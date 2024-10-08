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Любовь Степушова

Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость

2:53
Мир

Джо Байден отменил поездку 12 октября в Германию на саммит на базе Рамштайн. Стало ясно, что до инаугурации нового президента США никто ничего на Западе по Украине предпринимать не будет.

Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Байден подвёл союзников

В графике работы президента США Джо Байдена на базе Рамштайн 12 октября была запланирована четырехсторонняя встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером.

Лидеры из 50 государств союзников США подтвердили свое участие, в их чиле Владимир Зеленский, который хотел представить свой "план победы". Повестка саммита — какую помощь продолжать оказывать Украине. Вопрос суперважный, но что теперь они смогут решить без Байдена?

Может ли ураган служить оправданием?

Причиной неожиданного решения Байдена стал ураган "Милтон", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, Байден "откладывает" свою предстоящую поездку в Германию, чтобы "проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и меры реагирования на него, а также продолжающиеся меры по ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны".

Как пишет CNN, решение было принято поспешно в последнюю минуту. Может ли указанная причина служить оправдательной для союзников Байдена? Некрасиво же как-то получилось. Действительно, администрация Байдена критиковалась республиканцами за недостаточное реагирование на последствия урагана "Хелен". Причём шторм затронул колеблющиеся в голосовании штаты, и их демократам никак нельзя упускать из виду.

С другой стороны, "по-настоящему тяжелая работа начинается после шторма", — сказал CNN один высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Дни и недели после шторма — вот когда федеральное правительство судят наиболее строго".

А на два или на один день Байден вполне мог бы слетать в Берлин. Возможно, здоровье не позволяет, возможно просто уже не у дел. До конца его президентства осталось совсем немного времени, чтобы что-то менять, пишет CNN.

Байдену не до Украины, решается судьба США

Жертва имиджем в глазах союзников говорит о том, что обстановка в США очень напряжённая — демократы не хотят давать Трампу малейших шансов на критику.

Очевидно также, что Байден списан как главный "решала", и все ждут результатов выборов в США, чтобы обсуждать, что делать с Украиной.

За три месяца до вступления в должность следующего президента (если это случится) многое может изменится в зоне СВО — и в лучшую сторону для РФ.

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Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. 
 

 
Авиабаза Рамштайн (англ. Ramstein Air Base) — опорный пункт ВВС США на территории Германии (ФРГ). Авиационная база расположена немного восточнее одноимённого города Рамштайн в десяти километрах к западу от города Кайзерслаутерн, на территории федеральной земли (государства) Рейнланд-Пфальц.

Контактная группа по обороне Украины (англ. Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат „Рамштайн“» — международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине в отражении российского вторжения 2022—2024 годов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия
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