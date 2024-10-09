В США назвали главного противника

5:58 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Самый большой противник Америки — Иран, утверждает вице-президент и кандидат на первый пост США Камала Харрис, однако эксперты утверждают, что ответ Харрис может "не соответствовать" текущей стратегии Пентагона, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). Pravda.Ru публикует перевод материала BD, авторы которого рассуждают о "главном противнике США".

Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain

Хотя Министерство обороны и разведывательное сообщество уже давно считают Китай геополитической проблемой номер один для Америки, когда кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис спросили, кто является главным противником Америки, она ответила, что один из "очевидных" ответов прямо сейчас находится в 5600 милях к западу от Пекина.

"Я думаю, что на ум приходит очевидный вариант — Иран, — сказала Харрис во время интервью "60 минут, — На руках Ирана кровь американцев, ясно? Это нападение на Израиль, 200 баллистических ракет, то, что нам нужно сделать, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет стать ядерной державой, — это один из моих главных приоритетов".

После того, как вице-президент отказался отвечать на "гипотетический" вопрос о том, как США отреагируют на доказательства того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, корреспондент “60 минут” Билл Уитакер задал следующий вопрос: "А как насчет Китая?"

В своем ответе Харрис описала отношения Америки с тихоокеанской державой в экономическом плане, заявив, что США "должны выиграть соревнование с Китаем в 21 веке".

"Мы должны быть способны конкурировать и побеждать. Мы не должны стремиться к конфликту, но мы должны понимать, что есть параметры, в которых мы в значительной степени действуем, которые включают, например, обеспечение защиты интересов американского бизнеса", — сказала она.

Отвечая на вопрос, вмешаются ли США, если Китай вторгнется на Тайвань, Харрис также отказалась вдаваться в эту гипотезу и подтвердила приверженность администрации Байдена политике единого Китая, "но это включает в себя поддержку способности Тайваня защитить себя, включая то, что нам нужно сделать для обеспечения свободы Тайваньского пролива".

Оценка Харрис Ирана как противника номер один не совсем соответствует официальным заявлениям Пентагона и Министерства обороны США, которые отводят Китай как наиболее актуальную геополитическую проблему — стимул для многолетних усилий Министерства обороны по "развороту к Тихому океану". Например, в официальной стратегии национальной обороны администрации Байдена Иран описывается как "серьезный вызов" для Америки по сравнению с "острой угрозой" со стороны России. Иран, как правило, относится к группе опасных "региональных" игроков.

В Международной оценке угроз за 2024 год также впервые рассматривается Китай как "способный напрямую конкурировать" с США, бросая вызов мировому порядку. В нем говорится, что Иран угрожает американским “интересам, союзникам и влиянию на Ближнем Востоке и намерен укрепить свой растущий статус региональной державы [...]”.

Но аналитик Бекка Вассер сказала Breaking Defense, что наблюдателям не следует воспринимать ответ Харрис как прогноз изменения приоритетов в потенциальной администрации Харриса, а скорее как "признание того, в чем заключается текущая проблема".

"Возможно, этот ответ не соответствует тому, что говорится в текущей Стратегии национальной обороны, но реальность такова, что приходится признать, что Иран снова и снова мешает усилиям США сосредоточиться на чем-то другом", — сказала Вассер, старший научный сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Интервью "60 минут" транслировалось на фоне разрушительного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками в регионе, включая ХАМАС в Газе и "Хезболлу" в Ливане, и всего через неделю после того, как Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю. Миллионы мирных жителей оказались в центре событий, и этот конфликт постоянно угрожает перерасти в более масштабную региональную войну, в которую могут быть втянуты американские войска.

Вассер сказала, что она не обязательно поставила бы Иран на первое место в своем списке противников, но сказала, что не верит в то, что Харрис "ошибается" в том, что Иран является "очевидным ответом на одну из потенциальных угроз, с которыми Америка сталкивается сегодня и может столкнуться завтра".

"Если вы посмотрите на нынешнюю обстановку с угрозами, на нынешний мир, в котором [мы] находимся, Иран действительно выделяется как один из наиболее значимых противников, который на самом деле создает проблемы для Соединенных Штатов в этот самый момент, — сказала она, — Вы много слышите о Китае как о "динамичном" вызове для Министерства обороны, но это долгосрочный вызов. И поэтому я думаю, что здесь мы должны рассматривать ее ответ в разных временных рамках".

Вассер также предположила, что, возможно, Харрис не согласился с использованием Уитакером слова "противник" в первоначальном вопросе, поскольку администрация Байдена, включая Пентагон, пыталась представить американскую конкуренцию с Китаем именно так — соревнованием, а не конфликтом.

"Это стратегическое соперничество между США и Китаем; война с Китаем не является неизбежной”, — сказала Вассер, отметив, что администрация Байдена пытается избежать этого "любой ценой".