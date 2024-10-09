Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России

Саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прошёл формально, а ведь речь идёт о безопасности РФ. Москве, пока не поздно, надо менять отношение к соседям.
На саммит СНГ по личному приглашению президента РФ Владимира Путина приехали: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Молдавии Майя Санду не приехала.
В повестке саммита были "актуальные региональные международные проблемы, проблемы безопасности, а также шаги по повышению активности работы организации, её исполнительных структур, отраслевых органов".
Главный выпущенный документ называется "Обращение глав государств — участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
В нём говорится о необходимости "не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны". Также осуждаются "попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию". Они названы "аморальными и кощунственными по отношению к памяти освободителей мира от "коричневой чумы".
Лидеры СНГ выступили с призывом "осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, их последователей".
"Призываем осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников и их приспешников", — говорится в документе.
Отличная резолюция, но как быть с попытками реабилитации и реабилитацией пособников нацизма — членов "Туркестанского легиона" в Узбекистане, Киргизии и Казахстане?
Второй важный документ — "О Программе сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025-2027 годы" под авторством Узбекистана.
Подчёркивается необходимость "налаживания системного взаимодействия спецслужб СНГ и принятия согласованных мер по обеспечению кибербезопасности". Что конкретно записано по первому вопросу — не опубликовано, но, видимо, речь идёт о псевдорелигиозной составляющей.
Между тем в РФ радикализация идёт даже в системе ФСИН, в Казахстане был "Кантар", в "Крокусе" убивали члены исламистских группировок из Таджикистана, а в Киргизии в парламенте есть сторонники радикальной исламистской организации "Таблиг Джамаат"*, официально запрещённой и признанной экстремистской в России, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
Все эксперты из стран СНГ утверждают, что они не хотят диктата России. Конечно, паритет — это хорошо, но Россия по экономическому весу, ресурсам, военной составляющей и прочим критериям доминирует, паритет в этом случае в принципе невозможен.
Спикеры на эфирах в Pravda.Ru спрашивают, а что Россия хочет от Армении, Казахстана и т. д. По их словам, пророссийским силам там трудно работать, не зная целей Москвы, не говоря уже об отсутствии юридического сопровождения, особенно если вдруг случится арест.
На этом фоне спецслужбы стран НАТО активно втаскивает в конфронтацию с РФ Армению, Молдавию, Казахстан и т. д., в том числе через радикализм, экстремизм, национализм, фашизм, с которыми лидеры стран СНГ призывают бороться.
Западные спецслужбы активно продвигают своих агентов во все общественные и государственные институты соседей России для оказания прямого воздействия на их политические, экономические, социальные и культурные процессы.
Идёт почти необратимый процесс замещения в управлении выходцев из СССР на молодых политиков, полностью ориентированных на Запад и уже не говорящих по-русски. Русскоязычное пространство на территории СНГ неумолимо сокращается. И чем дальше этот процесс будет происходить, тем у СНГ меньше шансов сохраниться.
И, возможно, не надо за этот формат цепляться, а надо перестроить работу с соседями.
Сегодня очень большие изменения происходят как во внешней политике России, так и во внутренней. Пора действовать с позиции сильной державы, которая держит под контролем свои границы и свою безопасность.
*- организация, признанная в России экстремистской и запрещённой.
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Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.
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