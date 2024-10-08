США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы?

Провёл ли Иран подземное ядерное испытание 5 октября? Иран создаст бомбу в любом случае, и чтобы гарантировать обратное, США и Израилю придётся его оккупировать.

Фото: sonicbomb.com by Федеральное правительство Соединенных Штатов, PDM

Иран, возможно, провёл подземный ядерный взрыв

Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера было зафиксировано в пустыне иранской провинции Семнан 5 октября в 10:45 утра, сообщило иранское информационное агентство Mehr News Agency. Геологическая служба США считает, что "эпицентр землетрясения находился на глубине всего 10 километров от земли", иранские источники говорят о 12 километрах.

Озадачивает экспертов то, что это землетрясение не имело раннего оповещения.

Есть ссылки на некую армянскую сейсмическую станцию, которая не зафиксировала обычные для землетрясений множественные толчки, а лишь один, что похоже на картину подземного взрыва.

Но на такой глубине (10 километров) ядерные испытания никто не проводил — это затратно, обычная глубина — 2400-3000 метров. Если посмотреть на карту, то видно, что эпицентр находится на линии разлома, на местности с высокой сейсмической активностью. Но если стояла задача скрыть радиацию и другие следы, то глубина вполне подходит.

Скажем так, определённые правительства и контролирующие агентства определенно будут знать, было ли это ядерное испытание, или нет.

Иран создаст ядерное оружие, момент настал

Ситуация в регионе стоит на грани войны из-за атак Израиля на иранские прокси-силы и убийств иранских генералов.

Издание The Cradle, со ссылкой на свои источники в Иране, утверждает, что возможность проведения ядерного испытания действительно обсуждается на высоких уровнях. Сирийские источники, общавшиеся с изданием в сентябре, прогнозировали, что Иран попытается разработать мощный ядерный потенциал в ответ на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Советник верховного религиозного лидера страны Камаль Харрази предупредил в четверг, 3 октября, что Иран может быть вынужден создать ядерное оружие, если Израиль будет угрожать его существованию.

"Мы не принимали решения о создании ядерной бомбы (запрещена фетвой), но если существование Ирана окажется под угрозой, у нас не останется иного выбора, кроме как изменить нашу военную доктрину", — заявил он.

Сколько ядерных бомб уже, возможно, есть у Ирана?

По мнению американских разведчиков и западных экспертов, Тегеран "находится на пороге создания ядерной бомбы". В 2015 году Иран принял ограничения на обогащение урана в обмен на смягчение западных санкций против него, но этот договор Дональд Трамп, избравшись президентом, отменил.

Известно, что Иран обогащает уран до чистоты 60%, чтобы получить бомбу, ему надо обогатить уран до 90%. Согласно официальному критерию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), имеющегося в наличии ядерного материала, если бы он был обогащён, хватило бы для двух ядерных боезарядов.

Хотя эксперты предполагают, что Ирану могут понадобиться месяцы и годы, чтобы получить ядерное оружие, но кто знает, сколько месяцев уже прошло. Иранское землетрясение в ноябре 2017 года также называли ядерным испытанием.

Неопределённость в этом вопросе может быть причиной того, что Израиль не торопится с контратакой в ответ на ракетный удар Ирана 1 октября. Впрочем многие думают, что она последует, и именно по иранским ядерным объектам.

США и Израилю надо оккупировать Иран, чтобы избавиться от его ядерного оружия

США выдумали "ось зла" и спровоцировали всемирную гонку ядерных вооружений.

После падения Ливии, Ирака, Афганистана, почти Сирии оказалось, что единственная защита, которую уважают США, — это ядерное оружие. Израиль является необъявленной ядерной державой, поэтому Иран ради паритета рано иди поздно тоже ею станет, что поместит Ближний Восток на ядерную пороховую бочку, учитывая перманентный кризис в регионе.

Решить проблему Ирана у Запада просто не получится, так как центрифуги по обогащению урана находятся глубоко в пещерах в гористой местности. Израилю придётся вторгнуться в Иран, чтобы абсолютно гарантировать, что иранцы никогда не получат ядерное оружие. У Израиля нет возможностей сделать это без помощи США. Но Иран — не Ирак времён Саддама Хуссейна, а США растеряли былую мощь.

Соединённые Штаты, к тому же, чётко усвоили свой урок в плане бесперспективности оккупации других стран и потеряли какое-либо желание делать это снова.

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Уточнения

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана.. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.



Я́дерное испыта́ние — разновидность испытания ядерного оружия. При подрыве ядерного боевого припаса (боеприпас, БП) происходит ядерный взрыв. Мощность ядерного боеприпаса может быть разной, соответственно, и последствия ядерного взрыва. Обязательным и необходимым условием для разработки нового ядерного оружия является испытание. Без испытаний невозможно разрабатывать новое ядерное оружие.

