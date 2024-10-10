Названа причина задержки европейской помощи Украине

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Последствия европейских выборов и приближающееся голосование в Германии помешали Евросоюзу выделить помощь Украине, пишут журналисты американского издания Politico со ссылкой на собственные источники. В своей новой статье они раскрывают причины задержки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Европейский союз продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь Украине, (...) поскольку через год предстоят судьбоносные выборы в Соединенных Штатах, тогда, когда ЕС мало что сделал и не сможет сделать больше.

Во-первых, европейские выборы парализовали институты ЕС. Теперь блок ожидает еще один год бездействия, поскольку бюрократы ЕС ожидают результатов выборов в Германии осенью 2025 года. Дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что обеспокоены тем, что Брюссель уже несколько месяцев находится в тупике.

В Брюсселе явно ощущается недостаток срочности, посетовал один дипломат ЕС, поскольку большую часть года европейские институты находятся в режиме бюрократической перезагрузки.

В первой половине 2024 года в Брюсселе прошли общеконтинентальные европейские выборы, на которых были избраны 720 членов Европейского парламента. Институты Брюсселя остановились, поскольку Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, баллотировалась на второй срок и ожидала одобрения парламента (она победила и была утверждена). Теперь она ждет, когда парламент утвердит ее команду из 26 комиссаров (по одному от каждой страны-члена, не включая фон дер Ляйен) для руководства исполнительным органом ЕС. Ее команда собирается, наконец, приступить к работе 1 декабря, но декабрьские праздники застают ее врасплох.

"Самое меньшее, что мы могли бы сделать, — это создать новую Европейскую комиссию ко времени выборов в США", — сказал дипломат ЕС, который, как и другие цитируемые в статье лица, сохранял анонимность, чтобы говорить откровенно.

В то время как кандидат от Демократической партии Камала Харрис пообещала продолжить военную, политическую и экономическую поддержку Украины, инициированную президентом США Джо Байденом, менее вероятно, что то же самое можно будет сказать, если Дональд Трамп придет ко власти в ноябре. На недавних предвыборных мероприятиях Трамп призывал Украину заключить сделку с Россией, чтобы положить конец конфликту, и даже пригрозил прекратить американскую помощь Украине в случае переизбрания.

В то время как ЕС готовит для Украины кредит в размере около 35 миллиардов евро, Киев продолжает испытывать трудности с поиском рабочей силы и боеприпасов. Разрушенную энергосистему (...) необходимо будет восстановить до наступления зимы.

И даже когда будет сформирована новая комиссия, игра в выжидание продолжится. Вместо того, чтобы взяться за дело с ходу и вернуться к разработке политики, одна из крупнейших держав блока будет мешать.

Германия медлит

ЕС должен подготовить свои предложения по следующему семилетнему бюджету, начиная с 2028 года, которые затронут все, от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, вероятно, будет отложено до выборов в Германии осенью 2025 года. Для экономной Германии расширение бюджета ЕС или выпуск совместного долга являются чрезвычайно чувствительными вопросами после решения Конституционного суда, согласно которому использование остатков наличности из фонда борьбы с ковидом на другие цели было незаконным.

Таким образом, Германия, являющаяся экономическим лидером ЕС, политически парализована в преддверии выборов в сентябре 2025 года, особенно когда речь заходит о любых решениях по увеличению европейского бюджета. Высокопоставленные дипломаты ЕС предупредили, что во время предвыборной кампании немецкие кандидаты будут вынуждены отклонить предложение Еврокомиссии, которое, вероятно, будет касаться увеличения европейского бюджета. И если текущие опросы верны, то более консервативный в финансовом отношении Христианско-демократический союз (членом которого является фон дер Ляйен) может вернуться к власти.

ЕС нуждается в единодушии для принятия своего бюджета, и было бы невозможно договориться о нем без участия самой богатой страны блока.

"Все находятся в режиме ожидания, и как только вы решите, что мы можем начать действовать, внимание переключится на Берлин", — сказал один из чиновников ЕС, имея в виду выборы в Германии.

Некоторые эксперты говорят, что политика ЕС становится все более политизированной в Германии во время внутренних выборов, и именно поэтому политики хотят избежать принятия каких-либо решений до большого голосования.

"Наиболее вероятной жертвой этого станут переговоры по бюджету и любые дискуссии о совместных заимствованиях ЕС", — сказал Николай фон Ондарза, политолог из Немецкого института международных отношений и безопасности. "Мы не можем принять никакого решения, ввести новые налоги или новое финансирование до голосования в Германии", — сказал второй дипломат ЕС.

Отсрочка также позволила бы Еврокомиссии понять направление предложений нового правительства Германии по расходам, которые будут касаться политически чувствительных вопросов, таких как выпуск общего долга, против которого Германия долгое время выступала, для финансирования европейской обороны.

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги недавно в своем докладе для фон дер Ляйен предложил немедленно выпустить общий долг для финансирования быстрых реформ, чтобы не отставать от Вашингтона и Пекина, но получил отрицательный ответ от министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Может ли что-нибудь подтолкнуть ЕС к действию?

Даже после того, как в январе проевропейски настроенный премьер-министр Польши Дональд Туск сменит поддерживающего Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на шестимесячном посту председателя Совета ЕС, дипломаты предупреждают, что, возможно, не удастся перевести стрелки, если Берлин будет находиться в режиме предвыборной кампании.

"Трудно представить, как мы сможем принять решение о расходах на оборону до голосования в Германии", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Восточноевропейские дипломаты опасаются, что Европе следует отреагировать, вместо того чтобы действовать. "На этот раз реакция может оказаться слишком запоздалой", — сказал один из них. Но этот призыв, скорее всего, останется без внимания.

Единственное, что может вывести Европу из ступора, — это выход Трампа из НАТО, считает Муджтаба Рахман из консалтинговой компании Eurasia Group.

"Я не думаю, что даже навязанного Трампом мирного плана по Украине будет достаточно, чтобы побудить европейцев искать общее финансирование для европейской безопасности и обороны", — сказал он.

"Это должен быть экзистенциальный кризис".

Уточнения

Очередные парламентские выборы в Германии ожидаются 28 сентября 2025 года. Их дата будет определена президентом страны.





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