увеличению "легко применяемых маломощных" ядерных арсеналов в США, однако может принимать "экстремальные решения" под давлением своей команды.

Учитывая, что интересы демократов тесно связаны с "украинской мясорубкой", существует риск неконтролируемой ядерной эскалации. Проще говоря, Харрис с командой могут разрешить или сделать такое, на что РФ ответит ядерным ударом, и США придётся наносить свой — рассказали в ходе телеконференции NeouroCon-2024.

В пользу более осторожного подхода Харрис нейросеть обращает внимание на "женский фактор", однако есть обратные примеры — те же "железные леди" Маргарет Тэтчер и Голда Меир.

Дональд Трамп, по оценкам ИИ, может выступить в роли прагматичного бизнесмена, "расторговав" кризис вокруг Украины и саму Незалежную максимально выгодно для США.

При этом Трамп после инаугурации заявлял о поразившей его мощи "ядерного футбола" и гибельности ядерного оружия для мира. С другой стороны, до первого президентства он задавался вопросом, почему США "имеют ядерное оружие, но не бьют им".

Дальше нейросеть отметила его эмоциональную непредсказуемость и самонадеянность, что увеличивает риск непродуманных решений, связанных с ядерным оружием. Тем не менее, Трамп стремится стать "миротворцем века", а не причиной гибелью цивилизации.

В итоге "Predictor/W" оценивает вероятность применения ядерного оружия Камалой Харрис на уровне 0.53, а Дональдом Трампом — в 0.48.

Напомним, что вероятностная мера имеет диапазон от 0 до 1, где "1" — достоверное событие, а "0" — невозможное.

С выводами ИИ согласны и эксперты. В частности, "Агентство новостей политики" ранее сообщало, что от выборов президента США "зависит срок начала новой мировой войны, переходящей в ядерный конфликт".

По мнению экспертов:

  1. Камала Харрис — это гарантия начала ядерной войны в среднесрочной перспективе 4-5 лет. Причина — утрата лидерства США с масштабным применением ядерного оружия для сдерживания растущих игроков.
  2. Трамп — это возможность ядерной войны избежать или окончить конфликт мировых держав на локальном уровне, начало внутренних реформ в США, утрата глобального лидерства — но без переворачивания "великой шахматной доски".

Ранее суперкомпьютер World One, занимающийся прогнозированием долгосрочных тенденций, сделал предположение о возможной гибели цивилизации в 2050 году, о чём сообщила The Daily Star.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Тео́рия вероя́тностей — раздел математики, изучающий случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними.

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-ый вице-президент США с 20 января 2021 года, кандидат в 50-ые президенты США

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы камала харрис дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Хозяева не приедут: эксперт назвал истинную причину отмены Зеленским саммита по Украине
Павел Прилучный высказался об алиментах на детей: говорят, мне жалко
Готовим салат со свёклой, тыквой и брынзой к столу
Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц
DGP: в северных регионах Польши стремительно распространяется африканская чума свиней
75-летний Валерий Леонтьев собирается вернуться на сцену
Рассадный способ: секреты для получения лучших растений
Нутрициолог Шарапова рассказала, обязательно ли осенью-зимой принимать БАДы и витамины
Павел Прилучный объяснил, почему судится за сына и собирается ли забирать дочь у Муцениеце
Эксперт рассказала, как изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в иной формат будет происходить теперь
Сейчас читают
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Пока смерть не разлучит: названы пять самых преданных пород собак
LADA Granta и Hyundai Solaris: фавориты аренды авто в России
Стало известно о проблемах с концертами у Андрея Макаревича* за границей: ни одного предложения
Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде
На Урале приютят медвежонка с Камчатки
Русская девушка Джонни Деппа рассказала, готов ли голливудский актёр посетить Россию
5 лучших модных советов для женщин
У россиянки в Индии грабители отобрали смартфон
Не только генетика: кинологи назвали истинные причины агрессивности чихуахуа
Топ-10 упражнений для тренировки ног без оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.