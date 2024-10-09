Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России

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Саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прошёл формально, а ведь речь идёт о безопасности РФ. Москве, пока не поздно, надо менять отношение к соседям.

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На словах реабилитация фашизма осуждается. А как на деле?

На саммит СНГ по личному приглашению президента РФ Владимира Путина приехали: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Молдавии Майя Санду не приехала.

В повестке саммита были "актуальные региональные международные проблемы, проблемы безопасности, а также шаги по повышению активности работы организации, её исполнительных структур, отраслевых органов".

Главный выпущенный документ называется "Обращение глав государств — участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В нём говорится о необходимости "не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны". Также осуждаются "попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию". Они названы "аморальными и кощунственными по отношению к памяти освободителей мира от "коричневой чумы".

Лидеры СНГ выступили с призывом "осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, их последователей".

"Призываем осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников и их приспешников", — говорится в документе.

Отличная резолюция, но как быть с попытками реабилитации и реабилитацией пособников нацизма — членов "Туркестанского легиона" в Узбекистане, Киргизии и Казахстане?

Дерадикализация — это фантом

Второй важный документ — "О Программе сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025-2027 годы" под авторством Узбекистана.

Подчёркивается необходимость "налаживания системного взаимодействия спецслужб СНГ и принятия согласованных мер по обеспечению кибербезопасности". Что конкретно записано по первому вопросу — не опубликовано, но, видимо, речь идёт о псевдорелигиозной составляющей.

Между тем в РФ радикализация идёт даже в системе ФСИН, в Казахстане был "Кантар", в "Крокусе" убивали члены исламистских группировок из Таджикистана, а в Киргизии в парламенте есть сторонники радикальной исламистской организации "Таблиг Джамаат"*, официально запрещённой и признанной экстремистской в России, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

Паритет — это хорошо, но это не realpolitik

Все эксперты из стран СНГ утверждают, что они не хотят диктата России. Конечно, паритет — это хорошо, но Россия по экономическому весу, ресурсам, военной составляющей и прочим критериям доминирует, паритет в этом случае в принципе невозможен.

Спикеры на эфирах в Pravda.Ru спрашивают, а что Россия хочет от Армении, Казахстана и т. д. По их словам, пророссийским силам там трудно работать, не зная целей Москвы, не говоря уже об отсутствии юридического сопровождения, особенно если вдруг случится арест.

На этом фоне спецслужбы стран НАТО активно втаскивает в конфронтацию с РФ Армению, Молдавию, Казахстан и т. д., в том числе через радикализм, экстремизм, национализм, фашизм, с которыми лидеры стран СНГ призывают бороться.

Западные спецслужбы активно продвигают своих агентов во все общественные и государственные институты соседей России для оказания прямого воздействия на их политические, экономические, социальные и культурные процессы.

Идёт почти необратимый процесс замещения в управлении выходцев из СССР на молодых политиков, полностью ориентированных на Запад и уже не говорящих по-русски. Русскоязычное пространство на территории СНГ неумолимо сокращается. И чем дальше этот процесс будет происходить, тем у СНГ меньше шансов сохраниться.

Вопрос безопасности России должен стать главным для Москвы

И, возможно, не надо за этот формат цепляться, а надо перестроить работу с соседями.

Обучать в России будущих перспективных политиков и политтехнологов. Соросовский опыт — отличный пример. Возможно, нашим миллиардерам не надо содержать спортивные клубы, а именно будущих пророссийских управленцев. И именно миллиардерам давать государственные льготы. Продвигать крупные совместные интеграционные проекты. Почему Казахстан отказался от строительства АЭС "Росатомом", предпочитая международный консорциум? Где российские лоббисты в парламенте? Как это делает Израиль? У него есть масса НКО и НПО в США, члены которых в предвыборный период общаются на местах с каждым депутатом конгресса и спрашивают его, а что он сделал на благо общего дела сохранения западной цивилизации. Если такой депутат отказывается сотрудничать, то его перспектива политика становится сомнительной. Создавать теневые кабинеты, нацеленные на перехват власти в странах-соседях, если там Запад развернёт "цветную революцию". Где такие политики в армянской диаспоре? Был один — Рубен Варданян, который поехал в Карабах в надежде его удержать для Армении и России, но он арестован и сидит в тюрьме в Азербайджане. Обнадёживает грузинская история, посмотрим, как пройдут выборы. Если будет переворот, то опять провал. Сколько горя Россия бы избежала, если бы на смену Януковичу готовили бы не Медведчука. "Красной линией" для соседей должно стать их желание вступить в НАТО. В этом случае необходимо прекращать всяческие экономические льготы и совместные проекты, накладывать санкции и жёстко приводить к власти подготовленные теневые кабинеты.

Сегодня очень большие изменения происходят как во внешней политике России, так и во внутренней. Пора действовать с позиции сильной державы, которая держит под контролем свои границы и свою безопасность.

*- организация, признанная в России экстремистской и запрещённой.

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Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.



Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.



