ИИ PredictorW оценил вероятность ядерного удара от Харрис и Трампа

Нейросеть PredictorW: Харрис нанесёт ядерный удар скорее, чем Трамп

3:52 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В свете предстоящих выборов в Соединенных Штатах мощная нейросеть "Predictor/W" провела масштабный анализ, чтобы определить, кто из кандидатов более вероятно мог бы применить ядерное оружие.

Фото: Midjouney: Часы Судного дня показали ядерный Апокалипсис by Midjourney v 6.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Для этого искусственный интеллект изучил свыше 3 миллионов информационных единиц, включая статьи, новостные публикации и материалы ведущих СМИ из России, Китая, Индии и стран Европы, а также прогнозы военно-аналитических структур.

Предыдущие прогнозы этой системы вызвали интерес, когда она предсказала:

объявление мобилизации в России (правда, ошиблась в её масштабе)

несрабатывание западных санкций против Москвы,

вероятность прямого ракетного конфликта между Израилем и Ираном,

проведение тайных (вспоминаем пейджеры) и прямых военных операций ЦАХАЛ против руководства "Хезболлы".

Согласно выводам нейросети, Камала Харрис менее склонна к увеличению "легко применяемых маломощных" ядерных арсеналов в США, однако может принимать "экстремальные решения" под давлением своей команды.

Учитывая, что интересы демократов тесно связаны с "украинской мясорубкой", существует риск неконтролируемой ядерной эскалации. Проще говоря, Харрис с командой могут разрешить или сделать такое, на что РФ ответит ядерным ударом, и США придётся наносить свой — рассказали в ходе телеконференции NeouroCon-2024.

В пользу более осторожного подхода Харрис нейросеть обращает внимание на "женский фактор", однако есть обратные примеры — те же "железные леди" Маргарет Тэтчер и Голда Меир.

Дональд Трамп, по оценкам ИИ, может выступить в роли прагматичного бизнесмена, "расторговав" кризис вокруг Украины и саму Незалежную максимально выгодно для США.

При этом Трамп после инаугурации заявлял о поразившей его мощи "ядерного футбола" и гибельности ядерного оружия для мира. С другой стороны, до первого президентства он задавался вопросом, почему США "имеют ядерное оружие, но не бьют им".

Дальше нейросеть отметила его эмоциональную непредсказуемость и самонадеянность, что увеличивает риск непродуманных решений, связанных с ядерным оружием. Тем не менее, Трамп стремится стать "миротворцем века", а не причиной гибелью цивилизации.

В итоге "Predictor/W" оценивает вероятность применения ядерного оружия Камалой Харрис на уровне 0.53, а Дональдом Трампом — в 0.48.

Напомним, что вероятностная мера имеет диапазон от 0 до 1, где "1" — достоверное событие, а "0" — невозможное.

С выводами ИИ согласны и эксперты. В частности, "Агентство новостей политики" ранее сообщало, что от выборов президента США "зависит срок начала новой мировой войны, переходящей в ядерный конфликт".

По мнению экспертов:

Камала Харрис — это гарантия начала ядерной войны в среднесрочной перспективе 4-5 лет. Причина — утрата лидерства США с масштабным применением ядерного оружия для сдерживания растущих игроков. Трамп — это возможность ядерной войны избежать или окончить конфликт мировых держав на локальном уровне, начало внутренних реформ в США, утрата глобального лидерства — но без переворачивания "великой шахматной доски".

Ранее суперкомпьютер World One, занимающийся прогнозированием долгосрочных тенденций, сделал предположение о возможной гибели цивилизации в 2050 году, о чём сообщила The Daily Star.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



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Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-ый вице-президент США с 20 января 2021 года, кандидат в 50-ые президенты США



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